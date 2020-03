Eberbach/Hirschhorn. (MD) Auch die Banken in Eberbach und Umgebung sind von der Corona-Krise betroffen. Während manche den persönlichen Kundenkontakt völlig eingestellt haben, lassen andere ihre Schalter – unter Einhaltung der gebotenen Sicherheitsvorkehrungen – (noch) offen. Die RNZ hörte sich in Eberbach und Umgebung um. "Wir als Sparkasse nehmen unseren öffentlichen Auftrag sehr ernst und stellen auch weiterhin eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen sicher", teilt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Michael Krähmer, mit. Und: "Die Bargeldversorgung und die Funktionsfähigkeit der Zahlungssysteme sind und bleiben funktionsfähig", versichert er. Gleichzeitig sehe man sich aber in der Pflicht, die exponentielle Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen und alles daran zu setzen, mögliche Infektionsgefahren für Mitarbeiter und Kunden zu vermeiden: "Daher nimmt die Sparkasse Neckartal-Odenwald den Aufruf der Bundesregierung, soziale Kontakte auf das Allernotwendigste zu beschränken, ebenso sehr ernst". Die Zahl der Kundenbesuche in den vergangenen Tagen sei in den Filialen deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig habe die Anzahl digitaler Geschäftsvorgänge zugenommen. Die Sparkasse habe deshalb ihre Kräfte gebündelt, die Zahl ihrer Mitarbeiter für telefonische Services erhöht und die Servicezeiten vor Ort auf nur noch 17 von 27 Hauptstellen und Filialen konzentriert. Zu den für Publikumsverkehr offenen Einrichtungen gehören beispielsweise die Hauptstelle Eberbach in der Friedrichstraße und die Filiale in Strümpfelbrunn. Nicht persönlich kontaktieren kann man hingegen derzeit die Mitarbeiter beispielsweise in den Filialen Eberbach-Nord und Neckargerach. Aufgrund der dynamischen Lage der Krise sei derzeit nicht abzuschätzen, wie lange die vorläufigen Schließungen dauerten. Krähmer weist darauf hin, dass man von Seiten des Geldinstituts "alle möglichen Maßnahmen", die dem Schutz von Kunden und Mitarbeitern dienten, umgesetzt habe. Dazu gehörten Hinweisschilder, die auf den empfohlenen Mindestabstand hinweisen genauso wie Trassierbänder, die die Kunden im Sinne eines Leitsystems an die richtige Stelle führten. Gespräche mit Kunden würden nicht mehr an einem Tisch, sondern getrennt durch eine Glasscheibe im Kassenbereich geführt. In kleineren Geschäftsstellen bitte man die Kunden darum, einzeln oder maximal zu zweit die Filiale zu betreten. Abteilungen und Teams habe man vorsorglich teilweise räumlich getrennt, um bei möglichen Ansteckungsfällen den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und strukturiert arbeitsfähig zu bleiben. Sitzungen und Besprechungen fänden per Telefonkonferenz statt, etwa 20 Prozent der Mitarbeiter arbeiteten im Home Office, so Krähmer.

Man zähle zu den systemrelevanten Branchen und trage damit eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Neckartal, Ekkehard Saueressig. Der werde man gerecht, indem man für Mitglieder und Kunden auf den unterschiedlichen Wegen erreichbar sei. Daher seien weiterhin alle Filialen geöffnet. Mit Plexiglasscheiben als "Spuckschutz" und Desinfektionsmitteln an den Schaltern sowie dem regelmäßigen Desinfizieren von Geldautomaten wolle man Kunden und Mitarbeiter schützen. Zudem weise man auf die Abstandsregeln hin. Einige Mitarbeiter arbeiteten im Home-Office, interne Besprechungen führe man über Video- oder Telefonkonferenzen.

"Aufgrund der aktuellen Situation befinden sich alle Mitarbeiter im Home-Office und sind momentan nicht persönlich in der Filiale anzutreffen", steht auf einem Papier im Vorraum der BW-Bank-Filiale in der Friedrichstraße. Die Mitarbeiter seien jedoch telefonisch, schriftlich oder per E-Mail erreichbar. "Die Sparkasse Starkenburg unterstützt die Maßnahmen der Bundesregierung und folgt damit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), um sowohl Kunden als auch Mitarbeiter zu schützen, schreibt das Institut in einer Mitteilung. Daher bleibe die Filiale Hirschhorn bis auf Weiteres geschlossen.