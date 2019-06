Eberbach. (RNZ) Nach längerer Pause findet wieder eine Musikveranstaltung im Alten Ratssaal des Museums der Stadt Eberbach am Alten Markt statt. Am Sonntag, 7. Juli ab 18 Uhr bringt eine Heidelberger Studentengruppe unter Gesamtleitung von Hans-Josef Overmann und am Klavier begleitet von Katharina Vollhardt-Dyck und Thomas Adelberger eine konzertante Aufführung der Oper "Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart zu Gehör. Die Moderation übernimmt Ingemarie Samuelis-Hiller.

Die Rollen der Solisten sind mehrfach besetzt. Es hat einen erstaunlichen Effekt, wenn dann die Stücke auch von mehreren Sängern gleichzeitig gesungen. werden. Bei den Sängern handelt es sich um Studenten der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Mitglieder der Vocalconsorts PRO MUSICA und PRO ARTE, Mitglieder der Liedertafel Leimen sowie des SAP-Chors. Nach demselben Konzept hat Hans-Josef-Overmann bereits mehrere Opern von Mozart und Gluck aufgeführt, zuletzt vor zwei Jahren "Figaros Hochzeit" von Mozart.

Das Konzert findet wortwörtlich "im Rahmen" der noch um einen Monat verlängerten Sonderausstellung von Scherenschnitten und illustrierten Büchern der Eberbacher Künstlerin Ingrid Dietz-Zeidler statt. Die "Zauberflöte" von 1791 ist Mozarts wohl berühmteste Oper. Mehrere ihrer Arien gelten als allgemein bekannt, geradezu als "Ohrwürmer". Eigentlich handelt es sich um eines der damals in Wien beliebten Fantasie-Singspiele, die Mozart zu einem Libretto des Chefs der Wiener Volksbühne Emanuel Schikander komponierte.

Love-Stories und Mysterien

Die Handlung der Geschichte hat mehrere Ebenen: im Vordergrund stehen die Liebesgeschichten von Papageno und Papagena sowie von Prinz Tamino und Prinzessin Pamina. Daneben spielt sich die Einweihung in Mysterien durch Tugend-Prüfungen ab, und zwar auf dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen Paminas Mutter, der Königin der Nacht, und dem ägyptischen Oberpriester, dem Fürsten Sarastro.

Die Deutung ihrer Intentionen und Charaktere wechselt für den Zuhörer mehrfach im Laufe des Stückes zwischen "gut" und "böse", was mit zur Spannung beiträgt. Neben Märchenmotiven sind hier Vorstellungen von der Weisheit des Alten Ägypten verarbeitet, wie sie damals in Kreisen der Freimaurer üblich waren. Denn zu diesen gehörten auch die Autoren der "Zauberflöte".

Manches bleibt für den heutigen Zuhörer recht rätselhaft, aber es waren offenbar auch schon ursprünglich mehrere Deutungsebenen beabsichtigt, je nach dem Grad der "Einweihung" des Zuhörers in die freimaurerischen Mysterien.

Aber auch ohne Kenntnis dieser Geheimlehren genoss man die Oper wegen ihres verwickelten fantasievollen Plots, der abwechslungsreichen Aktionen auf der Bühne und vor allem wegen Mozarts mitreißender Musik damals ganz offensichtlich, wie ihr großer Erfolg beweist.

Das Plakat zur Veranstaltung nimmt das Motiv des berühmten Bühnenbildes der Sternenhalle der Königin der Nacht auf, das Karl Friedrich Schinkel 1816 für die Berliner Aufführung der Zauberflöte schuf. Ihr Sternenhimmel führt vor Augen, wie die Sterne sich in ihrer Anordnung in bedrohlicher Weise der Macht der Königin der Nacht beugen.

Info: Zu der Eberbacher Aufführung ist der Eintritt frei, Spenden sind allerdings durchaus erbeten.