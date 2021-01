Eberbach/Hirschhorn. (jbd) Gegen das herannahende erste Hochwasser des neuen Jahres haben die Neckaranrainer erste Maßnahmen ergriffen. In Eberbach ist der Lauer gesperrt, am Freitagmittag trat hier der Fluss erstmals über die Ufer. Wer einen Parkplatz sucht, wird nun bis auf Weiteres entlang der Bundesstraße fündig, am Parkplatz "Grüner Baum" oder in der Güterbahnhofstraße.

In Hirschhorn war in Erwartung der unterhalb der Stadtmauer überschwappenden Flut die Ortsdurchfahrt schon am Freitagvormittag gesperrt.

Stand Freitagnachmittag wurde für Freitag gegen Mitternacht ein erster Höchststand von 5 Metern am Pegel Rockenau vorhergesagt, entsprechend 4,40 Meter am Eberbacher Neckarlauer. Ab 4 Metern Wasserhöhe wird diese Fläche überschwemmt. Laut Hochwasserzentrale könnte der Neckar in der Sonntagnacht einen zweiten Scheitelpunkt von 5 Metern erreichen, dazwischen fällt der Pegel ab.

Hirschhorn orientiert sich am Pegel in Gundelsheim, wo am Freitagmittag 4,25 Meter gemessen wurden. Ab 3,60 Meter und mit vierstündiger Verzögerung tritt der Neckar dann in Hirschhorn über die Ufer.

Info: www.eberbach.de, www.hirschhorn.de, http://hvz.baden-wuerttemberg.de, Telefon: 06271/87333