Eberbach. (RNZ) Bei der Weltmeisterschaft in Sprint und Middle-Distance für reinrassige Schlittenhunde erzielte die Deutsche Mannschaft ihr bislang bestes Ergebnis. Die 14 Starterinnen und Starter holten sechs Gold- und zwei Silbermedaillen und gewannen damit auch den Nationen-Cup. Allein zwei Mal Gold und einmal Silber steuerten dabei die Teilnehmerinnen aus Eberbach bei. Nach drei Jahren Zwangspause durch Corona konnte vom 10. bis zum 12. März in Östersund/Schweden endlich wieder eine Internationale Meisterschaft durchgeführt werden.

Weltmeisterin Sara Diehl (2.v.r.) und ihre Schwester Lucia umrahmt von den Schwedinnen Alve Eklund Engvall (l.) und Lizzy Ax. Foto: privat

Vier der Starter stammten aus Eberbach: Sara Diehl (14) ging als erste Starterin der Deutschen in der 2-Hunde Jugendklasse mit einer Länge von 4,2 Kilometern an den Start. Mit einem starken ersten Lauf brachte sie dreißig Sekunden zwischen sich und ihre stärkste Konkurrentin Lizzy Ax aus Schweden. Am zweiten Tag hatte sie Pech und eine größere Verwicklung bei ihren jungen Hunden. Lizzy Ax war 45 Sekunden schneller und ging damit am dritten Tag als Erste an den Start. Doch mit einem erneuten sauberen Lauf gelang es Sara Diehl, den Rückstand wieder gut zu machen und noch Zeit herauszufahren. Somit war Sara mit ihren beiden Hunden (Balou & DayDay) in der Gesamtzeit 40 Sekunden schneller als die Schwedin auf dem zweiten Platz und sie gewann dadurch die erste Goldmedaille für Deutschland.

Weltmeisterin Angelika Merkel mit dem zweitplatzierten Niederländer Roderick Glastra (l.) und dem Dritten, dem Polen Michal Markiel.

Ihre Schwester Lucia Diehl (11) war ebenfalls in der 2-Hunde Jugendklasse am Start. Da sie aber das Mindestalter von zwölf Jahren noch nicht erreicht hatte, fuhr sie mit einer Sondergenehmigung außer Konkurrenz.

Als nächstes startete Ann-Kathrin Schmitt in der 2-Hunde Klasse der Erwachsenen, die ebenfalls über die anspruchsvolle Strecke von 4,2 km fuhr. Hier ging es deutlich enger zu. Nach dem ersten Tag lag Ann-Kathrin Schmitt auf dem zweiten Platz, nur 0,7 Sekunden hinter der Erstplatzierten. Der zweite Tag verlief jedoch nicht wie erhofft, da mehrere Überholversuche des bereits eingeholten Teams nicht zu einem erfolgreichen Überholmanöver umzusetzen waren.

Die junge Weltmeisterin kurz vor dem Ziel. Foto: privat

Dadurch verlor Schmitt wertvolle Sekunden und fiel auf den dritten Platz zurück, mit neun Sekunden Rückstand auf die Führende. Trotz der Probleme am zweiten Tag kämpften sich Ann-Kathrin und ihre beiden Hunde (Blue und Iron) auf den zweiten Platz nach vorne zurück. Somit holte sich das Team den Vizeweltmeistertitel in der hart umkämpften 2-Hunde Klasse mit 10 Sekunden Rückstand auf die Schwedin Irene Ax und 13 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Valentina Durio. Ann-Kathrin Schmitt ist sehr stolz auf ihre Hunde – die seit dem zwölften Lebensmonat bei ihr leben – und den erreichten Vizeweltmeistertitel in dieser konkurrenzstarken Klasse. Ein großer Dank geht an ihren Freund, deren beiden Familien, ihre Freunde und Bekannten, die sie tatkräftig unterstützt und mitgefiebert haben.

Als vierte Eberbacherin ging Titelverteidigerin Angelika Merkel in der 8- Hunde Klasse über 13,6 km an den Start. Mit gut einer Minute Vorsprung am ersten Tag wurde sie ihrer Favoritenrolle voll gerecht. Mit zwei weiteren fehlerfreien Läufen an den beiden Folgetagen baute sie ihren Gesamtvorsprung auf fast drei Minuten vor Roderick Glastra aus den Niederlanden und Michal Markiel aus Polen aus.