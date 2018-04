Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Wird das Wetter gut, wird die Stadt wieder aus allen Nähten platzen - da bin ich mir ganz sicher", freut sich Bürgermeister Peter Reichert. Auf das Wetter haben die Organisatoren der Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) keinen Einfluss, aber auf das Programm des 39. Eberbacher Frühlings.

Und da haben KTS-Leiter Tobias Soldner und seine Mitarbeiter Bernhard Walter, Katherine Reichert und Julia Scheurich ein ganzes Jahr dran gearbeitet, um für die drei Tage von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Mai, ein kunterbuntes Programm in der gesamten Innenstadt auf die Beine zu stellen.

Soldner: "Es ist immer eine besondere Herausforderung und wir wollen immer noch eins drauflegen. Wir sind dabei auch auf die Sponsoren und Vereine angewiesen, sonst würde es das Fest in der Stadt nicht geben". Und immerhin gestalten elf Eberbacher Vereine mit ihren Ständen den Eberbacher Frühling aktiv mit. Kulinarisch wird das Angebot von Döner oder Bratwurst bis Crêpes oder Langos, holländische Pommes oder Steak Kaffee, Kuchen oder Donuts reichen. Und die KG Kuckuck meldet, wieder einen Burger kreieren zu wollen. Dieser befindet sich derzeit noch in der Geschmacksvortestphase und ist daher noch namenlos.

Ansonsten sind über 30 Musikgruppen angemeldet: von Volksmusik über Jazz, Rock, Pop, Funk und Soul bis hinzu Gypsy Swing, Dixieland, Sideways Blues oder A-cappella - "da ist für jeden Geschmack etwas dabei", so die Organisatoren. Einige der Bands sind "Wiederholungstäter", andere sind erstmals beim Eberbacher Frühling vertreten. Dazu gibt’s samstags von 13.30 bis 17 Uhr den Kinderflohmarkt; Anmeldungen sind noch bis Freitag, 21. April möglich. Samstags und sonntags sind Kinderritterturniere geplant und die "Klick-Klack"-Spieleaktion. Auf dem Neuen Markt steht am Sonntag ab 15 Uhr "Show-Nachmittag" auf dem Programm und von 12.30 bis 17.30 Uhr haben zudem viele Geschäfte der Eberbacher Werbegemeinschaft ihre Pforten geöffnet. Auf dem Lindenplatz hat "Depot 15/7" gemeinsam mit der KTS von Freitag bis Sonntag ein kunterbuntes Programm organisiert; auftreten werden unter anderem "The Flims" oder "Blockhelden", sonntags steht eine Schulband-Session an.

Los geht’s mit dem Eberbacher Frühling traditionell am Freitagabend auf dem Alten Markt mit dem offenen Frühlingsliedersingen. Mit dabei der MGV Igelsbach und die Katholische Pfarrkapelle. Bürgermeister Reichert: "Da kann sich auch jeder daran beteiligen und aktiv mitsingen". Gegen 19.30 Uhr lädt das Stadtoberhaupt dann auf den Neuen Markt zum Fassbieranstich. Musik gibt’s freitags unter anderem noch von den "Blues Station Ramblers", der "Eberbach Ol’ Star Band" und Gonzo’s Jam.

Am Samstag geht es kunterbunt auch musikalisch in der gesamten Innenstadt weiter. Beispielsweise mit den "Red Hot Dixie Devils", dem Akkordeon Orchester Eberbach, dem "Duo Sonnenklar" oder "Django Mobil". Auf dem Neuen Markt rocken abends Steampowered Aeroplane, bevor "Black Stuff" auf dem Leopoldsplatz mit Blues, Funk und Soul einheizen.

Freitag und Samstag steht Livemusik bis Mitternacht auf dem Programm, Sperrzeit ist jeweils um 2 Uhr.

Der Sonntag startet natürlich wieder um 11 Uhr mit diversen Frühschoppen mit den "Kleinen Egerländern" (Leopoldsplatz), den "Red Hot Dixie Devils" (Alter Markt) und der "Odenwälder Trachtenkapelle (Neuer Markt). Wie auch bereits am Samstag wird es in der Innenstadt verschiedene Infostände von Vereinen, Firmen und Organisationen geben. Auf dem Leopoldsplatz steht bis 20 Uhr noch Pop-Rock-Covermusik von "Xtrem" an. Auf dem Alten Markt spielt die A-cappella-Band "anders".

Wie die Organisatoren erläutern, sind bei den Musikformationen insgesamt neun Gruppen dabei, die entweder aus Eberbach kommen oder eines oder mehrere Mitglieder sind aus Eberbach.

Am Freitag, 11. Mai, wird die Friedrichstraße ab Einfahrt B37 sowie die Friedrich-Ebert-Straße ab Kreuzungsbereich Luisenstraße für den Verkehr gesperrt. Und dann kann der 39. Eberbacher Frühling starten.

"Das wird wieder ein ganz besonderes Fest", ist Bürgermeister Reichert überzeugt.