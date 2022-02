Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Dem Wolf Auge in Auge gegenüberstehen kann man seit Mittwoch im Naturparkzentrum im Thalheim’schen Haus. Mit der neuen, von der Stiftung Waldhaus Freiburg herausgegebenen Wechselausstellung "Und wenn der Wolf kommt? Alte Mythen und neue Erfahrungen" wolle man der Tatsache Rechnung tragen, dass der Wolf auch im Odenwald seit einiger Zeit wieder ein Thema sei, sagt der Geschäftsführer des Naturparkzentrums, Paul Siemes. War der Wolf bereits im 18. Jahrhundert durch intensive Verfolgung in Deutschland weitgehend ausgerottet, so siedelt er sich seit dem Jahr 2000 wieder an. Die Ausstellung erzählt anhand zahlreicher Exponate, Bilder und Info-Tafeln von der Entstehung negativer Vorstellungsmuster und ihrer Überlieferung etwa in Sagen und Märchen. Sie vermittelt Erkenntnisse über das Verhalten und die Lebensweise des Wolfs. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Rückkehr der streng geschützten Art verbunden sind und will aufzeigen, wie ein Zusammenleben von Mensch und Wolf in der heutigen Kulturlandschaft aussehen kann.

Gemeinsam mit dem Wildtierbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises Tobias Kuhlmann führte Siemes am Eröffnungstag interessierte Besucher in Corona-gemäßen Kleingruppen durch die Ausstellung und beantwortete deren Fragen. Seit 2015 lebten vier männliche territoriale Wölfe in Baden-Württemberg, erläuterte Siemes zu Beginn des Rundgangs, drei davon im Schwarzwald und einer im Odenwald. Als "territoriale", d.h. sesshafte Wölfe gelten dabei Tiere, die über mehr als ein halbes Jahr nachgewiesen würden.

Es gebe keine aktiven Maßnahmen, den Wolf hierher zurückzuholen, erklärte Waldtierbeauftragter Kuhlmann. "Aber er gehört in unser Ökosystem. Er ist eine heimische Wildtierart, die auf natürlichem Weg zurückgefunden hat in Gebiete, die sie bis vor 200 Jahren bewohnt hat." Wolfsrudel gibt es bislang in Baden-Württemberg keine. Doch "es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch ein weibliches Tier hier ankommt und dann ein Rudel entsteht", ist Kuhlmann überzeugt. Jedes Rudel habe sein Territorium und verteidige dies auch. "Rudelchef ist der Vater. Wenn dann junge Tiere geschlechtsreif werden, müssen sie das Rudel verlassen und sich ein neues Territorium suchen." Das sei von der Natur so vorgesehen, um Inzucht zu vermeiden.

Im ersten Obergeschoss des Zentrums erfährt der Besucher zunächst von den ersten Begegnungen und Beziehungen zwischen Mensch und Wolf in der späten Mittelsteinzeit, von gezähmten Wölfen, die als Vorfahren heutiger Haushunde gelten. Eine nachgebaute Wolfshöhle gibt Einblick in die soziale Struktur der Wölfe und die Aufzucht der Welpen. Verfolgung und Dämonisierung der Tiere im Mittelalter werden thematisiert, einer Zeit, in der der Wolf immer mehr als Bedrohung der bäuerlichen Lebensgrundlagen und als Jagdkonkurrent für den Adel angesehen wurde. Eine Info-Tafel berichtet von der gezielten Ausrottung des Wolfs nach dem Dreißigjährigen Krieg, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts andauerte.

"Wie verhalte ich mich, wenn mir beim Waldspaziergang ein Wolf begegnet?", wollte ein Teilnehmer der Führung wissen. "Abstand halten, Ruhe bewahren, nicht wegrennen, sondern vielmehr laut werden, zum Beispiel durch In-die-Hände-Klatschen – dann läuft er normalerweise weg", lautet die Antwort. Überhaupt sei eine Begegnung sehr unwahrscheinlich, da der Wolf sehr menschenscheu sei. Und: "Der Mensch gehört nicht zum Beutespektrum des Wolfs." Auf seinem Speisezettel stehen vielmehr Mäuse, Füchse, Hasen, Rehe und zuweilen auch Wildschweine, wie einer weiteren Station der Ausstellung zu entnehmen ist. Und natürlich sind ihm auch ungeschützte Schafe und Ziegen ein willkommener Leckerbissen. Hier gelte es für die Herdenbesitzer, ihre Tiere beispielsweise durch Elektrozäune zu schützen. Baden-Württemberg unterstütze Herdenschutzmaßnahmen und zahle bei Verlusten von Tieren. "Wir wollen hier präventiv versuchen, den Wolf gar nicht erst auf den Geschmack von Schafen kommen zu lassen", sagt Tobias Kuhlmann.

Im zweiten Obergeschoss erfahren Ausstellungsbesucher noch allerlei Wissenswertes über die Jagdstrategie von Wölfen, über wesentliche Merkmale, die sie von Hunden unterscheiden und über das Wolfs-Monitoring in Baden-Württemberg. Vitrinen mit einstmals zur Wolfsjagd genutzten Tritteisen und ähnlichen Gerätschaften sowie Bücher und Broschüren zum Thema Wolf runden die Ausstellung ab.

Info: Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14-16.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 14-17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gilt zurzeit die 2G-Regel.