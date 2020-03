Von Jutta Biener-Drews und Christofer Menges

Eberbach/Hirschhorn. Corona bringt das öffentliche Leben zum Erliegen. In Eberbach gibt es zwar noch keinen bestätigten Krankheitsfall, doch vorsorglich schließen Schulen und Rathaus. Die meisten Veranstaltungen fallen aus – mit Folgen. Wir haben uns dazu bei den Betroffenen umgehört.

Während andere Bundesländer schon früher dran waren, sind von Dienstag an alle Schulen in Baden-Württemberg für fünf Wochen bis nach den Osterferien geschlossen. Am Montag sollen die Schüler mit Aufgaben für Zuhause auf die unterrichtsfreie Zeit vorbereitet werden. Für Schüler und Lehrer ist einiges Neuland. "Wir haben eine verschlüsselte Schulcloud, über die wir den Schülern Aufgaben zur Verfügung stellen", sagt der geschäftsführende Schulleiter der Eberbacher Schulen, Udo Geilsdörfer. Ob es auch Lehrvideos geben wird, die von Zuhause aus angesehen werden können, daran werde noch getüftelt.

Die Lehrer bleiben laut Geilsdörfer auch ohne Unterricht vor Klassen im Dienst, erstellen Aufgaben oder kümmern sich um Schulentwicklung. Dennoch: "Wir sind nicht glücklich mit der Situation", sagt Geilsdörfer. Auch weil an Werkrealschule, Realschule und Gymnasium Abschlussprüfungen vor der Tür stehen. An deren Terminen wurde bislang noch nicht gerüttelt. Wenn die Schüler ihren Stoff zuhause lernen könnten, sei das kein Problem. Aber: "Wir müssen flexibel bleiben", sagt Geilsdörfer.

Foto: jbd

Die Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd hat ihre Kurse ebenfalls bis Ende der Osterferien am Sonntag, 19. April, ausgesetzt. Rund 240 Kurse sind erst einmal abgesagt, sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Das trifft nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Dozenten: An der VHS unterrichten ausschließlich Honorarkräfte. Einige bestreiten davon ihren Lebensunterhalt. Die Kursgebühren decken an der VHS 74 Prozent der Kosten. Leiterin Barbara Coors sieht auf ihren Nachfolger Malte Awolin infolge der Corona-Verschiebungen eine Deckungslücke zukommen. Automatisch ausgeglichen wird die von den Mitgliedsgemeinden nicht. "Am Montag haben wir Krisensitzung im Vorstand", so Coors, "derzeit sind alle verunsichert." Ähnlich verhält es sich an der Musikschule. Auch dort sind fast ausschließlich Honorarkräfte tätig. Für sie sollen auch über Ämter Hilfen bereitgestellt werden, sagt Leiter Tobias Soldner: "Wir arbeiten an Lösungen, aber das braucht Zeit."

Die Konzertreihe JazzMe wurde für dieses Jahr komplett abgesagt. Die Ensembles, die dieses Jahr nicht auftreten konnten, sollen laut Soldner nächstes Jahr spielen.

Foto: jbd

Beim Seniorentreff im Hirschhorner Bonifatiushaus ist jetzt der Schutz der eigenen Besucher dringend geboten. Nach Rücksprache mit den Ärzten habe man letzte Woche beschlossen, den beliebten Treff ab sofort bis nach Ostern zu schließen, erklärt Ilona Dörr. Sie ist Teil des fünfköpfigen Organisationsteams aus Frauen, die alle selbst schon im siebten Lebensjahrzehnt angelangt sind. "Es ist uns nicht leichtgefallen", sagt Dörr, aber die Botschaft war wohl eher beunruhigend: "Das Schlimmste kommt wohl erst noch!" Und unter den alten Menschen sei selbst die Verunsicherung deutlich spürbar gewesen. Im Schnitt kommen dreißig Senioren zu den vierzehntägigen Treffs, je nach Programm können es bis zu 45 Besucher werden, alle zwischen 75 und 92 Jahre alt. Auch aus dem Altenheim am Michelberg kommen immer wieder Leute ins Bonihaus zu Besuch, "wenn sie zum Basteln, zu Vorträgen und Veranstaltungen zu allen Festivitäten des Kirchenjahrs ihre vier Wände verlassen können, ist das für sie schon auch ein Gewinn an Lebensqualität", weiß Dörr. Damit ist es jetzt erst einmal vorbei.

Für diese Saison erledigt hat sich der am Wochenende ausgefallene Ostermarkt in der Igelsbacher Sängerhalle. "Das Sicherheitsrisiko war uns einfach zu groß", sagt Organisatorin Ellen Jehle vom Frauenchor. Die insgesamt 13 Aussteller hätten aber Verständnis dafür gezeigt. Und die Frauen vom Chor haben zwar alles umsonst gerichtet und Einkäufe gemacht, die ein Loch in die Vereinskasse reißen, "aber wir können es auffangen".