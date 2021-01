Mach’ Dir ein Bild vom Kinderfasching und nimm’ am Wettbewerb teil! Foto: pa

Eberbach. (RNZ) Noch bis Samstag, 6. Februar, läuft der Fasnachtsmalwettbewerb von Prunk-TV und Rhein-Neckar-Zeitung/Eberbacher Zeitung – also noch genug Zeit und Gelegenheit, mitzumachen!

Worum geht’s? Wir suchen das lustigste, ausgefallenste, schönste Fasnachtsbild des Eberbacher Kin­derfaschings. Weil 2021 auch dieser traditionelle Termin innerhalb der Kampagne flach fällt, sollen Mädchen und Jungen Gelegenheit erhalten, das zu Papier zu bringen, was sie dieses Jahr nur getrennt voneinander erhoffen, erleben und feiern können.

Wie’s gehen kann, erläutern Ralf Brenneis, Steffi Müller-Heun und Bernhard Walter auf Eberbachs Streaming-Fasnacht www.prunk.tv.

Wichtig: Namen und Telefonnummer dazu schreiben und mailen an post@prunk.tv oder es in den Briefkasten rechts vom Schaufenster von elektroplus Reinig (Bahnhofstraße 15, Eberbach) einwerfen. Eine Jury wird über die Einsendungen urteilen und am Rosenmontag Preise vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.