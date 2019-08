Fahrgeschäfte, wie das Nostalgie-Riesenrad (r.), sorgen auch in diesem Jahr wieder für Stimmung bei den Besuchern des Kuckucksmarkts. Archivfoto: Stefan Weindl

Eberbach. (mabi) Zehn Fahrgeschäfte werden beim Eberbacher Kuckucksmarkt von Freitag, 23., bis Dienstag, 27. August in der Au für Stimmung unter den Besuchern sorgen.

Erstmals mit dabei ist der schwingende, tanzende und wirbelnde "Beach Polyp" von André Massel aus Wadgassen. Bis zu fünf Metern geht es mit diesem Familien-Karussell in die Höhe.

Aus München reist ebenfalls erstmals Manuel Zinnecker mit seinem "Avenger Royal" an. Diese 360-Grad-Schaukel lässt die Fahrgäste in einer Höhe von 24 Metern kopfstehen. Anschließend geht es dann, über die Köpfe der Zuschauer, wieder hinunter Richtung Erdboden.

Nicht nur zum ersten Mal auf dem Kuckucksmarkt, sondern überhaupt erst seit vergangenem Jahr auf Tour sind "T-Rex Tower" und "Kaleidoskop". Der T-Rex Tower von Alexander Zinnecker aus Forchheim wurde komplett neugestaltet; der kleine Freefall-Tower lässt seine Besucher aus 21 Metern fallen.

In dem magischen Auge der Fantasie durchläuft man im Kaleidoskop von Bernd und Sylvia Nier und Kassel den Feuerraum, die Eiskammer und viele weitere faszinierende Attraktionen. Verstärkt wird das Ganze noch durch die 3D- Brille. Wieder in der Au vertreten ist das Nostalgie-Riesenrad von Bernd Nier. Gemächlich dreht sich das Rad bis auf 20 Meter gegenüber dem großen Festzelt in die Höhe. Im neuen Design präsentiert sich die bekannte Berg- & Talbahn, der Musikexpress "Starlight", ebenfalls von Bernd Nier.

In der "Kinderwelt", dem Fahrgeschäft für die Kleinen von Wilhelm Henn aus Kaiserslautern, können die Kinder ihre Runden im Stapler, Kranwagen, Feuerwehrauto oder Hubschrauber drehen. "Cazy Jungle" heißt die die Kinderachterbahn für Kinder von Tanja Luxem aus. Auf der extra langen Fahrbahn gibt’s viele lustige Dschungeltiere und Leo, den sprechenden Löwen. Für alle Kleinen, die hoch hinaus wollen, reist André Roder aus Karlsruhe mit dem "Babyflug" an.

Der Treffpunkt für die Jugend wird wieder der Autoscooter "Scooter World" der Familie Kauffmann aus Bopfingen sein. Auf einer Fahrbahnfläche von fast 300 Quadratmetern mit heißen Sounds wird jede Menge Spaß und Unterhaltung garantiert.