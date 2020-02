Handfest erste Hilfe leisteten Krankenschwester Cordula (Udo Geilsdörfer) und Notarzt Dr. Patrick Schottmüller am Patienten. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Ein fünfstündiges Feuerwerk der guten Laune brannte am Samstag die KG Kuckuck in der Stadthalle ab: nach dem Einmarsch der Garden und Elferräte begrüßten Präsident Udo Geilsdörfer und Sitzungspräsident Ralph Brenneis die zahlreichen Gäste, unter die sich auch Bürgermeister Peter Reichert, Landtagsabgeordneter Dr. Albrecht Schütte, Vorgängerin Elke Brunnemer (beide CDU), der frühere SPD-Abgeordnete Thomas Funk sowie Ehrenbürger Horst Schlesinger gemischt hatten.

Als vollökologische Waschmaschine agierten bei der KG Kuckuck-Prunksitzung (l.) Martina Wäsch und Regina Becker am Zuber. Foto: Marcus Deschner

Es folgte ein bunt gemischtes Programm, bei dem sich Büttenreden, Gardetänze und Showeinlagen abwechselten. Der Marschtanz der Kuckucksküken öffnete die Herzen der Gäste, Prologer Dr. Horst Brenneis nahm sich nicht nur die "alte Dame" Sozialdemokratie, sondern auch Ursula von der Leyen, die Bonpflicht und die Grundrente vor.

Als kleine Monster zeigten die "Road-runners" wie Kinder träumen. Erstmals auf der Bühne stand Alina Wehrle, die vom Grillen im Wohnzimmer der "sturmfreien Bude" erzählte.

Mit ihrem Marschtanz begeistert die Kuckucksgarde die zahlreichen Gäste der ersten Prunksitzung in der Stadthalle. Foto: Marcus Deschner

Akrobatik gepaart mit tänzerischer Höchstleistung zeigte Tanzmariechen Pia Röth. Allerhand aus dem Ortsgeschehen zwitscherten die Gässelspatzen von den Dächern. Von ihrer Tante Berta erzählte Quasselstrippe Emma Auer. Die Seniorin ist doch gerade mal hundert geworden und fährt immer noch tapfer Auto. Als sie von der Polizei zum dritten Mal in kurzer Folge angehalten wurde, beschwerte sie sich. "Fahr’n Sie doch endlich mal aus dem Kreisverkehr naus", bat sie daraufhin der Beamte. Doch Berta bräuchte eigentlich gar nicht mehr Auto fahren, "wenn mir doch nur des Schmeißer-Stift noch hätte.".

Eine Weltneuheit zeigten tänzerisch die Kuckuckskids, ehe Ralph Brenneis "die erste voll ökologische Waschmaschine" ankündigte. Die kam dann in Gestalt von Kaline ( Martina Wäsch) und Babett (Regina Becker) auf die Bühne. Die wussten nicht nur von der Frau, die versehentlich Hundefutter in die Kaffeemaschine schüttete, zu berichten.

Jonathan Menges klagte, dass die Oma (Rainer Menges) beim Besuch "dess Lewe bei uns uff de Kopf stellt".

Hubert Richter als „Wächter vum Ohrschbergturm“ preist dessen 50er-Jubiläum an. Foto: Marcus Deschner

Eine Augenweide war der Marschtanz der Kuckucksgarde. Mit den Hallodries waren starke, mutige und gut aussehende Ritter angetreten, die die Steine der geschliffenen Burg Eberbach zurückholen wollten. Doch schon kam der Drache (Silke Auer) mit dem Nudelholz und scheuchte die Truppe.

Der Stolz der KG, die Prinzengarde, eröffnete flott die zweite Halbzeit. "Fuffzig Joahr iss dess jetzt her, a wenn dess keen Grund zum Feiern wär", kündigte der "Ohrschbergturm-Wächter" Hubert Richter das 2020 anstehende Jubiläum des Bauwerks an. An die 30 Wolfgang Petrys (Nesthocker) schmetterten voll Inbrunst "Der Himmel brennt, Bronze, Silber und Gold und "Weiß der Geier oder weiß er nicht".

Wie schmerzhaft es sein kann, über den Neckarsteig zu wandern, musste Benni Müller erfahren. Nach seinem "Unfall" waren aber mit Krankenschwester Cordula (Udo Geilsdörfer) und Notarzt Dr. Patrick Schottmüller gleich zwei erfahrene Helfer zur Stelle. Nach der angedrohten Fußamputation konnte Müller plötzlich wieder gut laufen.

Die Krone im tänzerischen Bereich der KG Kuckuck war nach 14 Jahren zum letzten Mal dabei: Flott wirbelte Tanzmariechen Jana Geilsdörfer über die Bühne und erhielt stehenden Applaus. Im Chatroom trafen sich die Krawallschachteln Silke Auer und Petra Hildenbrand.

Die Elwetritsche blickten bei ihrem Schautanz in die Zukunft. Das Prunksitzungsfinale gaben die Stadtschwalben mit "Fasnacht iss schee".