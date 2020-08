Von Christofer Menges

Eberbach. Was kann ein Mensch ertragen? Was macht ein lebenswertes Leben aus? Wie trifft man Entscheidungen über Leben oder Tod? Der Eberbacher Filmemacher Max Damm setzt sich in seinem neuesten Film "Mein Wille geschehe – Wie weit geht die moderne Medizin?" mit den Möglichkeiten und Grenzen der Intensivmedizin auseinander. Ausgestrahlt wird die Sendung am Dienstag, 11. August, um 22.15 Uhr in der Reihe 37° im ZDF und rund um die Uhr in der Mediathek.

Zwei Hauptfiguren stellt Damm in der knapp halbstündigen Dokumentation gegenüber: Dagmar Mülder, Frau des 65 Jahre alten Mitbegründers der Berliner "Tageszeitung" und Journalisten Benedict Mülder, und den 41 Jahre alten Freiburger Intensivmediziner Johannes Kalbhenn.

Bei Benedict Mülder wurde vor elf Jahren Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert, die Krankheit, an der auch der vor zwei Jahren verstorbene Physiker Stephen Hawking litt. Seit neun Jahren liegt er bewegungslos in einem Bett zu Hause im Wohnzimmer seiner Familie. Er verlor seine Stimme. Seit vier Jahren kann er auch seine Augen nicht mehr bewegen, mit denen er sich über einen Sprachcomputer noch verständigen konnte. Sein Leben hängt an einem Schlauch: Er wird beatmet. Doch er hatte sich fürs Leben entschieden und das auch vor vier Jahren, als er längst reglos im Bett lag, noch bekräftigt: Das Leben sei für ihn lebenswert. Seine Frau Dagmar, sein 20 Jahre alter Sohn Jim, seine Freunde, darunter zwei Ärzte, tragen das mit: "Ich habe die absolute Bereitschaft, ihn lange zu begleiten", sagt Dagmar Mülders im Film, "er ist einfach die Liebe meines Lebens."

Was ist der Wille eines Menschen, der sich selbst dazu nicht mehr äußern kann? Der Freiburger Intensivmediziner Johannes Kalbhenn muss nahezu täglich Entscheidungen über das Leben anderer treffen. Der 41-Jährige ist Oberarzt an der Freiburger Uniklinik. Oft liegen bei ihm Patienten, die sich nie dazu geäußert haben, wo bei ihnen die Grenze liegt, was für sie ein lebenswertes Leben ausmacht, und die keine Patientenverfügung haben. "Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur die Entscheidung des Patienten – und die ist zu akzeptieren. Für den Patienten muss die Entscheidung richtig sein", sagt Kalbhenn.

In Gesprächen mit Angehörigen und Hausärzten versucht Kalbhenn herauszufinden, was der mutmaßliche Wille des Patienten sein könnte, wenn er ohne Bewusstsein oder dement ist. "Lebenswertes Leben kann man nicht absolut definieren", sagt der Arzt. Das müsse jeder für sich selbst tun. Nicht alles, was technisch möglich ist, muss im Sinne des Patienten sein: "Der medizinische Fortschritt hat die ethische Diskussion längst überholt", sagt der Intensivmediziner.

Zweifel bleiben bei beiden: Dagmar Mülders weiß nicht, ob das, was ihr Mann ihr mit auf den Weg gegeben hat – "Ich gebe mein Leben in deine Hände" und so lange sie seine Kraft spüre, sei richtig, was sie tue – auch heute noch gilt. Auch Kalbhenn weiß nicht, ob trotz aller Abwägungen seine Entscheidungen immer die "richtigen" im Sinne des Patienten waren. Er muss auch Patienten sterben lassen: "Einfach, weil wir es gar nicht verhindern können", wie er sagt.

Max Damm, zuletzt wieder öfter in Eberbach, hat für Produktion seiner Mannheimer Filmkombüse das Drehbuch geschrieben und die Regie geführt. Gedreht wurde in Berlin und Freiburg, geschnitten in Mannheim. Dabei gelingt Damm die Gegenüberstellung von Leben und nahem Tod in ruhigen, einfühlsamen Bildern. Er kommt seinen Protagonisten nahe, ohne ihnen mit der Kamera zu dicht auf die Pelle zu rücken.

"Mein Wille geschehe" lässt dabei auch Raum zur eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema, und zeigt, dass es auch in existenziellen Fragen mehr als nur den einen vermeintlich richtigen Weg geben kann.

Dagmar Mülders und Johannes Kalbhenn sind dabei mit ihren schwierigen Entscheidungen und Zweifeln nicht allein – und bleiben es, auch das zeigt der Film eindrücklich, ein Stück weit dennoch.

Info: "Mein Wille geschehe – Wie weit geht die moderne Medizin?", die neue Dokumentation des Eberbacher Filmemachers Max Damm, läuft am Dienstag, 11. August, um 22.15 Uhr bei 37° im ZDF. Die halbstündige Doku steht am Sendetag auch von 8 Uhr an in der ZDF-Mediathek online bereit.