Zwei schmale Fahrstreifen mit teils doppelt bis dreimal so breitem Schotterstreifen in der Mitte: So soll es in dieser Saison noch bleiben. Für erfahrene Radler wie dieses Ehepaar aus Mühlacker kein Problem. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Hirschhorn. Dienstagvormittag auf dem Neckartal-Radweg, Ferienzeit. Auf dem neun Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Neckarsteinach und Hirschhorn wird in beide Fahrtrichtungen schon kräftig in die Pedale getreten. In kurzer Folge begegnen wir: an die 15 Männern und Frauen mittleren Alters als Gruppe, einem gemütlich radelnden Vater mit Kind, diversen älteren, mit Gepäck beladenen Paaren auf Langstrecke, drei Schuss fahrenden Schülerinnen am Abhang, etlichen männlichen Einzelkämpfern gemischten Alters, dabei, sich zu verausgaben.

An vielen Stellen ist der Weg nur für robuste Räder und erfahrene Radfahrer geeignet. Foto: Biener-Drews

Leider weiß, wer als Tourist unterwegs ist, oft nicht, was er hier antrifft. Und ärgert sich, wenn er auf dem Reiseklapprad über einen mit groben Steinbrocken und groben Kanten durchsetzten Waldweg rumpeln, oder mit dem Baby im Anhänger losen Schotter, Holperschwellen, Löcher durchqueren muss. Beschwerden gibt es deswegen seit Jahren. Getan hat sich trotzdem fast nichts auf diesem als romantisch beworbenen Stückchen 4-Sterne-Qualitäts-Radfernweg. Jetzt endlich, mit dem Wechsel der Besitzverhältnisse zu Jahresbeginn, könnte der Stein im Sinne der Radfahrer ins Rollen kommen. Zumindest für die nächste Saison zeichnet sich Besserung ab.

Der gesamte auf badischer Neckarseite befindliche Wald zwischen den Hessen-Städtchen Hirschhorn und Neckarsteinach wird seit 1. Januar als Staatswald vom Land selber bewirtschaftet und nicht mehr vom Kreis-Forstamt. Auch der hier verlaufende Radweg fällt somit in die Zuständigkeit von ForstBW. Und da, im Forstbezirk Odenwald nämlich, habe man sich schon Gedanken gemacht, wie man den bislang nur für forstliche Zwecke bewirtschafteten Weg zum Radweg ausbauen kann und hat Gelder beantragt, informiert das Landratsamt.

Der Schwerpunkt an dieser Stelle hat sich definitiv verlagert, befindet auf Nachfrage Georg Löffler in Schwarzach: Die touristische Nutzung als Radweg und damit die Erholungsfunktion des Waldes sei wichtiger geworden, während die die Nutzfunktion aufgrund problematischer Hanglagen an Bedeutung verliere. Falsche Hoffnungen macht der Forstbezirkssprecher deswegen aber nicht: "Der Weg ist und bleibt ein Wirtschaftsweg!" Er soll aber in einen besseren Zustand versetzt werden: mit einer weitgehend festen Oberfläche aus feinem Schotter.

Mehr ist nicht zu erwarten für dieses Wegstück, aber im Vergleich zu jetzt wäre damit wohl viel gewonnen. Gegen ein Mehr sprechen Georg Löffler zufolge zwei wichtige Gründe. Erstens muss die Unterhaltung sämtlicher zum Staatswald gehörigen Wege über den laufenden Forstbetrieb finanziert werden. Löffler: "Wir wissen noch nicht, wieviel Geld dafür fließen wird". Zweitens könne es ja nicht Ziel einer Sanierung sein, den Boden zu versiegeln. Eine Asphaltschicht scheidet also aus.

Ein entsprechendes Angebot liegt in Schwarzach schon auf dem Tisch. "Pro Laufmeter Weg – bei drei Metern Breite – kostet ein Schottergemisch mit Verdichtung 24 Euro", so Löffler. Asphalt käme auf 75 Euro. Die Forstleute peilen jetzt einen Ausbau über die Wintermonate an, damit der Weg in der neuen Saison 2021 fit ist für den Radtourismus.

Und noch eine Veränderung steht an dieser Stelle ins Haus, auch sie dürfte die Qualität dieses Radwegs deutlich verbessern. Denn unter ForstBW sollen die Hanglagen am Neckar zum Waldrefugium werden. Das heißt zu einer Art Bannwald im Kleinformat, sich selbst überlassen und nicht mehr bewirtschaftet. Schwere Forstfahrzeuge und Holztransporter, die den Weg in schöner Regelmäßigkeit durchfurchen und zerlöchern und den Radverkehr immer wieder behindern oder blockieren, wären dann eine Seltenheit.

Nach der Holzernte im letzten Winter und im Frühjahr war der etwa neun Kilometer lange Neckartalradweg zwischen Neckarsteinach und Hirschhorn stark mitgenommen. Die gröbsten Löcher wurden da zwar gestopft und die Schotterdecke teils erneuert. Foto: Biener-Drews

In dieser Saison müssen Radler allerdings noch vorliebnehmen. Aber sie könnten sich, um vom Zustand des Wegs nicht überrascht zu werden, vorab informieren, betont Georg Löffler: "Das findet sich auf der Homepage!" Ohne Smartphone erfährt man da allerdings nur pauschal, dass der immerhin 366 Kilometer lange Neckartal-Weg von Villingen-Schwenningen bis Mannheim über "teils unbefestigte Waldwege" führt. Über die letzte Etappe ab Eberbach heißt es da nur: leichtes Niveau und durchgehend beschildert.

Radler auf der Strecke kommen mit der erhöhte Konzentration aufs Fahren erfordernden Wegbeschaffenheit unterschiedlich gut zurecht. "Kommt auf die Erwartungshaltung an", findet ein Ehepaar aus dem Raum Mühlacker-Maulbronn diesen Streckenabschnitt gar nicht so übel. Im Raum Beerfelden habe man da schon ganz andere, extrem grob geschotterte Wege angetroffen. Inzwischen träten auf E-Bikes jedoch vermehrt auch Ältere mit wenig Fahrroutine in die Pedale, die damit vielleicht ihre Probleme hätten. Für sich selbst hängt die erfahrene Radtouristin aus Schwaben die Messlatte nicht allzu hoch: "Hauptsache, man muss nicht durch Schlammlöcher!"