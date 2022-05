Von Peter Bayer

Eberbach. Essen, Trinken, Musik, Musik, Musik und jede Menge Rahmenprogramm – das ist der Eberbacher Frühling. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie findet das traditionelle Altstadtfest mit Flair, das geprägt ist von den Vereinen, vom 27. bis 29. Mai nun endlich wieder statt. Um ordentlich Reklame zu machen und viele Besucher an diesem Wochenende nach Eberbach zu locken, werden in den nächsten Tagen 35.000 Flyer verteilt. 5500 in Eberbach, der Rest in der Region.

"Es ist ein wichtiges Fest im Jahresverlauf", betonte Bürgermeister Peter Reichert beim Pressegespräch am Donnerstag. Für alle ist etwas geboten. Rund 30 Bands bieten auf den Bühnen am Leopoldsplatz, Lindenplatz, Neuer und Alter Markt sowie in der Bahnhofstraße an den drei Tagen Livemusik für alle Stilrichtungen – von Volksmusik über Jazz, Swing, Dixieland, Funk und Soul bis zu Rock bis Pop.

Eröffnet wird das Altstadtfest am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Frühlingsliedersingen auf dem Alten Markt. Musikalisch untermalt wird es von der katholischen Pfarrkapelle unter Leitung von Dr. Almut Rumstadt. Der Fassbieranstich durch Bürgermeister Peter Reichert wird um 19.30 Uhr auf dem Neuen Markt stattfinden. Danach heißt es Bühne frei für die Bands.

Am Samstag haben die jungen Nachwuchsunternehmer ab 13.30 Uhr Gelegenheit all das, was im Kinderzimmer nicht mehr gebraucht wird, beim Kinderflohmarkt zu Geld zu machen. Es gibt noch freie Plätze. Um 11 Uhr startet bereits das Kinder-Ritterturnier auf der Wiese unterhalb des Pulverturms. Ballonkünstlerin Kunigunde will auf dem Thononplatz den Kleinen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Großbrett- und Bewegungsspiele gibt es bei "Klick Klack" im Ephratahof.

Sie präsentieren das Programm des 41. Eberbacher Frühling: (v.l.) Tobias Soldner, Peter Reichert und Bernhard Walter.

Auf dem Leopoldsplatz haben sich die dortigen Vereine – Skiclub Grummer Stegge, Handballgesellschaft, Eberbacher Sport Club und Adlerfreunde – etwas Neues überlegt. Erstmals wird passend zur Fußball-Weltmeisterschaft der Titel des 1. Eberbacher Tischkicker-Weltmeisters ausgespielt. Das Turnier mit Viererteams – auf jeder Seite gibt es acht Griffe – beginnt um 13.30 Uhr, natürlich mit Siegerehrung und attraktiven Preisen. Eine Anmeldung ist unbedingt bis 20. Mai erforderlich unter tischkicker.2022@web.de

Beim Verkaufsoffenen Sonntag bieten die Eberbacher Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr Spezialitäten und Sonderangebote. Wie schon am Samstag gibt es wieder ab 11 Uhr das Kinder-Ritterturnier, von 12.30 bis 17.30 Uhr Ballonkünstlerin Kunigunde und von 14 bis 17 Uhr "Klick Klack". Auch für den Sonntag haben sich die Vereine auf dem Leopoldsplatz etwas ausgedacht: Bullriding inmitten des wilden Leopoldsplatzes. Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr kann jeder versuchen, den wilden Bullen zu bezwingen, den besten winkt ein kleiner Preis. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Auf dem Neuen Markt präsentieren die Fußballer der SG Rockenau und die Narren der KG Kuckuck ein abwechslungsreiches Sonntagsprogramm. Im gesamten Stadtgebiet präsentieren sich verschiedene Vereine, Firmen und Gruppierungen, vermitteln einen Einblick in ihre Arbeit und Leistungen.

Die Bewirtung haben an den drei Tagen Eberbacher Vereine übernommen. Auf dem Leopoldsplatz sind dies die Adlerfreunde, die Handballgesellschaft, der Skiclub Grummer Stegge und der Eberbacher Sport Club, in der Friedrichstraße die Fastnachtsfreunde Eberbach. Am Neuen Markt bewirten die KG Kuckuck und die SG Rockenau, in der Bahnhofstraße West das Depot 15/7 und in der Bahnhofstraße Ost der Dartclub Eberbach.

Wegen des Frühlingsfestes gibt es natürlich Einschränkungen. So ist die Friedrichstraße an der Einfahrt B 37 von Freitag, 10 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, gesperrt. Ebenfalls die Friedrich-Ebert-Straße ab dem Kreuzungsbereich Luisenstraße, die Umleitung zum Bahnhof erfolgt über die Luisenstraße im Gegenverkehr.

Im Vorfeld des Eberbacher Frühlings ist an zwei Abenden in der Stadthalle Jazz angesagt. Am Mittwoch, 25. Mai, gastieren Michael Riessler und Jean-Louis Matinier. Tags darauf spielt das Trio Michael Riessler, Pierre Charial und Lorenzo Riessler, Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Seit knapp einem Jahr ist Eberbach Mitglied der Deutschen Fachwerkstraße und Startpunkt der Route "Vom Neckar zum Schwarzwald und Bodensee". Wer sich mehr über die Fachwerkstraße, die Ausbildung und die Arbeiten eines Zimmerers informieren möchte, hat am Sonntag, 29. Mai, beim Frühlingsfest die Gelegenheit. Am Stand der Theodor-Frey-Schule besteht Gelegenheit, sich mit Lehrkräften und Schülern in der Innenstadt auszutauschen.

An diesem Wochenende haben auch das Museum der Stadt, das Küferei-Museum und das Naturparkzentrum Neckartal-Odenwald geöffnet.