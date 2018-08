Eberbach. (cum) Pünktlich um 18 Uhr marschierte am Freitagabend mit Trommelschlägen der Fanfarenzug der Stadt ins große Festzelt ein. Bürgermeister Peter Reichert begrüßte die Gäste im vollen Festzelt auf zehn Sprachen von Englisch über Russisch bis Arabisch. Um 18.34 Uhr schäumte nach vier Schlägen mit dem Hammer das Bier in die Gläser und Stadtoberhaupt Reichert erklärte den 83. Eberbacher Kuckucksmarkt, den "Markt der Märkte, das Ereignis, auf das Odenwald, Kraichgau, Rheinebene und Bergstraße seit Tagen, Wochen und Monaten warten", für eröffnet. Der Fanfarenzug stimmte "Ein Prosit der Gemütlichkeit" an.

Das voll besetzte Festzelt schmetterte gemeinsam das Badner Lied mit den drei eigens für Eberbach getexteten Strophen. Verabschiedet wurde Festzeltwirt Gerhard Rebscher, der nach 16 Jahren Bewirtung auf dem Kuckucksmarkt aufhört. Gut besucht waren abends angesichts milder Temperaturen auch der Rummel und die Händlermeile auf Eberbachs größtem Volksfest.

Der Kuckucksmarkt läuft noch bis Dienstag und bietet bis dahin ein umfangreiches Programm mit Hubschrauberrundflügen, Trachtenabend mit Bierzeltwettbewerb, Karaoke-Party, Fleckviehrinderschau und Abschlussfeuerwerk.