Von Karin Katzenberger-Ruf

Eberbach. Der "standhafte Zinnsoldat" im Märchen des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen (1805-1875) hat nur ein Bein (weil beim Gießen das Material ausging) und ist in eine Tänzerin aus Papier verliebt. Die beiden sterben den Flammentod, weil sie nach einer Odyssee, die zumindest der Soldat hinter sich hat, von einem Dienstmädchen einfach in den Ofen geworfen werden.

Die Odyssee von Homer als Dichter der Antike ist nochmals eine andere Geschichte. Dieses Epos, das jahrzehntelange Irrfahrt des Odysseus über die Meere beschreibt, gibt es sogar in Zinn gegossen. Davon zeugt jetzt die Sonderausstellung im Stadtmuseum Eberbach.

Odysee in Zinnfiguren im Eberbacher Museum - Die Fotogalerie

















Die Schau mit rund 3000 Exponaten ist dort bis zum nächsten Frühjahr zu sehen. Dies unter dem Titel "Odysseus und seine Zeit. Zinnfiguren erzählen Geschichte und Geschichten." Die Ausstellungsstücke stammen von Dr. Wolfgang Weiß aus Edingen-Neckarhausen.

Der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft der Freunde und Sammler kulturhistorischer Zinnfiguren "Klio" (so heißt die griechische Muse der Geschichtsschreibung) verfügt über etwa 40.000 Figuren. Schon in seiner Kindheit fand er Mythologie klasse, Zinnfiguren ebenfalls. Und dann war ein Film über Odysseus auch noch der erste, der er in einem Kino gesehen hat. So etwas kann prägend sein. Nun eröffnet sich im Stadtmuseum ein Streifzug durch die griechische Mythologie.

Der Held ist wiederum Odysseus, Herrscher von Ithaka, Erfinder des Trojanischen Pferdes, Bezwinger des Einäugigen Riesen auf der Insel der Zyklopen und einer, der sich weder von den Sirenen noch von Zauberin Kirke bezirzen lässt. Er kommt bei der Ausstellung ganz groß raus. Zu seinen Lebzeiten, etwa zwölf Jahrhunderte vor Christi Geburt, könnte der biblische Moses sein Zeitgenosse gewesen sein. Dieser wiederum soll am Hof des ägyptischen Pharao groß geworden sein, nachdem die Prinzessin das Weidenkörbchen mit dem ausgesetzten Säugling aus dem Nil rettete.

Sammler Dr. Wolfgang Weiß (v.l.), die zweite Vorsitzende des Museumsvereins Dr. Sigrun Paas, Kunsthistoriker Dr. Matthias Weiß und Bürgermeister Peter Reichert eröffneten die Zinnfigurenschau im Eberbacher Stadtmuseum. Foto: kaz

Zinnfiguren dienten ab dem 16. Jahrhundert als "Lernspielzeug" für kleine Kinder, bis ins 20. Jahrhundert auch noch als Anschauungsmaterial im Schulunterricht. Heute werden nur noch Sammlerstücke angefertigt, dies zu ganz unterschiedlichen Themen. Historisch gesehen gibt es allerdings noch viel zu erforschen. So die Botschaft von Dr. Matthais Weiß, Dozent für Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin.

Er ist der Sohn des Sammlers und kann dessen Leidenschaft nachvollziehen. Aus wissenschaftlicher Sicht erklärt er, dass viele Szenarien aus Zinnfiguren ihr Vorbild in Gemälden haben. Ein Beispiel dafür sind die Bilder von Friedrich Preller (1804-1878), Hofmaler zu Weimar. Dazu gibt es bei der Ausstellung eine eigene Vitrine.

Ebenso zur Herstellung der Zinnfiguren, die in der Regel nicht größer als drei Zentimeter und vollplastisch, halbplastisch oder flach sind. Vor entsprechender Kulisse entfalten sie ihre Wirkung. So gesehen kann man bei der Ausstellung im Eberbacher Stadtmuseum herrlich mit den Augen spazieren gehen und viel über die griechische Mythologie dazu lernen.

Generell gilt: Zinnfiguren waren immer auch "Zeitdokumente", bei denen im Grunde jenes Detail stimmen musste.

Info: Die Ausstellung ist bis zum 19. April 2020 im Stadtmuseum (Alter Markt 6) zu sehen. Geöffnet ist samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr, dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.