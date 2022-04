Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Hirschhorn. Kaum ist die Reiselust wieder erwacht, stellen viele erschrocken fest, dass ihnen für Touren mit dem Campingbus oder Flüge in ferne Länder etwas Entscheidendes fehlt: ein gültiges Dokument. Während der Corona-Pandemie und ihrer Einschränkungen wurde nämlich oft verschlafen, dass Pässe, Personalausweise oder Führerscheine inzwischen abgelaufen sind – weil sie zu lange unbeachtet blieben oder Bestimmungen sich geändert haben. Das rächt sich jetzt. Nicht nur, dass Antragsteller in den zu regulären Öffnungszeiten zurückgekehrten Rathäusern und Bürgerämtern jetzt Schlange stehen. Die Wartezeiten bis zum Erhalt der Dokumente können sich erheblich in die Länge ziehen. Und wer seine Papiere sofort braucht, muss viel tiefer in die Tasche greifen.

Die Stadt Eberbach hatte ihren früheren Service, Personen mit ablaufenden Ausweisen daran zu erinnern, mit Beginn der Pandemie eingestellt, erfährt man auf Nachfrage. Dadurch häuften sich jetzt die Anträge. In weiser Voraussicht wurden aber auch während der Pandemie Ausweise und Pässe ausgestellt, deshalb komme man mit dem Mehraufwand jetzt zurecht, lässt das Rathaus wissen.

Das Bürgerbüro weiß natürlich aus Erfahrung, dass auch unabhängig von der pandemischen Situation vor den großen Ferien viel mehr Anträge auf neue Ausweisdokumente gestellt werden. Ein Zahlenvergleich: Während im Monat April in den vergangenen Jahren um die 120 Personalausweise geordert wurden, waren es im Juli rund 160. Diesmal kommt es aber besonders dick. Denn die Gültigkeit des Kinderreisepasses hat sich auf 12 Monate verkürzt, und so sind alle, die erst im vorigen Jahr ausgestellt wurden, jetzt schon wieder ungültig.

Und es gibt noch Nachholbedarf, der den einen oder anderen Eberbacher womöglich noch eiskalt erwischen wird: "Im Zeitraum von März 2020 bis Mai 2022 gibt es in Eberbach noch 484 Personen mit abgelaufenem Ausweis", informiert die Verwaltung. Vielleicht ist ja auch in Vergessenheit geraten, dass Personalausweise und Reisepässe bei Bürgern und Bürgerinnen über 24 alle zehn, unter 24 alle sechs Jahre fällig sind? Verlängerung ausgeschlossen.

In den Umtausch von Führerscheinen ist das Eberbacher Rathaus nur in beratender oder weiterleitender Funktion eingebunden. Der läuft hier über die Führerscheinstelle in Sinsheim. Im hessischen Hirschhorn dagegen brandet auch diese Antragslawine im örtlichen Einwohnermeldeamt an. Denn hier werden alle Formalitäten für den zeitlich nach Geburtsjahrgängen gestaffelten Pflichtumtausch der alten Papier-"Lappen" in fälschungssichere Plastikkarten erledigt. Das Landratsamt in Heppenheim bekommt die bereits fertigen Unterlagen auf den Tisch.

Eigentlich wäre die erste Frist ja am 19. Januar 2022 abgelaufen, und alle Angehörigen der Jahrgänge 1953 bis 1958 hätten die neue Fahrerlaubnis im Scheckkartenformat besitzen sollen. Aber diese Vorreiter der Regelung kommen noch ein weiteres halbes Jahr – bis 19. Juli – ohne Bußgeld davon, wenn sie die Frist versäumt haben. Und davon gibt es so einige, wie die zuständige Sachbearbeiterin Tatjana Gruneberg weiß, "manche Leute haben das erst jetzt festgestellt".

Gleichzeitig treffen bei Gruneberg aber auch schon Anträge der Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 ein, die ihre grauen oder rosafarbenen Führerscheine bis 19. Januar 2023 umtauschen müssen. Zusammen mit den vermehrten Bestellungen der anderen Ausweisdokumente ist der Arbeitsanfall in Hirschhorn deshalb so groß, dass man trotz der sonst wieder regulären Öffnungen in diesen Bereich des Rathauses weiterhin nur mit Termin kommt.

Gruneberg arbeitet, wie sie sagt, beinah im Akkord: "Wir brauchen etwa eine halbe Stunde für jeden Antrag, und wenn die Dokumente wieder abgeholt werden, nochmal fünf bis zehn Minuten für jeden Besucher". Dreimal sooft wie im Vorjahr werden derzeit neue Reisepässe geordert, mehr als doppelt sooft Führerscheine, nur bei den Personalausweisen hält sich das Aufkommen in etwa die Waage.

Bis man seinen neuen Pass in Empfang nehmen kann, dauert das in Hirschhorn ab Antragstellung rund fünf Wochen, auf einen neuen Führerschein wartet man sogar an die drei Monate. Beim Pass lässt sich die Fertigstellung im Expressverfahren auf drei Tage verkürzen. Das kostet dann allerdings 32 Euro mehr. Während über 24-Jährige also normalerweise 60 Euro für das Dokument hinlegen, Jüngere 37,50 Uhr, verteuert sich der Pass dadurch auf 92 bzw. 69,50 Uhr.

Für den Führerscheinumtausch sind 25,30 Euro fällig – Hirschhorn verlangt außerdem 8 Euro Verwaltungsgebühren.

Info: Terminvereinbarung in Hirschhorn unter Telefon 0 62 72/923 110 oder tatjana.gruneberg@hirschhorn.de