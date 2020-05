Das Bootshaus des Eberbacher Kanuclubs liegt idyllisch am Neckarufer. Um die fast 60 Jahre alten Eternitplatten auf dem Dach austauschen zu können, sammelt der Verein über eine Online-Crowdfunding-Aktion Spenden. Foto: privat/Hans Simon

Eberbach. (me) Ein neues Dach hätte der Eberbacher Kanuclub gerne für sein Bootshaus am Neckar Richtung Rockenau. Deshalb hat der Verein in Zusammenarbeit mit der Volksbank Neckartal vor kurzem das Crowdfunding-Projekt "Ein neues Dach für unser Bootshaus" ins Leben gerufen.

Das derzeitige Dach ist fast 60 Jahre alt. Die Sanierung wird teuer: Das mit Asbest belastet Eternitdach muss aufwendig entsorgt werden. Die Kosten liegen mit Gerüst und Sanierung bei rund 25 000 Euro. Das übersteigt dem Kanuclub zufolge den finanziellen Rahmen des Vereins. Zwar gebe es schon Unterstützer, der Verein hofft aber auf weitere Unterstützung durch Spenden.

Die Aktion läuft noch 82 Tage. Gesammelt werden sollen 15.000 Euro. Bis Montag hatten 17 Unterstützer schon rund 6700 Euro gespendet, es fehlen also noch mehr als 8000 Euro zum neuen Dach.

Die Dachsanierung soll dabei nur der erste Schritt zum weiteren Erhalt des Vereinsgebäudes sein. Außer Lager und Werkstatt für die Boote dient das Bootshaus auch als Treffpunkt und ist Mittelpunkt des Vereinslebens.

Der Kanuclub feierte im vorigen Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Der langjährige Vorsitzende Ralf Thöne bemerkte zuletzt wieder steigendes Interesse am Wassersport bei Jugendlichen und Erwachsenen aus Eberbach und Umland.

Info: Die Crowdfunding-Aktion "Ein neues Dach für unser Bootshaus" läuft online unter www.volksbank-neckartal.viele-schaffen-mehr.de Weitere Infos über den Verein gibt es auf www.kanuclub-eberbach.de