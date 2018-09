Die Sonne ging erst am späteren Samstag auf über dem Kuckucksmarkt. Zuvor war kaum was los auf dem Rummelplatz, im großen Festzelt blieben die Reihen leer. Erst gegen Abend hin und bei einbrechender Dunkelheit strömten die Besucher. Foto: Stefan Weindl

Von Marcus Deschner

Eberbach. "Pünktlich zum Kuckucksmarkt kommt der Regen", klagt am Samstag um die Mittagszeit eine Eberbacherin. Das Wetter gibt um diese Zeit schon mal einen kleinen Ausblick auf den Herbst. Die Mittsechzigerin nimmt’s allerdings eher mit Humor und dreht mit Regenschirm und Wolljacke auf dem von Besuchern zu dieser Zeit dünn besiedelten Gelände ihre Runden.

Parkplätze in Marktnähe sind noch reichlich vorhanden. Ob in der Beckstraße oder der Pleutersbacher Straße - an den Fahrbahnrädern sind noch jede Menge Lücken zu finden. Und auch an der Bundesstraße B37, deren dem Neckar zugewandte Seite extra für die Marktdauer zum Parken freigegeben wurde, steht kaum ein Auto. Der "Frischling" transportiert ab und an einzelne Besucher über den Neckar.

Immer wieder fallen beim Gang über den Kuckucksmarkt in Regencapes gewandete Touristen auf, die ihre (Elektro)-Fahrräder schieben. Im großen Festzelt sitzen kurz vor ein Uhr mittags nur gut zwei Dutzend Gäste und lassen sich Brathendl, Wurstsalat und Pommes schmecken, während das Nibelungen-Duo Herz-Schmerz-Lieder von der Bühne trällert. Das Bedienungspersonal kann’s ob des schwachen Besuches erst mal ruhiger angehen lassen.

Auch auf der Terrasse mag bei den im Gegensatz zu den letzten Wochen mit 13, 14 Grad Celsius doch recht kühlen Temperaturen niemand sitzen. "Alles gut, das wird heute Mittag deutlich besser", gibt Bernhard Walter von der städtischen Abteilung Kultur, Tourismus, Stadtinformation kurz und knapp Auskunft auf die Frage, wie er denn den Marktbesuch einschätze. Und er soll Recht behalten.

Den gleichen Optimismus teilt Jens Müller, der im Mostzelt der KG Kuckuck Erbsensuppe austeilt: "Der erste Topf ist schon weg", freut er sich. Viele Eberbacher Gesichter sind zu dem Zeitpunkt in dem Traditionszelt und essen das Leibgericht "mit oder ohne Wursteinlage". Auch gegenüber am Flammlachs-Stand, der zum dritten Mal dabei ist, herrscht Konjunktur. Ebenso am Flammkuchenstand.

Bei "Harrys Burger" gehen da gerade frische Süßkartoffeln über die Theke. Gefragt sind auch Maiskolben mit Kräuterbutter. Warmes scheint bei diesen Temperaturen halt angesagt zu sein. Während an den verschiedenen Eis- und Cocktailbars tote Hose ist. Genauso wie an den Bierständen.

Auch die Fahrgeschäfte leiden am Samstagmittag unter dem Wetterumschwung. Das nostalgische Riesenrad dreht sich zwar zeitweise, allerdings ist in den Gondeln kein Gast zu sehen. Beim Kinderkarussell nebenan ist’s deutlich besser. Vor allem Großeltern spendieren ihren Enkeln dort Runden in Polizei- und Feuerwehrautos.

In der Marktstraße beim Hallenbad ist’s am frühen Mittag auch recht ruhig. Wie sich zeigt, sind dort jene Händler im Vorteil, die ein Vordach an ihrem Wagen oder Stand haben. Denn da kann man sich bei den unablässig vom Himmel fallenden Regentropfen unterstellen. "Wenn wir nicht offen haben müssten, wäre es genauso wenig", gibt ein Händler in der Nähe des Campingplatzes an. Seinen Angaben zufolge habe er seit Stunden keinem Kunden mehr am Stand etwas verkauft. Ob’s am Wetter oder am Angebot liegt, bleibt offen.

Derweil schimpft ein aus Neckargerach angereister Mann und behauptet, dass die angekündigten Sonderbusse nicht fahren würden und auch keine Fahrpläne sichtbar aushingen. Dennoch wolle er sich den für ihn zur Tradition gewordenen Marktbesuch nicht vermiesen lassen.

Zwar bleiben die Wetterlaunen an diesem Samstag. Doch zum Abend hin klart der Himmel auf, das Gelände füllt sich mehr und mehr und Standbetreiber sowie Fahrgeschäfte haben guten Betrieb.