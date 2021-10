Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Er ist wieder da. Der "Frischling" ist zurück in Eberbach. Genauer gesagt, derzeit liegt er in Hirschhorn, weil es dort hochwassersicher für ihn ist. So sagt es das Wasser- und Schifffahrtsamt. Eigentlich ist diese Situation ungewollt. Denn das Schicksal des kleinen Eberbacher Fährbootes ist ungewiss. Hier braucht man ihn nur noch zur Überfahrt einmal im Jahr zum Kuckucksmarkt. Fast schon liebevoll wurde der "Frischling" rund vierzehn Jahre woanders gehegt und gepflegt. In Lampertheim am Rhein beim Fährverein Nibelungenland. Wie dieser Verein um das Boot kämpfte, wie er eine nach der anderen, auch bürokratischen Hürde überwand und sich am Ende selbst auflösen musste: eine rührende Geschichte.

Im Lampertheim am Rhein hatten sich insgesamt siebzehn Bootsfreunde zusammengetan, um sich und anderen eine Freude zu bereiten. Sie wollten bereits 2007 einen Fährbetrieb eröffnen, auf historischer Linie. Die schon seit dem Jahr 858 verbriefte und sogar im Nibelungenlied berühmte Fährverbindung zwischen der Spargelstadt Lampertheim und der Nibelungenstadt Worms war vor 135 Jahren eingestellt worden. Und genau dort wollte man wieder fahren. Auch Sonderfahrten waren angedacht.

Werner Reuters, Inhaber eines Sportboot-Zentrums in Lampertheim, nahm anfangs das Zepter in die Hand. Schon im Januar 2007 suchte er im Internet nach einem Boot: "für Rundfahrten auf dem Lampertheimer Altrhein." Man dachte an den "Bootstyp Personenfähre, Barkasse, Pinasse." Schon damals war von einem geplanten Fährverein die Rede.

Aus Eberbach-Lindach meldete sich im folgenden Monat jemand. Er wies auf das dort ungenutzt liegende "größere Boot mit Dieselmotor" hin. Das ist die "Karl" vom früheren Fährmann Karl Eugen Helm, einst genutzt für Rundfahrten mit bis zu 46 Personen - neben dem kleineren Fährboot "Udo". Es kam zwar zu einer Besichtigung in Lindach. Doch die gewünschten Maße der Lampertheimer Interessenten waren andere. Länge: bis 15 Meter, Breite bis 4 Meter. Das Boot "Karl" ist heute noch betriebsfertig und gehört Sohn Udo Helm aus Lindach.

Es blieb dann doch beim Tipp auf ein Eberbacher Boot. Der kam von der Neckarsteinacher Werft Ebert, die den "Frischling" 1990 für die Stadtwerke gebaut hatte. Der lag fast das ganze Jahr über ungenutzt im Oberwasser der Rockenauer Schleuse. Denn inzwischen war der Eberbacher Betrieb auf Fährfahrten beim Frühlingsfest und beim Kuckucksmarkt gestutzt worden. Es gab erste Kontakte zwischen Lampertheim und der Stadt Eberbach. Die Sache wurde im März 2007 zum Tagesordnungspunkt im Gemeinderat und dort mit wohlwollender Tendenz behandelt.

Als aber der Eberbacher Bürgermeister Bernhard Martin im Lampertheimer Rathaus nachfragen wollte, ob man auch dort hinter dem Projekt stehen würde, wurde Werner Reuters böse: "Ich bin als selbstständiger Unternehmer an dem Gefährt interessiert. Ich lasse mich doch von keiner Stadtverwaltung gängeln." Doch die Gemüter beruhigten sich dann doch.

Im Juni 2007 ging man daran, den "Fährverein Nibelungenland e.V." zu gründen. Neben Lampertheimern und Wormsern gehörten diesem am Ende auch Eberbacher an. Die Eberbacher Stadtwerke entsandten einen Mitarbeiter als Beisitzer. Vereinsziele waren der Betrieb und der Unterhalt einer Personenfähre sowie die Erforschung der Geschichte der Rheinfähren zwischen Worms und Mannheim. Im August besuchten die Lampertheimer den Kuckucksmarkt, um den "Frischling" in Aktion zu beobachten. Gleichzeitig suchte der Verein "Bootsfahrer, die im Bedarfsfalle die Fähre auch fahren und bedienen können." Viele Eberbacher Schiffsleute führten später das Boot zur Marktzeit.

Die Stadt Eberbach stellte im August 2007 die Fähre für zehn Tage für Testfahrten auf dem Rhein zur Verfügung. In dieser Zeit lief der "Frischling" dort aus rechtlichen Gründen als "Sportboot". Weiter musste mit der Schiffsuntersuchungskommission geklärt werden, "ob das Boot überhaupt als Fähre rheintauglich ist. Wenn nicht, könnte es nur als Sportboot gefahren werden." Das allerdings würde bedeutet haben: Keine Einnahmen für die Fahrten, allenfalls Spenden an den Verein. Doch am Ende war der "Frischling" fährtauglich und wurde aus Sicherheitsgründen auf dem Rhein nur mit der Hälfte der zugelassenen Personen gefahren.

Die Erprobung auf dem Rhein brachte überwiegend positive Ergebnisse: "Alles in allem ein gelungene Testfahrt." Die Euphorie im Fährverein stieg. Die Signale aus Eberbach verhießen weitere Zustimmung.

Am 4. August 2007 gab es zur Vereinsgründung ein Grillfest auf dem "Frischling" am Lampertheimer Steg. Doch für den Fährbetrieb am Rhein waren neue Hürden zu überwinden. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim: Die Fährführer müssen 180 Tage Fahrpraxis nachweisen, entweder auf einem Rheinschiff oder auf der geplanten Fahrstrecke; neue Fährverbindungen würden skeptisch gesehen. Das Fazit der Besprechung bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion, so der Frust bei den Vereinsmitgliedern: "Man hat uns klar gemacht, was wir doch für kleine Würstchen sind. Und dann wollen wir auch noch eine kleine touristische Attraktion schaffen. Nichts da. Fahrt Sportboot und gut ist."

Die Fähre musste zum Fahrgastschiff ausgebaut werden. Mit allen Konsequenzen, z.B. automatische Feuerlöschanlage, selbstaufblasbare Rettungswesten pro Fahrgast. Selbstverständlich war auch das Rheinschifferpatent erforderlich. Der Steiger im Lampertheimer Hafen hatte den Vorschriften zu entsprechen. Eine einfache Steganlage reichte nicht. Ein behördliches Hindernis nach dem anderen. Im Dezember 2007 war der "Frischling" wieder in Lampertheim. Es wurde eine "Glühweinfahrt" durchgeführt, es gab Gulaschsuppe an Bord. Zwei Vereinsmitglieder erhielten in diesem Monat das Schifferdienstbuch. Jetzt standen Fahrten auf großen Binnenschiffen an, um die nötigen Stempel zu bekommen. Werner Reuters fuhr Kies auf der Strecke Mannheim-Neckarsteinach, auf einem Schiff der Reederei Krieger.

Im Februar 2008 gab es erste Kaffeefahrten im Lampertheimer Altrhein. Jetzt mussten die Fährleute auch den Funkschein machen, weil ein Funkgerät auf dem Boot installiert sein musste. Auch ein Radarpatent war zu erwerben. Als im August 2008 der Frischling vom Fährverein beim Kuckucksmarkt gefahren wurde, gab es Querschüsse von ganz woanders her. Ein städtischer Mitarbeiter hatte die Wasserschutzpolizei aufgehetzt. Bei zwei Fahrten über den Neckar seien drei Personen mehr als die zugelassenen 60 auf dem Boot gewesen. Der nächste Schlag: Bei der Rückfahrt Richtung Rhein gab es einen "Bilgenalarm". Eine Schweißnaht im Boot war aufgebrochen. Der "Frischling" musste auf die Werft.

Der Start in den ersten beiden Jahren des Vereins war holprig. Doch es war der Beginn einer langen Freundschaft mit den Eberbacher Stadtwerken. Die Fährleute aus Lampertheim haben über vierzehn Jahren um ihren "Frischling" gekämpft. Das Boot war ein kleine Sensation auf dem Rhein. Zeitungen, Funk und Fernsehen berichteten. Ab April 2009 gab es den Überlassungsvertrag mit den Eberbacher Stadtwerken. Man teilte sich die Kosten für den Unterhalt. Und auch für die Reparaturen. Sicherungseinrichtungen mussten eingebaut werden. 2012 gab einen mehrere Tausend Euro teuren kapitalen Motorschaden, ausgerechnet beim Kuckucksmarkt – zwei Einsatztage fielen aus.

Beide Seiten loben noch heute die Kooperation. Dass diese beendet wurde, hat ganz natürliche Ursachen. Die Mitglieder des Lampertheimer Fährvereins waren alle "alte Kapitäne"; einer nach dem anderen starb. Werner Reuters ist übriggeblieben. Am 4. Januar 2021 wurde der Verein beim Amtsgericht Darmstadt gelöscht. Jetzt ist der "Frischling" wieder allein in Eberbacher Hand. Fährführer für den Kuckucksmarkt gibt es weiterhin genügend. In Eberbach wurde der Frischling überwiegend von einheimischen Schiffsleuten gelenkt.