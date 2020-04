Eberbach. (cum) Mehr als ein Jahr hat der Eberbacher Hiphopper Patrick Libéral an seinem neuen Video getüftelt. Am Samstag ist "Réanimé" (Wiederbelebt) erschienen – eine musikalische Zeitreise in die 1980er-Jahre mit Hiphop von heute und einem kleinen bisschen Horrorshow.

Ein Großteil der Aufnahmen entstand im Gewölbe des legendären Musikclubs Cave 54 in Heidelberg und bei einer Fahrt in einem alten amerikanischen Schulbus zwischen Heidelberg und Mannheim. Produziert und geschnitten hat Patrick Ihrig, so der bürgerliche Name des Rappers, sein neues Video im Heimstudio in Eberbach.

Im Song "Réanimé" und auf dem gleichnamigen Album, das vor Kurzem erschienen ist, verarbeitet Libéral Erlebnisse aus einem Aufenthalt auf einer Intensivstation acht Jahre zuvor. Entstanden ist eine rasante Tour durch die 80er mit treibenden Beats, rasanten Schnittfolgen, aufwendigen Masken und Kostümen, etlichen Spezialeffekten und vielen liebevollen Details. In der Hommage an Filme wie "Chucky, die Mörderpuppe", "Teen Wolf" und "Zurück in die Zukunft" und Musiker wie Cindy Lauper, Guns N’Roses oder Tina Turner lässt Libéral, 34, die Helden seiner Kindheit und Jugend wieder aufleben.

Im Video wirkt auch Elisabeth Baron mit, die gemeinsam mit Libéral seine französischen Texte verfasst. Der Eberbacher Musiker Marcos González Jimánez ist neben vielen anderen, die Ihrig bei der Produktion und als Komparsen unterstützt haben, ebenfalls zu sehen.