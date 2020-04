Von Felix Hüll

Eberbach. Ist es in Ordnung, wenn in außergewöhnlicher Zeit Eberbachs Bürger nicht in Einzelheiten mit verfolgen können, wie ihre Vertreter die Geschicke der Stadt lenken? In der aktuellen Ausnahmesituation mag das für eine gewisse Zeit hinnehmbar sein. Ein Nachteil ist es schon – so lassen sich Rückmeldungen dazu aus den Gemeinderatsfraktionen zusammenfassen.

"Die meisten der Beschlüsse waren ja schon vorab besprochen", erklärt der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Peter Wessely. Er sehe das nicht so kritisch, eher schon, dass dazu bereits ein Kommentar in der Zeitung stehe, bevor die Stadträte dazu befragt wurden. "Das sieht so aus, als wolle man uns unter Druck setzen."

Was bewegt die Stadträte bei ihrem Tun, wenn sie vergleichsweise hohe Geldbeträge für Aufgaben ausgeben? Ratsdebatten vor Corona waren schon bei weitaus geringeren Summen von deutlichem Meinungsaustausch geprägt. Redebeiträge aber entfallen, wenn Beschlüsse wie jetzt geschehen im schriftlichen Verfahren zustande kommen, sagt etwa SPD-Ratsmitglied und - Ortsvereinsvorsitzender Jan-Peter Röderer.

Die Gemeinderatssitzung vom 26. März hatte wegen der Pandemie-Verordnung nicht mehr stattfinden können. Weil verschiedene Angelegenheiten keinen Aufschub duldeten, ohne dass der Stadt daraus Schaden entstanden wäre, führte die Verwaltung im Einklang mit der Gemeindeordnung Entscheidungen herbei, indem sie Beschlussvorlagen an die Stadträte mailte. Nachdem niemand widersprochen hatte, gilt der Antrag als angenommen und kann umgesetzt werden.

"Dieses Vorgehen für unaufschiebbare Beschlüsse wurde zuvor mit dem Ältestenrat des Gemeinderates abgestimmt, sollte aber auf Dauer gesehen die Ausnahme sein", erklärt für die CDU-Fraktion deren Sprecher Patrick Joho.

"Was sollen wir denn machen? Es gibt ja derzeit keine andere Lösung", wirft Bürgermeisterstellvertreter Rolf Schieck und Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion ein. Fraktionsintern habe man sich per Telefon oder Whats- App-Kommunikation abgestimmt, was man mache. Auch jetzt vor der Präsenzsitzung übermorgen, am Donnerstag, 30. April, halte die SPD per Videokonferenz ihre sonst öffentliche übliche Fraktionssitzung ab. "Ich gebe Ihnen recht, das ist für den Bürger nicht nachvollziehbar. Aber es ist eine absolute Ausnahmesituation. Mutmaßlich gibts durchaus den einen oder andren Einwand. Aber als Rat haben Sie dann drei Möglichkeiten: wenn Sie zustimmen, können Sie unterschreiben. Als Enthaltung zählt, wenn sie nicht unterschreiben. Aber wenn nur einer widerspricht, kann dieser Beschluss nicht gefasst werden." Bei den erforderlichen Aufgaben wie Trinkwasserversorgung oder HSG-Sanierung stelle sich die Frage, ob der Einwand dafür stehe, dass es dann erst einmal nicht weitergeht. Schieck: "Wenn es weiter zu schriftlichen Entscheidungen kommt, nehme ich mir aber auch das Recht, zu widersprechen, wenn mir etwas gar nicht zusagt."

Weil bislang ersatzweise nur wenige unaufschiebbare Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst wurden, sieht es auch die AGL als hinnehmbar an, dass bei diesem Vorgehen die Transparenz der Gemeinderatsarbeit naturgemäß leidet.

AGL-Fraktionsvorsitzender Peter Stumpf bekräftigt nach Absprache mit den Fraktionskollegen Kerstin Thomson, Christian Kaiser und Lothar Jost, dass die Absage aller Gremiensitzungen seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie angebracht war. "Wir reden also über einen Zeitraum von sechs Wochen, in denen keine Gemeinderats– bzw. Ausschusssitzung stattfand."

Natürlich könnten die Beschlüsse im schriftlichen Verfahren eine Sitzung nicht ersetzen. Stumpf: "Die Diskussion und die Beteiligung der Öffentlichkeit gehören elementar zur Demokratie. Deshalb können Gemeinderatssitzungen nur über einen sehr begrenzten Zeitraum und nur für wenige Entscheidungen durch das schriftliche Verfahren ersetzt werden."

So sei dies auch in Eberbach praktiziert worden. Stumpf: "Auf Dauer ist dies aber keine Option. Politische Entscheidungen müssen in der Öffentlichkeit und in den Gemeinderatsgremien diskutiert und danach öffentlich entschieden werden. Das ist ein wesentliches Prinzip der Demokratie." Auch die CDU sieht öffentliche Sitzungen als "wichtigen Bestandteil einer Demokratie", die "zur Akzeptanz und Transparenz der Gremienarbeit" beitragen, so Patrick Joho.

Bei der nun anstehenden Präsenzsitzung am 30. April bei Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln im großen Stadthallensaal stünden ja auf der Tagesordnung auch Punkte, die in der abgesagten Märzsitzung entschieden worden wären. Stumpf: "Ich gehe davon aus, dass auch im Mai Gremiensitzungen öffentlich stattfinden werden."

SPD-Stadtrat Klaus Eiermann ergänzt: "Die Verwaltung bemüht sich sehr, die Bürger transparent zu informieren. Wenn Corona dem jetzt vorübergehend mal Grenzen setzt, lässt sich das nach meiner Meinung verkraften. Ich werde darauf hinwirken, dass der Bürgermeister in einer hoffentlich demnächst stattfindenden ‚normalen‘ Sitzung auf diese außergewöhnliche Situation nochmals eingeht."