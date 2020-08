Eberbach. (by) Am 18. Oktober wird Eberbachs Bürgermeister für die nächsten acht Jahre gewählt. Amtsinhaber Peter Reichert hat schon im September 2018 angekündigt, dass er weitermachen will. Am Samstagmorgen hat er Taten folgen lassen und seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen. Bewerbungsschluss ist am 21. September.