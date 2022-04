Von Rainer Hofmeyer

Eberbach/Heidelberg. Noch im Februar war man optimistisch und ging mit dem Vorhaben sogar an die Öffentlichkeit. Die Vorstände der Volksbanken Neckartal und Heidelberg begannen Gespräche, um die beiden Kreditinstitute zu fusionieren. Es sollte ein "Zusammenschluss der Stärke" werden. Schließlich verzeichnet die in Eberbach ansässige Bank Neckartal 2,5 Milliarden Euro Bilanzsumme, die in Heidelberg wartet mit rund 2 Milliarden auf.

Doch gaben jetzt die Vorstände der Heidelberger Volksbank Toralf Weimer, Stefan Baumann und Felix Pöltl bei ihrer Jahresbilanzkonferenz bekannt, dass die Fusionsgespräche "in gegenseitigem Einvernehmen" beendet worden seien. Es habe "unterschiedliche Auffassungen zur geschäftspolitischen Ausrichtung" gegeben.

Dr. Achim Himmelmann. Foto: privat

Der Vorstandssprecher der Volksbank Neckartal, Dr. Achim Himmelmann, hat am Montag auf Nachfrage eine inhaltsgleiche Stellungnahme wie der Vorstand der Volksbank Heidelberg abgegeben: Es gebe unterschiedliche Sichtweisen bei der Geschäftspolitik. Beide Häuser würden ihre bisherige "erfolgreiche Geschäftspolitik weiter fortsetzen".

Einen Zeitpunkt der möglichen Fusion hatte man zu Beginn der Gespräche noch nicht festgelegt. Als Vorteil wurde gesehen, dass sich die örtlichen Bereiche der beiden Banken nicht überschneiden, sondern regional nebeneinander liegen. Die Volksbank Neckartal deckt mit ihren Geschäftsstellen den Neckarraum ab Neckargerach bis Neckargemünd ab, dazu den Hohen und Kleinen Odenwald sowie zahlreiche Orte südlich der Neckarlinie Eberbach-Neckargemünd. Die Volksbank Heidelberg bedient alle Stadtteile, dazu Dossenheim und Eppelheim.

Die Volksbank Neckartal hat eigenen Angaben zufolge 337 Mitarbeiter und 37 Geschäftsstellen. Die Heidelberger Volksbank zählt neun Zweigstellen und sechs SB-Stationen, hat 250 Mitarbeiter.

Vorstand und Aufsichtsrat der beiden Genossenschaftsbanken erwarteten mit der Zusammenlegung eine strategische Entscheidung, auch als Antwort auf die allgemein veränderte Bankenlandschaft. Die ähnliche Größenordnung der beiden Banken sollte eigentlich ein Zusammengehen auf Augenhöhe ermöglichen.

Dabei hat die Volksbank Neckartal bereits einschlägige Erfahrung mit Fusionen. Sie war aus einem Zusammenschluss der Volksbanken Eberbach, Meckesheim und Neckargemünd hervorgegangen. Die Volksbank Heidelberg blieb weiter eigenständig, hatte sich nicht mit der Weinheimer Volksbank am Zusammenschluss zur Volksbank Kurpfalz beteiligt, die inzwischen neben der Badischen Bergstraße und dem Odenwald auch Standorte direkt in Heidelberg unterhält.