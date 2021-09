Start in die berufliche Zukunft: Zahlreiche junge Menschen machen jetzt – wie bei Dilo in Eberbach (unser Bild) – ihre ersten Schritte ins Berufsleben. Foto: privat

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Hirschhorn. Der Arbeitsagentur Heidelberg wurden in diesem Jahr 2855 Ausbildungsstellen gemeldet, 189 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Bewerbungen um eine Lehrstelle liegt um einiges höher: bei 3158. Doch gibt es da seit 2019 einen deutlichen Abwärtstrend in der Region. 152 junge Menschen weniger als 2020 wollen heuer eine Ausbildung beginnen, im Vergleich zu 2019 sind es sogar 362 weniger. Trotzdem sind laut Arbeitsagentur in diesem Jahr noch fast 800 Ausbildungsplätze unbesetzt, kamen 618 Bewerber noch nicht zum Zuge. Über die Ausbildungssituation im Raum Eberbach verschafften wir uns stichprobenartig bei den Eberbacher Unternehmen Dilo, Gelita, und Krauth Technology sowie in Hirschhorn bei Metallbau Stein einen Eindruck. Alle miteinander haben an die 35 Ausbildungsplätze anzubieten, schätzungsweise vier davon sind unbesetzt geblieben.

Sämtliche neun Lehrstellen schon besetzt hat der Maschinen- und Anlagenbauer Dilo am Standort im Ittertal. Die Firma beschäftigt in Eberbach 300 Mitarbeiter, Stefan Herminghaus leitet das Personalwesen. Pandemiebedingt habe Dilo im vorigen Jahr seine Ausbildung komplett ausgesetzt, erklärt Herminghaus. Jetzt stehen drei junge Elektriker, vier Industriemechaniker und zwei Industriekaufleute am Anfang ihrer beruflichen Lehrzeit.

Bei Gelita, Weltmarktführer in der Gelatineproduktion, tun elf junge Menschen den ersten Schritt in ihre berufliche Zukunft, zehn davon am Hauptstandort Eberbach. Sieben starten eine Berufsausbildung, vier dual Studierende steigen Anfang Oktober ein. Das Unternehmen bildet nach eigenen Angaben aktuell 41 junge Menschen aus. Die Ausbildungsgänge reichen vom Industriekaufmann, Chemielaborant, Fachkraft für Abwasser- bzw. Wasserversorgungstechnik, über Elektroniker und Konstruktionsmechaniker bis zu Wirtschaftsinformatiker, Maschinenbau-Lebensmitteltechnik und BWL-Industrie.

Zwei Plätze konnten laut der für die Ausbildung zuständigen Hanne Betz diesmal nicht besetzt werden. So fand sich kein Bewerber für die Lehrstelle des Maschinen- und Anlagenführers in der Fachrichtung Lebensmitteltechnik. Für Betz könnte dies etwas mit einem zu undeutlichen Berufsbild zu tun haben, dem müsse noch genauer nachgegangen werden. Insgesamt könne Gelita aber von einer im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Ausbildungssituation ausgehen.

Anzumerken ist, dass alle im Artikel genannten Ausbildungswege auch allen Geschlechtern zugänglich sind.

Wer bei Maschinenbauer Krauth Technology in die Lehre gehen wollte, hatte 13 Plätze aus sechs Fachrichtungen zur Auswahl. Für allesamt fanden sich Bewerber: Je zwei lassen sich zum Fachinformatiker und zum Maschinen- und Anlagenführer, vier zum Mechatroniker, je einer zum Konstruktionsmechatroniker und technischen Produktdesigner und drei zum Industriekaufmann ausbilden. Laut Mandy Grimm von der Personalverwaltung ist die Situation für Krauth in diesem Jahre schlechter zu bewerten als im vorigen: "Wir hatten wesentlich weniger Bewerbungen und konnten durch Corona keine Praktika anbieten". Außerdem seien pandemiebedingt schon im Vorfeld Lehrstellen gestrichen worden, die man sonst angeboten hätte.

In Hirschhorn hat die Metallbauer-Firma von Helmut Stein sehr durchwachsene Erfahrungen mit Ausbildung. Helmut Stein beschäftigt in seinem Betrieb zehn Mitarbeiter und hat "normalerweise" Platz für drei junge Menschen, die den Beruf des Metallbauers, Fachrichtung Konstruktionstechnik, erlernen möchten. "Aber in den letzten sieben Jahren mussten wir uns von allen noch während der Ausbildung trennen – obwohl wir uns da immer reinhängen!", bedauert Stein. Fehlzeiten, Interesselosigkeit, mangelnde Eignung: "Ich wollte schon gar keine mehr nehmen", schildert der Firmenchef seine Erfahrungen. Natürlich gebe es auch positive Beispiele. Denn die drei Meister in seiner Belegschaft sind durchweg Eigengewächse.

Aktuell ist bei ihm ein einziger Ausbildungsplatz besetzt. Aber nach Steins Darstellung handelt es sich dabei um eine echte Erfolgsstory – mit Migrationshintergrund. Sein Azubi ist 28, stammt aus Pakistan und habe vor drei Jahren bei ihm als eine zu diesem Zeitpunkt weder des Lesens noch Schreibens kundige Hilfskraft angeheuert. Aber aus Dubai brachte der neue Mitarbeiter langjährige Erfahrung als Schweißhelfer mit – und den eisernen Willen, sich eine Zukunftsperspektive zu schaffen, freut sich Stein über eine Idealbesetzung seines Ausbildungsplatzes: "Er kann jetzt auch schreiben, lesen und rechnen und dem Besuch der Berufsschule steht nichts mehr im Wege".