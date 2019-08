Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges liegt nunmehr 80 Jahre zurück. Am 1. September 1939 überfiel die Wehrmacht den Nachbarn Polen. Als Hitler vermeldete, dass "ab 5 Uhr 45 zurückgeschossen" wird, da wussten die Eberbacher: Mit ihrem allerseits beliebten Kuckucksmarkt wird es dieses Mal nichts. Dabei war alles, wie in den Jahren zuvor, bis ins Kleinste geplant gewesen.

Es wäre das 11. Jahresfest geworden, 1929 zu ersten Mal veranstaltet. Jetzt kam der Krieg dem Rummel dazwischen. Von 1939 und 1945 fielen alle Märkte aus.

Das Programm von 1939 war schon bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Drei Tage Hochstimmung für Eberbach und sein Umland. Start am Samstag, 2. September im Festzelt, Ausklang am Montag darauf mit einem bunten Abend. Der Eberbacher Kunstmaler Richard Hemberger hatte seine Werbe-Grafiken auch schon fertig. Er übernahm ein Motiv vom ersten Markt 1929.

In den ersten Jahren war der Kuckucksmarkt am Lauer. Repro: Sammlung Joho/Hofmeyer

Der Vergnügungspark war zu jenen Jahren noch am Lauer beim Neckar. Es waren geplant: Wehrsportschießhalle, Skooter, Eispavillon, Schwanenflieger und ein "Glückshafen". Dazu war ein "Kuckucksschießen" angesetzt - natürlich nicht auf lebende Tiere. Gefreut hatten sich die Eberbacher schon auf den großen Blumenkorso am Sonntag durch die Stadt und die allerseits beliebten und stets voll besetzten Abendveranstaltungen im Zelt.

Mancher Programmpunkt fühlt sich aus heutiger Sicht fast schon naiv an: "Einheimische Kräfte" sollten unter anderem den "Reichssender Kuckucksbach" betreiben. Der Montag hätte dem "Tag der Landwirte" mit Zuchtviehschau und genossenschaftlicher Prämiierung gedient. Ziegen wollte man zeigen und sehen, Zucht-, Handels- und Schlachtvieh, dazu war ein Schweinemarkt angesetzt. Eine "Große Bauernkundgebung" war vorgesehen. Es hätte ein Vertreter der Landesbauernschaft gesprochen - Blut und Boden allenthalben.

Heute denkt man über heimelige Lichter in der Altstadt und drumherum nach. Alles schon mal geplant gewesen. Besonders stimmungsvoll sollten über alle Festtage die Beleuchtung der Eberbacher Neckarbrücke und die "Anstrahlung der Altstadt durch Scheinwerfer" wirken. Dazu ein Feuerwerk am Sonntag. Doch im Deutschen Reich war in jenen Tagen eine andere Stimmung. Die Propaganda hetzte bereits Tage vor dem Waffengang ausgiebig gegen die späteren Kriegsgegner.

Unter dem 27. August 1939 vermerkt die Eberbacher Stadtchronik, ganz im Sinne der Propaganda: "Die Nachrichten von Polens militärischem Terror häufen sich". Dr. Hermann Schmeißer hieß 1939 der Eberbacher Bürgermeister - von den Nazis eingesetzt, nicht gewählt. Doch jenen Kuckucksmarkt hätte er nicht eröffnen können, wie in den Jahrzehnten danach stets die Bürgermeister - bis auf einen.

Dieses Jahr findet der Kuckucksmarkt vom 23. bis 27. August statt. Archivfoto: Stefan Weindl

Zusammen mit seinem Stellvertreter und Ersten Beigeordneten, gleichzeitig Ortsgruppenleiter der NSDAP, wurde Schmeißer Tage vor dem geplanten Festbeginn zum Kriegsdienst einberufen. Damit war denn auch schon das Schicksal des 1939er Kuckucksmarktes besiegelt.

Nachdem man in der Stadt bereits "alle sportlichen Veranstaltungen" abgesagt hatte, wurde zwei Tage vor dem geplanten Start "der Kuckucksmarkt auf einen späteren Zeitpunkt verlegt".

Wir wissen alle, was aus diesem "Später" wurde. Erst am 7. September 1946 gab es in Eberbach den nächsten Kuckucksmarkt.