Von Marcus Deschner

Eberbach. Ostalgie pur am Donnerstag auf dem Leopoldsplatz: Am Tag der deutschen Einheit kam ein knappes Dutzend Trabi-Fahrer des Trabant- & IFA-Teams Heilbronn-Hohenlohe im Rahmen des CDU-Bürgerfestes vor dem Rathaus zusammen. Dort wurden die Fahrzeuge ausgestellt. Und es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Besucher für die Zweitakter interessierten. Auch ein topp in Schuss gehaltener Wartburg wurde präsentiert. Diese Marke war in der ehemaligen DDR aber laut Insidern nur wohlhabenderen Bürgern vorbehalten. Da die 26 PS starken Trabanten so ziemlich alle über eine Anhängerkupplung verfügen, durfte freilich auch ein Anhänger nicht fehlen. Ebenso das "DDR_Schild" am Heck oder am Dach.

Mitgebracht hatten die Vereinsmitglieder zudem ein MZ-Motorradgespann sowie ein original Mifa-Kinderrad, Modell "Babyschlumpf" mit Stempel- und Rücktrittbremse. Abgerundet wurde die Präsentation von einem Mann aus Neuseeland. Der ist in Eberbach beruflich im Kfz-Gewerbe tätig und brachte seine übers Internet erstandene Simson "Schwalbe" mit. Eigenen Angaben zufolge hat er vor geraumer Zeit auch einen Trabi gekauft und in seine Heimat verfrachten lassen.

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Georg Hellmuth überreicht eine Torte mit dem Logo des Festes. Foto: Marcus Deschner

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Georg Hellmuth dankte dem Trabi-Team aus dem Hohenlohischen, dass sie diesmal ihre Einheitsfahrt nach Eberbach gemacht haben und überreichte eine Torte mit dem Logo des Festes, wie es auch auf zahlreichen Plakaten in der Stadt zu sehen war. Die revanchierten sich ihrerseits ebenfalls mit Gastgeschenken.

René stammt aus Leipzig, war zum Zeitpunkt der Wende 14 Jahre alt und kann sich an den 3. Oktober 1990 "nicht groß erinnern". Dafür aber umso besser an den 9. November 1989, als die Mauer fiel. "Da herrschte großer Jubel auf dem Augustusplatz, da wo vorher immer die Montagsdemos starteten", erinnert sich der Trabi-Besitzer. "Ich bin mit meiner Mutter dann nach West-Berlin gereist und hab’ mir die hundert Mark Begrüßungsgeld geholt". "René hat sich ‚ne Bank gesucht, wo er nicht anstehen musste", grinst er schelmisch über sich selbst. Aus Kostengründen habe er sich damals einen Trabi gekauft. "Bei anderen Autos wäre die Versicherung viel zu teuer gewesen".

Bestimmt 40 Mal sei er in den folgenden zwei Jahren von der Polizei angehalten worden, sagt der gelernte Koch. Denn er habe damals kein Leipziger, sondern ein Umland-Kennzeichen gehabt und sein Arbeitsschluss sei halt immer spätabends gewesen. 2006 sei er dann in den Westen gekommen und nach mehreren Stationen jetzt in Ellhofen wohnhaft. "Immer der Arbeit hinterher", lacht der Mann. Er sei "ganz froh, dass es so gekommen ist", versichert René. "Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es nach weiteren 30 DDR-Jahren heute in Leipzig aussehen würde". Die Fenster in der Innenstadt habe man jeden Tag putzen können. "Es hat sich alles zum Positiven gewandelt", ist er zufrieden.

"Als ich damals bei meinem Onkel im Osten angerufen und ihm gesagt habe, dass die Mauer offen ist, hat der mich gefragt, was ich gesoffen hätte", lacht Alexander aus dem badischen Sennfeld. Der Onkel habe halt im Tal der Ahnungslosen gelebt, wo es keinen Fernsehempfang gab. Alexander ist mit einem grün-lackierten, 30 Jahre alten Trabi bei der Einheitsfahrt dabei. Das Gefährt erhielt erst vor wenigen Tagen ein "H"-Kennzeichen.

Das Auto habe er "in miserablem Zustand" auf dem Hof einer Spedition in Schwieberdingen erworben und liebevoll hergerichtet. Ein Aufkleber mit dem Spruch "Und sehn wir uns nicht auf dieser Welt, dann sehn wir uns in Bitterfeld" habe damals die Karosserie geziert, erzählt er. "Dass die Familie wieder zusammen gekommen ist", sagt er spontan auf die Frage, was er mit dem Tag der Einheit verbinde. Denn ein Teil davon habe im Osten, der andere im Westen gelebt.

"Weil die Technik einfach ist und es so viel Spaß macht, damit zu fahren", sagt der Mechaniker aus Neuseeland in gutem Deutsch zu seinen Beweggründen, warum er sich die "Schwalbe" zugelegt hat. Später wurden Gäste zu kurzen Rundfahrten mit den Trabis eingeladen.