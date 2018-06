Eberbach. (mabi) Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Dezember, werden sich um den großen Weihnachtsbaum herum 20 Hütten gesellen. Neben verschiedener Handwerkskunst, selbst gebrannten Schnäpsen, Marmeladen oder Weihnachtsdeko wird beim diesjährigen Weihnachtsmarkt auch einiges an kulinarischen Genüssen angeboten. Laut Heide Bayer vom Organisationsteam gibt es neben Bratwurst, Steaks und Wildspezialitäten erstmals Flammkuchen, Crêpes, Spießbraten oder Baguette. Ganz neu dabei ist auch ein Stand mit Schokoköstlichkeiten.

Los geht’s am Freitag um 16 Uhr. Um 19 Uhr wird Bürgermeister Peter Reichert den Markt offiziell unter Begleitung der Bläsergruppe des Fanfarenzugs eröffnen. Ende ist gegen 21 Uhr. Die Büdchen öffnen am Samstag von 10 bis 21 Uhr. Um 11 präsentieren 60 Kinder der Steige-Grundschule das Musical "Deutschland sucht den Weihnachtsmann". Christkind und Engel haben ihr Kommen um 12 Uhr angesagt. Am Sonntag geht das vorweihnachtliche Treiben um 11 Uhr weiter, um 17 Uhr musiziert der Fanfarenzug, und um 18 Uhr werden die Pforten geschlossen. Laut Bayer hat sich der Nikolaus sowohl am Samstag als auch am Sonntag angemeldet, und auch Björn Schmitt wird an beiden Tagen mit seiner Pferdekutsche unterwegs sein.

Stände betreiben unter anderem die Pfadfinder, die SG Rockenau, der SV Eberbach und der Club Eulenspiegel. Erstmals dabei sind auch die Karnevalfreunde Haidebow.