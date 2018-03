Von Peter Bayer

Eberbach. Wie weit soll die Zusammenarbeit zwischen den beiden Fußballvereinen SV und VfB Eberbach gehen? Soll es bei der Zusammenarbeit im Jugendbereich bleiben oder können sich die Mitglieder noch mehr Miteinander oder sogar in naher Zukunft eine Fusion der beiden Traditionsvereine vorstellen. Um das herauszufinden, laden beide Vereine getrennt zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, 9. März, ins jeweilige Vereinsheim ein.

Bei den beiden "Infoveranstaltungen" geht es darum, die Meinung der Mitglieder dazu einzuholen. Schon in der Vergangenheit war eine mögliche Fusion beider Vereine Thema auf Mitgliedersammlungen, allerdings fand sich nie eine Mehrheit dafür. Dass eine stärkere Zusammenarbeit bis hin zu einer Fusion das gemeinsame Ziel beider Vorstandschaften ist, daraus machen SVE-Vorsitzender Ralf Bettinghausen und VfB-Ehrenvorsitzender Joachim Scheible keinen Hehl. In einem gemeinsamen Treffen am Montagabend wurde dieses Ziel noch einmal bekräftigt. Beide sehen die Notwendigkeit, wollen am liebsten künftig an einem Strang ziehen. Allerdings wissen die Mitglieder beider Vorstandschaften, dass es "auch kritische Stimmen gibt", so Scheible.

Mit den Ausschlag dafür, die Zusammenarbeit künftig zu intensivieren gab der Kunstrasenplatz. "Die Zusammenarbeit war förderlich", sagt Scheible. "Es macht keinen Sinn vor sich herzuwurschteln und sich gegenseitig Konkurrenz zu machen", ist er überzeugt. Zum einen sei die Masse nicht da, um zwei Vereine zu unterhalten, zum anderen wäre die Bereitschaft von Firmen, den Fußball zu unterstützen, bei einem Verein größer als bei zweien.

Dass beide Vorstandschaften an einem Strang ziehen, um ein gemeinsames Ziel erreichen, betont auch Ralf Bettinghausen. "Jetzt geht es beiden Vereinen noch gut, wir begegnen uns auf Augenhöhe, so dass es keinen Gewinner und vor allem keinen Verlierer gibt", so der SV-Vorsitzende. Miteinander könne man einiges erreichen, wobei die Fusion letztlich das Ziel sei. Hierfür wolle man "die Mitglieder ins Boot holen".

Bei der Veranstaltung am 9. März soll bei beiden Vereinen nicht abgestimmt werden, es wurde auch noch nichts in Angriff genommen, es gibt daher auch keinen Zeitplan oder ähnliches. "Wir wollen die Mitglieder nicht überrumpeln, sehen aber die Notwendigkeit. Mal sehen, was an dem Abend bei der Diskussion herauskommt", sagt Ralf Bettinghausen. "Vielleicht ist ja nach zehn Minuten alles vorbei, die Idee von den Mitgliedern abgelehnt", sagt Joachim Scheible, glaubt und hofft es allerdings nicht.

Die Entscheidung, wie es mit dem Fußball in Eberbach weitergehen soll, liegt letztlich bei den Mitgliedern beider Vereine. Die Vorstände von SV und VfB Eberbach können sich jedenfalls gut vorstellen, künftig den Weg gemeinsam zu bestreiten. Schließlich würden auch die Freiwilligen, die sich in einem Ehrenamt engagieren, in den kommenden Jahren nicht mehr werden.

Unabhängig davon, wie sich die Mitglieder bei den Infoveranstaltungen entscheiden, überlegen die Jugendabteilungen beider Vereine, die Spielgemeinschaft, die es bislang von den A- bis zu den C-Junioren gibt - in der kommenden Saison bis hinunter zu den Bambini auszubauen. Wer weiß, vielleicht wird ja in ein paar Jahren noch mehr Gemeinsames geben. Ein erster Schritt hierfür könnte am 9. März gemacht werden.

Info: Beide Vereine haben derzeit jeweils rund 500 Mitglieder. Die A-, B- und C-Junioren spielen gemeinsam als SG Eberbach. Im Jugendförderverein VfB/SV Eberbach, der den Bau des Kunstrasenplatzes auf den Weg gebracht hat, sind die Vorsitzenden beider Vereine vertreten.