Zu den Vorarbeiten am Eberbacher Feuerwehrgerätehaus an der Güterbahnhofstraße gehören Maßnahmen am Gas- und Wasseranschluss im Auftrag der Stadtwerke. Wegen ihnen muss diese Woche ein Teil der Güterbahnhofstraße für den Verkehr gesperrt werden. Foto: Hüll