Von Peter Bayer

Eberbach. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren, die Menschen sollen sich auf die nötigsten Kontakte beschränken. Seit Dienstag sind die Schulen zu – gelernt werden soll trotzdem. Wie soll und kann das funktionieren?

Die 630 Schülerinnen und Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums bekommen ihre Aufgaben und ihr Lernmaterial über die Homepage der Schule. In die können sie sich mit ihrem Passwort einloggen. "Die fünften bis achten Klassen haben vier Fächer pro Tag", sagt Schulleiterin Anja Katzner. "Es ist eine gute Mischung aus vielen Übungen und etwas neuem Stoff." Eingestellt wird er von den Lehrern, die von zuhause aus arbeiten. Denn laut Anweisung vom Regierungspräsidium sollen sich so wenig Leute wie möglich im Schulgebäude aufhalten.

So gleicht das Gymnasium derzeit eher einer kleinen Geisterstadt denn einer Lehranstalt. Neben Anja Katzner, ihrer Stellvertreterin Anne-Kathrin Schmehling und einer Sekretärin sind im Normalfall noch ein zu betreuender Schüler und eine Lehrkraft anwesend. "Der bekommt eine Eins-zu-Eins-Betreuung und kann am Ende ein Schuljahr überspringen", sagt sie und lacht dabei.

Auch wenn kein regulärer Unterricht stattfindet, langweilig wird es der Schulleiterin in den kommenden Tagen und Wochen nicht. "Die Stundenpläne fürs nächste Schuljahr müssen erstellt werden, Deputate vergeben und aktuell die kommenden fünften Klassen eingeteilt werden.

Am Termin für das Abitur halte das Kultusministerium derzeit fest, so Katzner. Kann am 20. April der reguläre Unterricht wieder aufgenommen werden, stehen zwei Tage später die ersten Prüfungen an. "Es geht mit dem fünften Wahlfach los, da ist Großkampftag", sagt die Schulleiterin. Probleme für ihre Schüler sieht sie dabei nicht. "Alle Lehrer haben bestätigt, dass sie mit dem prüfungsrelevanten Stoff durch sind."

Die letzten Wochen wären ohnehin nur noch für Übungen genutzt worden – die finden eben nun online statt, wobei die Schüler per E-Mail in engem Kontakt mit ihren Lehrern stünden.

"Bei uns geht das Lernen über die Schulcloud", sagt Udo Geilsdörfer, Rektor der Gemeinschaftsschule. In der Cloud sind alle 216 Schülerinnen und Schüler. In jeder Klasse sind eine Schüler- und eine dazugehörige Elterngruppe eingerichtet. Über die Schulcloud verteilen die Lehrer – in einem verschlüsselten Bereich – die Aufgaben, die Schüler können per Video oder Nachrichten Fragen dazu stellen.

"Der Betrieb läuft weiter wie bisher", sagt Geilsdörfer. Mit dieser Art des Unterrichts betritt die Gemeinschaftsschule kein Neuland, es wurde mit den Abschlussklassen bereits ausprobiert. Die Lehrer machen von zuhause aus für die Schüler Filme und erklären ihnen Sachverhalte zum neuen Lernstoff.

Geilsdörfer selbst ist gerade dabei, die Prognose fürs kommende Schuljahr zu erstellen. Zusammen mit Konrektor Jan Coßmann hält er von 8 bis 15.20 Uhr die Stellung, sie sind telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

Auch in der Realschule hat oberste Priorität, dass sich so wenig Leute wie möglich im Schulgebäude aufhalten. Für Fragen ist das Sekretariat werktags von 8 bis 13 Uhr besetzt. Die 420 Schüler wurden "ins Homeoffice geschickt", so Rektor Markus Hanke. Der Kontakt zu den Lehrern wird über die Kommunikationsplattform "Sdui" gehalten, die seit etwa einem halben Jahr mit einzelnen Klassen ausprobiert wurde. Die funktioniere zwar wie eine Einbahnstraße, doch können die Schülerinnen und Schüler zu "Bürozeiten" bei den Lehrkräften nachfragen. Eine Notfallgruppe für Kinder, deren Eltern der "kritischen Infrastruktur" angehören wurde eingerichtet, mit derzeit zwei bis drei Schülern ist sie aber noch überschaubar. Betreut wird sie von zwei Lehrkräften.

In der Steige-Grundschule haben die 180 Mädchen und Jungen bereits am Freitag ein "Päckchen" mit nach Hause bekommen, sagt Rektorin Ursula Teichtmann. Wobei es für die Erstklässler schon schwierig sein könnte. Wenngleich sie schon Arbeitsschritte erkennen und auf Neues übertragen könnten, brauchten sie sicher manchmal eine "Anleitung von außen", also durch die Eltern.

Sie weiß auch, dass einige Eltern damit Schwierigkeiten haben dürften, weshalb die Lehrkräfte sich die Ergebnisse hinterher noch einmal anschauen müssen. Die Lehrer seien per Mail oder Telefon für die Schüler erreichbar.

Betreut werden derzeit von zwei Lehrkräften fünf Kinder, die aber nicht jeden Tag da sind, – je nachdem, wie die Eltern arbeiten. Es gab mehr Anfragen, so Teichtmann. Man habe auch einige Eltern abweisen müssen, welche die Voraussetzung für eine Betreuung der Kinder nicht erfüllt hätten. Es könnten in den nächsten Tagen aber noch Kinder dazukommen. Obwohl es in der Schule ruhig ist, habe sie "jetzt viel mehr Arbeit als sonst". Da die meisten Lehrer ja zuhause sind, müsse sie dem Kollegium alles nicht nur einmal, sondern mehrfach mitteilen.

Eine "Plattform" gibt es in der Dr.-Weiß-Grundschule noch nicht, bedauert Rektorin Karin Spegg. Die Klassenlehrer sind über die Elternvertreter erreichbar. Spegg hält im Wechsel mit Konrektorin Tanja Ehrhard die Stellung, ist von 8 bis 12 Uhr über das Sekretariat zu erreichen. Auch wenn die Mehrzahl der 271 Schüler und des Lehrerkollegiums zuhause ist, langweilig wird es ihr dieser Tage nicht. Für sie gibt es einiges zu tun. So hält sie unter anderem den Kontakt zum Schulamt – das sich derzeit auch im Homeoffice befindet –, um auf Änderungen entsprechend zu reagieren.

Die Schülerinnen und Schüler wurden am Montag mit Wochenplänen und entsprechendem Material in die "Heimarbeit" verabschiedet. Auch wenn es sich um neuen Stoff handle, sollten "die Kinder das selbst machen können", so Spegg. Wenn wieder normaler Unterricht ist, soll natürlich in der Schule nachkontrolliert werden, ob die Kinder klar gekommen sind.

Für mittlerweile 13 Kinder wurde eine Notbetreuung durch jeweils zwei Lehrkräfte erstellt. "Das ging ganz unkompliziert, alle haben sich sofort dazu bereit erklärt", freut sich Spegg. Kolleginnen mit Kleinkindern blieben allerdings außen vor.

Im Sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungszentrum (SBBZ) ist eine Notbetreuung nicht erforderlich, Lehrer und Schüler bleiben alle zuhause, erklärt Rektorin Ursula Schild. Die 51 Schüler erhielten Materialien für individualisiertes Lernen mit den Schwerpunkten Deutsch und Mathematik sowie Sachfächer. Dabei sind hauptsächlich Wiederholungen angesagt, aber auch ein Weiterverarbeiten von neu im Unterricht Behandeltem. "Sie können zum Beispiel eine Buchpräsentation vorbereiten", sagt Schild. Sie selbst hält von 8 bis 12 Uhr die Stellung, ist über das Sekretariat zu erreichen.

Insgesamt hoffen die Schulleiter, dass nach den Osterferien wieder normaler Unterricht stattfinden kann. Wenn nicht, könnte es langsam problematisch werden. Nicht nur wegen der am 22. April beginnenden Prüfungen fürs Abitur und die Mittlere Reife.