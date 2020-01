Von Martina Birkelbach

Eberbach. Mit großen Augen betrachtet die kleine Leni die vielen bunten Orden und glitzernden Anstecknadeln, die am Hals des riesigen Rolands baumeln und auch dessen Jackett zieren. Besonders angetan hat es ihr die bimmelnde Elferratskappe, die sie auch sogleich auf ihrem eigenen Kopf ausprobiert. Rutscht ein bissel – "macht nix". Als Roland ihr dann noch eine kleine goldene Kuckucksanstecknadel ("die nur ganz besondere Menschen bekommen") schenkt, ist die Freundschaft besiegelt. Die vierjährige Leni Kappes ist ein Kuckucksei, das jüngste aktive Mitglied der Karnevalsgesellschaft Kuckuck; Roland Scheurich ist mit seinen 71 Jahren das älteste aktive Mitglied – "das wusste ich auch noch nicht".

Altersmäßig dazwischen: die beiden Ei-Trainerinnen Luisa Schüssler (21) und Lisa Koch (30). Leni hat mit dem Training nach den Pfingstferien im vergangenen Jahr begonnen, weil ihre Freundin auch dort startete. Sie kommt aus Rockenau und mag außerdem noch "Pferde" und die Farbe Pink. "Leni reitet in Strümpfelbrunn", erzählt Mutter Jasmin Kappes, die selbst seit drei Jahren bei den Hirschhorner Lachsbachperlen tanzt. Ei-Training ist immer freitags, eine Stunde. Am besten gefällt Leni der "Stopp-Tanz". "Den machen wir immer am Ende", sagen Luisa und Lisa lachend. "Die Kleinen rennen zu Musik. Wenn die Musik aus geht, müssen sie ganz still stehen. Wer sich bewegt ist raus. Der Tanz ist immer das Highlight für alle nach dem Training."

Zuerst gibt’s immer ein Aufwärmspiel, dann wird der aktuelle Tanz geübt. Was das dieses Jahr ist, bleibt natürlich streng geheim. "Wir üben auch Dehnen, Spagat und die Positionen (Position eins ist die Biene) und natürlich das Marschieren", erklären die Trainerinnen. Damit beim Marschieren die Finger auch ordentlich beieinanderbleiben, gibt’s vorab einen Zauberkleber auf die Hände. "Einen imaginären Zauberkleber." 15 Kinder im Alter von vier bis sieben Jahre sind bei den Eiern. "Wir bereiten die Kleinen auf die nächste Gruppe vor. Alles wird aber spielerisch und mit Geschichten verpackt", so Luisa und Lisa.

Luisa studiert Sportwissenschaft in Heidelberg. Seit 15 Jahren ist sie Kuckucksmitglied, begann bei den Küken und tanzte sich durch alle Garden – einschließlich der Prinzengarde. Die Eier trainiert sie bereits die zweite Kampagne, seit dieser Kampagne ist sie zusätzlich im Trainerteam der Roadrunner. Außerdem moderiert sie mit Johanna Reinhard den Kinderfasching. Selbst auf der Bühne wird sie in der zweiten Kampagne mit den "Elwetrischte" stehen beziehungsweise tanzen.

1994: Prinz für einen Tag Roland Scheurich mit Prinzessin Gudrun Müller (Mitte) und Christa Baier (unten r.) und Otto Hildenbrand (r.) sowie (oben v. l.) Silke Auer, Petra Hildenbrand, Jens Müller, Kai Bissdorf und Dirk Müller. Archivfoto: Bremberger/privat

Lisa Koch arbeitet als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Eberbach. Sie ist seit 1995 bei den Kuckucken, stand 1996 erstmals auf der Bühne. Sie hat ebenfalls alle Garden bis zur Prinzengarde durchgetanzt (Prinzengarde bis 2013) und war bis vor zwei Jahren ebenfalls bei den Elwetritsche aktiv. Seit der Kampagne 2011/12 trainiert sie die Eier, und gemeinsam mit Natalie Leuwer trainiert sie noch seit 2015 die Kids. 2015 wurde sie mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Das Training mit den Eiern macht Luisa und Lisa richtig viel Spaß. "Wir ziehen unsere eigenen Gewächse. Wir bereiten die Kleinen auf das Gardeleben vor – und darauf sind wir auch stolz." Außerdem sei es auch schön zu sehen, wie die Mädchen sich tänzerisch entwickeln. Oft haben die beiden Trainerinnen auch einen "Wow-Effekt", wenn bei den Kleinen etwas ganz schnell klappt, was bei den Erwachsenen ewig dauert.

Die Ei-Kostüme entwirft und schneidert übrigens Barbara Menges: "Wir sagen ihr das Thema und unsere Vorstellung. Sie sagt, ob’s funktioniert oder nicht, bringt sich viel mit ein und fertigt alles in liebevoller Kleinstarbeit an."

Und dann gibt’s da noch Luisa Menges, die Team-Managerin. Sie betreut die Mädchen im Training und während der Veranstaltungen und ist "unsere gute Seele".

Die kleinen Kuckuckseier treten noch nicht bei den Prunksitzungen auf, sind aber "eine der bestgebuchten Gruppen". Ihr Debüt ist beim Kinderfasching, darauf folgen noch fünf Auftritte: Lebensrad, Dr. Weiß-Schule, Seniorennachmittag St. Josef, Frühlingsfest-Shownachmittag und Sommertagsumzug. Und natürlich machen sie auch beim großen Fastnachtsumzug in Eberbach mit. Für Luisa und Lisa ist eigentlich das ganze Jahr über Fasching, denn "nach Aschermittwoch geht’s mit den Überlegungen für die Tänze der nächsten Kampagne los".

Roland Scheurich tanzt nicht so viel, er sitzt eher auf der Bühne – hintendran. Er ist seit 1980 Mitglied bei den Kuckucken, seit 1990 im Elferrat. "Wir bilden den Background für die Aktiven, unterstützen sie und animieren das Publikum." Sein goldener Elferrats-Stern mit Strass trägt die Nummer Zwei. "Nummer Eins hat Horst Brenneis. Und obwohl er aufgehört hat, bleibt ihm die Nummer Eins für ewig. So ist das bei uns", sagt er lachend. Was ebenfalls immer bleibt, sind die roten Socken der Elferräte: "Die werden immer geprüft."

In den vergangenen zwei Jahren hat Scheurich zusätzlich noch die Zugleitung bei den Umzügen unterstützt. Von 1999 bis 2014 war er Ordensminister. 2012 bekam er den Goldenen Löwen, 2014 den "Lachenden Eber"; außerdem wurde er mit dem BDK-Verdienstorden (Bund Deutscher Karneval) in Gold ausgezeichnet.

Einmal in seinem Leben war Scheurich auch ein Prinz: Im Jahr 1994 bei der Rosenmontagsaktion der Kuckucke im Pleutersbacher Stadtarchiv. "Danach sind wir noch ins Kurhaus einmarschiert, wo der MGV Liederkranz gerade seinen Rosenmontagsball hatte – schön war’s", erinnert er sich gerne. Scheurich ist ein "positiv eingestellter Mensch". Sein Fastnachtsgen hat er weitergegeben; Söhne und Schwiegertöchter sind ebenfalls aktiv dabei. "Ich bin eben ein Vereinsmeier", sagt er, denn seit vielen Jahren ist er noch bei der HGE, dem Liederkranz, dem Bürger- und Heimatverein und dem Förderverein der KG Kuckuck dabei.

Bei den Kuckucken kennt er fast alle Mitglieder, nur eben die ganz Kleinen noch nicht alle. Das hat sich im Falle Leni nach dem gemeinsamen Redaktionsbesuch allerdings geändert: Ei und Elferrat Nummer Zwei sind jetzt dicke Freunde.

Leni, Luisa, Lisa und Roland – alle vier sind ein Teil der riesigen Kuckucksfamilie.