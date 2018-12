Eberbach. (MD) "Ich hab’ noch nie im Leben was gewonnen", war Brigitte Faul ganz baff. Auf die Rockenauerin entfiel der Hauptpreis beim Advents-Gewinnspiel der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). Faul darf sich über Gutscheine im Wert von Tausend Euro freuen. 500 Euro gab’s für die Eberbacherin Violeta Vranjes, 250 Euro für die ebenfalls in Eberbach wohnende Carlotta Brenneis. Insgesamt hatte die EWG an die hundert Preise im Gesamtwert von über 4000 Euro ausgelobt.

Die Verlosung fand unter der Aufsicht von Rechtsanwalt Gunter Mayer statt, Glücksfeen waren Simone Woldrich und Mia-Marie Redder. EWG-Vorsitzender Dietrich Müller hieß zur Auslosung am Donnerstag in der "Krone-Post" über 20 der aktuell 72 Mitglieder zählenden Einzelhändlergemeinschaft willkommen. Es sei "eine tolle Aktion, die zusammenhält und motiviert" gewesen, lobte Müllerm "ein Schulterschluss der Aktiven". Dank galt Rolf Wieprecht, der sich die verschiedenen, auf den Losen aufgedruckten Lösungsmöglichkeiten ausgedacht hatte.

Susanne Reinig, Rechtsanwalt Gunter Mayer, Simone Woldrich und Rolf Wieprecht nehmen die Los-Ziehung vor. Foto:Marcus Deschner

37.150 und damit fast genau so viele der kleinen Glücksbringer wie im Vorjahr, habe man in der Adventszeit an die Kundschaft ausgegeben. Den Rücklauf schätzte Müller mit "70 Prozent" ein. Genaue Zahlen können freilich erst nach dem Abwiegen der Kärtchen genannt werden.

Eine Neuerung gibt’s dieses Jahr: Durch die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung werde man nur noch die Namen der Gewinner veröffentlichen, auf die Bekanntgabe der Adressen aber verzichten, erklärte der EWG-Vorsitzende. Allerdings sollen sämtliche Gewinner per Post angeschrieben werden.

Die Gewinne können bis einschließlich 31. Dezember beim Modehaus Müller in der Bahnhofstraße, dann ab 2. Januar 2019 beim Versicherungsbüro Redder in der Itterstraße abgeholt werden. Die gespendeten Sachpreise gibt’s in den jeweiligen Fachgeschäften.

Müller nutzte die Gelegenheit, um einen Blick aufs laufende Weihnachtsgeschäft zu werfen. "Es wird nicht einfacher", meinte er auf wachsende Absatzzahlen im Internet. Diese gingen dem stationären Handel ab. Dennoch seien alle im zurückliegenden Jahr von der EWG durchgeführten Aktionen, Frühlingsfest, Ostermarkt, Sommerstraßenfest, Apfeltag sowie "Feuer & Flamme", sehr erfolgreich gewesen.