Von Felix Hüll

Eberbach. Internationale Sanktionen beeinträchtigen wirtschaftliche Beziehungen zu Russland, dem Land, das mit der Ukraine einen souveränen Staat angegriffen und mit Krieg überzogen hat. Dass dies sich bis hinein in den Arbeitsalltag von Betrieben hierzulande spürbar auswirkt, veranschaulicht etwa das Beispiel der Firma Dilo. Inhaber Johann Peter Dilo erläutert Verflechtungen und Auswirkungen.

Die Dilo Group bietet Komplettlösungen für Nadelvliesanlagen an. Das Unternehmen gilt als Pionier der Nadelvliestechnik und beschäftigt seiner Internetpräsentation nach 450 Mitarbeiter an den Standorten Eberbach, Bremen und Bergisch Gladbach. Weltweit betreibt die Dilo Group Niederlassungen und Repräsentanzen in den USA, Indien, China, Türkei und eben auch Russland. .

Johann Peter Dilo: "Seit Anfang der 80er Jahre, also noch während der Sowjetunion, haben intensivere Geschäftsbeziehungen begonnen, die sich dann ab 1985 bis Ende der 80er Jahre sehr positiv entwickelten."Durch den Fall der Mauer, des "eisernen Vorhangs", und das Ende der Sowjetunion kam eine Zäsur: zunächst begann eine Zeit der Unsicherheit und schwacher Geschäfte. Mitte der 90er-Jahre erholte sich die Lage und Dilo gewann russische Produzenten im Vliesstoffsektor als Kunden für seinen Maschinen- und Anlagenbau.

In der ersten Hälfte der 2000er-Jahre wurde eine Repräsentanz der Dilo Maschinensystem GmbH in Moskau eröffnet. Sie wurde 2012 in eine eigenständige Firma als Niederlassung umgewandelt, die DG Services OOO (Eine OOO ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung des russischen Rechts., einer GmbH ähnlich). Dilo: "Leider war unser Maschinen- und Anlagengeschäft in Russland in den letzten sieben Jahren rückläufig, was auch auf eine insgesamt schwache Investitionstätigkeit in Russland zurückzuführen ist." Daher hatte der Eberbacher Nadelvlies-Champion seine Russlandaktivitäten bereits vor den aktuellen Kriegsereignissen eher auf kleiner Flamme gekocht. Dilos Russlandgeschäft war überwiegend von Servicedienstleistungen und Ersatzteillieferungen geprägt. In Folge der Sanktionen des Westens jetzt nach Kriegsbeginn wurde auch der Zahlungsverkehr mittlerweile weitgehend ausgesetzt. Dilo: "Unser Büro ist zurzeit nur mit einer russischen Mitarbeiterin besetzt. Wir verzichten auf die Abgabe von Angeboten. Außerdem haben wir eine geplante Messeteilnahme für diesen März 2022 in Moskau abgesagt."

Während der Geschäftsgang mit Russland vor sich hin dümpelte, weiteten sich die Geschäftsvolumina im langjährigen Mittel in China und anderen Ländern aus. Zur Ukraine hatte Dilo nur wenig Verbindungen. Allerdings beschäftigt die Firmengruppe in Deutschland auch Mitarbeiter aus Familien, die aus Russland bzw. aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion hierher übergesiedelt sind und meist deutsche Wurzeln haben.

Dilo: "Leider haben sich für uns die geschäftlichen Beziehungen zu Russland zunächst nur mäßig entwickelt und sind anschließend sogar rückläufig gewesen. Die weiteren Perspektiven sind aufgrund der aktuellen, schrecklichen Geschehnisse entsprechend negativ. Wir gehen davon aus, dass selbst mittelfristig – solange das Putin-Regime andauert - kaum Hoffnung auf Besserung besteht. Die derzeitigen Sanktionen sind wohl die schärfsten, die je gegenüber einem Land erlassen worden sind; sie werden ihre Wirkung in den nächsten Wochen und Monaten entfalten mit absehbaren Folgen für Russland und seine Wirtschaft insgesamt." Unternehmer Dilo geht davon aus, dass der Verfall des Rubels, die Entwicklung von Inflation und Zinsen es für die russische Wirtschaft ohne Partner im Westen sehr schwer machen und die russische Gesellschaft auf eine massive Probe stellen werden.

Dilo: "Langfristig wäre es dem russischen Volk wirklich zu wünschen, dass eine politische Führung gefunden wird, die endlich Reformen für die Gesellschaft und eine strukturelle Änderung der Wirtschaft so durchführt, dass eine Partnerschaft mit diesem großen und wichtigen Land wieder möglich wird."