Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Alles is annerst dieses Johr – un des kummt net nur mir so vor: Der BHV-Chef dut heit fehle – un deshalb muss ich mich jetzt quäle – und muss e Trauerrede reede, zum Aschermittwoch, diesem Bleede". Bereits nach diesen ersten paar Sätzen mit kratziger Stimme konnte sich Dirk Müller (Foto: mabi) nicht mehr halten. Mit einem die Enten und Schwäne am Neckar erschreckendem lautstarkem Schniefer ließ er seiner gesamten Trauer über die verflossene Fastnacht freien Lauf. Und alle anderen weinten mit und schneuzten dabei in große weiße Laken. Alle, bis auf ein paar Schüler der Randzeitbetreuung der Dr.-Weiß-Schule. Die betrachteten gebannt die ganz in schwarz gehüllte Trauergemeinde, die mit Eimern und Waschzuber vom "Grünen Baum" zum Neckarlauer zog.

Der Bürger- und Heimatverein (BHV) Eberbach führte gestern zusammen mit dem Stammtisch des Gasthauses "Grüner Baum" die traditionelle Geldbeutelwäsche durch. Doch es war eben diesmal alles anders, da der Vorsitzende des BHV, Jens Müller, erkrankt ist. Bruder Dirk vertrat ihn würdevoll und fast ebenso laut schluchzend. "Der Aschermittwoch is doch Dreck!!!", schimpfte er. "Mer solle faste un mir dut stinke: soll keen Schluck Alkohol mehr trinke". "Jaaa, schlimm", heulte die Trauergemeinde mit. "Seit Neijohr gab’s en Haufe Feste, weil Fasnacht war. Das iss es Beste, weil jedes Wochenend was los, im Feiern, ha, do warn mer groß." Müller erinnert sich: "Mir habe g’schunkelt, g’sunge, g’lacht, mir habe gedanzt un eener gepetzt – es is alles rum – was mach mer’n jetzt?". Schnief, heul: "Keine Ahnung", antworteten die anderen. Zwar ging so mancher "Euro druff", doch da es im Städtche so viele "goldisch Gardemädche" gibt, "do gibt mer gern mol eener aus un geht erst morgens früh nach Haus". "Jo", waren sich alle einig. "E scheene Fasnacht war’s für alle", fand Müller. Doch nun: "Mei Portemonnaie is lodderleer, mei Fraa nimmt das besonders schwer, die scheent ganz laut mit böser Gosche, un hot mich vorhin fast verdrosche". "Furchtbar", entgegnete die Gemeinde auf dieses persönliche Müllersche Schicksal. In seiner Not ging Müller zur Stadt, "ob die noch was im Säckel hat?". Doch: "Das war wohl nix. Es is en Graus, bei dene sieht’s ganz ähnlich aus: die buddle Löcher wie vun Sinne – un hoffe wohl, en Schatz zu finne." Alsbald wurde die "Neckarbrieh" geschöpft und in den Bottich gefüllt. Die an Fastnacht geleerten Geldbeutel wurden nach altem Brauch mit Neckarwasser geschrubbt, um neues Geld "hinein zu spülen". Und geschrubbt wurde "was es Zeig bloß hält – vielleicht gelingt’s jo mit dem Geld". Mit der Aussicht auf frische Heringe im Kopf zog die Gruppe dann nicht mehr ganz so traurig zurück ins Gasthaus "Grüner Baum".