Eberbach-Lindach/Haidmühle. (RNZ) Zum ersten Mal in ihrer langen Karriere hat Angelika Merkel mit ihren Huskies den Weltmeistertitel gewonnen. Silber für ihren Mann Christof Diehl vervollständigte das hervorragende Abschneiden der beiden Lindacher Schlittenhundesportler bei den Weltmeisterschaften im bayerischen Haidmühle.

Am Donnerstag startete der erste Lauf der Mitteldistanz im Dreiländereck Bayerischer Wald. Nur ein kurzes "Warmlaufen" über 13 Kilometer. In dieser Kategorie ging Christof Diehl mit 14 Hunden an den Start. Mit einem sauberen Lauf erreichte er mit zwei Sekunden Rückstand die drittschnellste Zeit hinter dem Norweger Trond Hansen und dem Österreicher Markus Streele. Sprühregen und Regen ließen die Strecke am Freitag weich und somit für die Hunde schwer werden. Jetzt starteten auch alle Sprintkategorien. Zur großen Freude der Deutschen fuhr Angelika Merkel in der Acht-Hunde-Klasse über 16 Kilometer Bestzeit, 14 Sekunden trennten sie von dem vielfachen Weltmeister Stepan Krkoska aus der Tschechei.

Angelika Merkel mit ihrem Gespann auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Foto: privat

In der Mitteldistanz fuhren die Gespanne wegen einer Panne nur die längste Sprintstrecke mit 19 Kilometer. Diehl schob sich dabei in der Gesamtwertung vor den Österreicher auf den zweiten Platz.

Nächtliche Minustemperaturen ließen den Trail für Samstag und Sonntag hart und extrem schnell werden. So galt es abzuwägen: "Vollgas" fahren und auf dem teilweise eisigen Trail die Hunde voll fordern - oder lieber etwas vorsichtiger und am dritten Tag (für die Sprinter) noch ein fittes Team haben?

Bei der Mitteldistanz war es der letzte Lauf, diesmal tatsächlich über 40 Kilometer. Diehl war lange am führenden Norweger dran, doch auf den letzten Kilometern konnte dieser sich lösen. Nach insgesamt mehr als 70 Kilometer konnte Diehl seinen zweiten Platz gegen den Österreicher verteidigen und gewann Silber in der Kategorie Mitteldistanz unlimitiert (bis 14 Hunde).

Merkel wählte am Samstag die vorsichtige Variante und fuhr ihre acht Hunde sauber, aber nicht extrem schnell über die 16 Kilometer. Der Tscheche wählte "Tempo" und nahm Merkel in diesem Lauf fast eine Minute ab, bei ähnlich starken Teams fast nicht mehr aufzuholen. "Als Stepan mit dieser starken Zeit ins Ziel kam, dachte ich: okay, dann so wie immer, er Erster, ich Zweite", sagte Merkel.

Aber die Sprinter hatten noch einen Lauf am Sonntag bei ganz ähnlichen Bedingungen. Merkel ließ die Hunde diesmal laufen, "einfach um zu zeigen was sie können". Nach etwa der Hälfte der Strecke sah Merkel den zwei Minuten vor ihr gestarteten Tschechen um eine Kurve huschen. "Ich konnte es fast nicht glauben, sollte der Traum doch noch wahr werden?", sah Merkel ihre Chance.

Schaffte sie es, kurz nach dem Tschechen ins Ziel zu kommen, hätte sie den Rückstand aufgeholt. Zudem wird auch der Jagdinstinkt der Hunde wach, wenn sie ein Gespann vor sich sehen und sie laufen besonders motiviert.

Zur großen Begeisterung aller anwesenden Deutschen kam Merkel direkt hinter Krkoska ins Ziel und hatte damit zum ersten Mal in ihrer langen Schlittenhundekarriere den Weltmeistertitel gewonnen.