Von Peter Bayer

Eberbach. Als Fest der Vereine für die Bevölkerung wurde der Eberbacher Frühling zum Jubiläum 750 Jahre Stadt Eberbach aus der Taufe gehoben. Das ist er bis heute geblieben. Vom 31. Mai bis 2. Juni findet das Altstadtfest mit Flair nun schon zum 40. Mal statt. Zehn Vereine, die sich um das leibliche Wohl der Besucher kümmern, sowie 30 Musikgruppen tragen ihren Teil zu einem attraktiven und abwechslungsreichen Programm bei, das Bürgermeister Peter Reichert und Vertreter der Abteilung KTS am Donnerstag vorstellten.

Zweieinhalb Tage Frühlingsfest, das ist auch zweieinhalb Tage Musik. 30 Gruppen spielen auf dem Leopoldsplatz, Altem und Neuem Markt, dem Lindenplatz, der Oberen Badstraße oder der Bahnhofstraße West. Von Volksmusik über Jazz, Swing, Dixieland, Funk, Soul und Rock bis Pop sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. "Wir hätten auch fünf bis sechs Tage vollgekriegt, so viele Anfragen hatten wir", merkt Tobias Soldner, Leiter des Ressorts Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS), an.

Unter den 30 Musikgruppen oder Künstlern sind immerhin 13 lokale Bands aus Eberbach oder mit Eberbacher Wurzeln. So tritt etwa Fatma Tazegül erstmals in ihrer Heimatstadt auf. Die gebürtige Eberbacherin ist Mannheims weibliche Soulstimme und wird als Pendant zu Xavier Naidoo gesehen. Sie ist am Freitag von 19 bis 24 Uhr mit ihrer Band Fatma2Soul auf dem Neuen Markt zu sehen. Zu hören sind natürlich auch Steampowered Aeroplane und Unem-ployed. Der Lindenplatz wird in diesem Jahr ein Ort der leiseren, intimeren Töne sein. Zum Jubiläumsjahr wurde der Eberbacher Frühling um eine weitere Bühne erweitert. Der Kulturverein Depot 15/7 präsentiert sich und seine Künstler in der Bahnhofstraße West.

Hintergrund > Leopoldsplatz: Adlerfreunde Eberbach, Handballgesellschaft Eberbach, Skiclub Grummer Stegge, SV Eberbach und VfB Eberbach. > Friedrichstraße: Fastnachtsfreunde Eberbach. > Bahnhofstraße Ost: Dartclub Eberbach. > Bahnhofstraße West: Depot 15/7. > Neuer Markt: KG Kuckuck und SG Rockenau.

Offiziell eröffnet wird das Frühlingsfest mit dem offenen Frühlingsliedersingen um 18.30 Uhr auf dem Alten Markt mit der Katholischen Pfarrkapelle und dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Peter Reichert um 19.30 Uhr auf dem Leopoldsplatz.

Dass der Eberbacher Frühling weit mehr ist als nur Essen, Trinken und jede Menge Musik, zeigt sich am Samstag und Sonntag. An beiden Tagen findet vor der evangelischen Michaelskirche ab 11 Uhr das Kinder-Ritterturnier statt. "Klick Klack" heißt es am Samstag von 15 bis 18, am Sonntag von 14 bis 17 Uhr bei der Spielaktion für Kinder und Erwachsene. Ballonkünstlerin Kunigunde ist am Samstag von 3 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr auf dem Thononplatz in Aktion zu erleben.

Mit dem Frühlingsfest seit Beginn untrennbar verbunden ist der Kinderflohmarkt. Am Samstag von 13.30 bis 17 Uhr können die Kinder im Bereich Zwingerstraße, Pulverturm und Kellereistraße all das verkaufen aus dem sie herausgewachsen sind oder womit sie nicht mehr spielen wollen. Auf dem Neuen Markt gibt es am Sonntag ab 15 Uhr ein abwechslungsreiches Showprogramm.

Der Einzelhandel lädt von 12.30 bis 17.30 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Mitglieder der Eberbacher Werbegemeinschaft präsentieren die neuesten Trends in Sachen Schmuck, Haushalt, Optik, Mode und vieles mehr.

Zu Kaffee und Kuchen lädt die katholische Kantorei am Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr ins Pfarrheim in der Feuergrabengasse ein. Geöffnet haben am Wochenende auch das städtische Museum am Alten Markt und das Küferei-Museum im Pfarrhof sowie am Sonntag das Naturpark-Zentrum.

Das Fest in der Innenstadt bringt natürlich auch Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr mit sich. So sind von Freitag, 10 Uhr, bis einschließlich Sonntag die Friedrichstraße, die Bahnhofstraße sowie ein Teilbereich der Friedrich-Ebert-Straße für den Verkehr gesperrt. Der Bahnhof ist über die Luisenstraße anzufahren.