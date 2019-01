Von Marcus Deschner

Eberbach. Losgehen kann’s demnächst mit der Wohnbebauung im Gebiet Wolfsacker/Schafacker, nachdem die Erschließungsarbeiten kürzlich abgeschlossen wurden. Auch die Laternenmasten wurden schon gesetzt, lediglich die Lampenaufsätze müssen noch von den Stadtwerken montiert werden.

In dem letzten Eberbacher Neubaugebiet gibt es laut Karl Emig, Leiter des städtischen Liegenschaftsamtes, "knapp über 40 Bauplätze". 18 davon waren bzw. sind in städtischer Hand. Wie Emig auf Nachfrage erläuterte, sind alle Plätze, die bei einem Mindestgebot von 225 Euro je Quadratmeter meistbietend angeboten wurden, bereits vergeben. Derzeit arbeite man die Notarverträge ab. Lediglich einige städtische Baugrundstücke, die an in Eberbach lebende Bürger "ohne angemessenes Wohneigentum" zum Quadratmeterpreis von 210 Euro verkauft werden sollen, sind noch zu haben. Auch die ersten Bauanträge seien bereits bei der Stadt eingegangen. Die müssten teilweise gar nicht erst den Bauausschuss passieren, da sich die Bauherren exakt an die dort geltenden Vorgaben hielten. "Bei entsprechendem Wetter im kommenden Frühjahr" werde der erste Wohnhausbau starten, schätzt Emig.

Erste Überlegungen zur Bebauung des stadtnah gelegenen Gebiets gab’s Ende der achtziger/Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Kurzzeitig wurde sogar die Überlegung ins Spiel gebracht, über dem Panoramarundweg noch eine Baureihe entstehen zu lassen, was jedoch rasch wieder verworfen wurde. Das Bebauungsplanverfahren wurde dann 2004/2005 auf den Weg gebracht.