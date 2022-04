Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach-Lindach. Lange Zeit schien der Trend unumkehrbar, dass es junge Leute vom Land in die Städte zieht und die Alten in den aussterbenden Dörfern zurückbleiben. Doch in den letzten Jahren und besonders seit Corona – nicht zuletzt durch zunehmende Arbeitsmöglichkeiten von zu Hause aus das Leben verändert hat – scheint sich dieser Trend mancherorts umzukehren. Ein Beispiel dafür kann Eberbachs kleiner Ortsteil Lindach mit seinen rund 220 Einwohnern, darunter zahlreichen jungen Familien, sein.

Während einige der hier aufgewachsenen jungen Leute immer ihrem Dorf treu geblieben sind und sich das von den Eltern oder Großeltern geerbte Häuschen oder den Bauernhof der Familie herrichten, kehrt so mancher Mittdreißiger nach mehrjährigem Leben in der Großstadt ins idyllische Dörfchen zurück. Und ganz im Sinne der politisch gewollten "Nachverdichtung", etwa durch Aufstocken und Ausbauen von Dächern, wurden in Lindach bereits mehrfach Elternhäuser zu Mehrgenerationenhäusern umgebaut. Längere Wege zum Arbeitsplatz werden fürs Wohnen auf dem Land in Kauf genommen, durch Homeoffice-Möglichkeiten werden Entfernungen relativiert.

Andreas und Angelika zum Beispiel haben nach dem Studium fünf Jahre lang in Heilbronn gelebt und gearbeitet. Doch schon bevor sich der kleine Antonio ankündigte, stand für sie fest, dass die große Stadt nicht ihr Sehnsuchtsort war. Stand zunächst der Bau eines Häuschens im Grünen nahe der alten Heimat im Neckartal im Mittelpunkt ihrer Überlegungen, so brachten die horrend gestiegenen Baukosten bald eine andere Variante ins Spiel. Andreas‘ Eltern wohnten seit Längerem schon allein in ihrem für die beiden zu groß gewordenen Haus in Lindach. Warum also dieses nicht ein wenig ausbauen und mehrgenerationentauglich gestalten? Nach reiflicher Abwägung aller möglichen Vor- und Nachteile wurde der Umbau des Hauses in Angriff genommen. Das Dachgeschoss wird derzeit durch Gauben erweitert. Dort wollen künftig die Eltern ihr Domizil aufschlagen. Die Hauptwohnung und das Untergeschoss sollen bald der jungen Familie zur Verfügung stehen.

Warum sie von der Stadt zurück aufs Land ziehen wollen? "Ich habe meine eigene Kindheit hier erlebt, ich weiß, wie schön es hier ist", sagt Andreas. "Und das will ich auch für meine eigenen Kinder: die Freiheit, einfach so vor die Tür gehen zu können, Platz zu haben, die Natur zu genießen, frische Luft zu atmen. Wenn ich an unseren riesigen Spielradius früher zwischen Wald und Neckar denke – das war wie ein großer Abenteuerspielplatz." Auch für Angelika, die aus dem nahen Aglasterhausen stammt, überwiegen die Vorteile des Lebens auf dem Land bei Weitem die der Großstadt. "Es ist familiärer hier, nicht so anonym wie in der Stadt. Der Freundeskreis aus der Kindheit ist in der Nähe und es gibt in der Nachbarschaft einige andere Familien mit Kindern." Ein weiterer Pluspunkt für das Dörfchen Lindach ist seine gute Anbindung: Dank der S-Bahn lässt sich da auch mal aufs Auto verzichten. Die Aussicht auf einen baldigen Anschluss ans schnelle Internet ist ein weiteres wichtiges Kriterium für die Entscheidung hierherzuziehen.

Der lang ersehnte „rote Punkt“ ist da: Vater Klaus, Sohn Stefan und Enkel Noah nehmen mit Hammer, Meterstab und Säge die Erweiterung ihres Mehrgenerationenhauses in Angriff. Foto: Barbara Nolten-Casado

Welche Vorteile erwartet die junge Familie vom Leben im Mehrgenerationenhaus? "Die familiäre Nähe, und dass man sich gegenseitig unterstützen kann", sagen die beiden. "Für eine junge Familie ist es toll, die Großeltern im Haus zu haben: Da ist immer jemand da für die Kinder. Und für die Eltern ist es ebenfalls von Vorteil, sie werden ja auch älter." Welche Nachteile könnte das Zusammenleben der drei Generationen unter einem Dach möglicherweise mit sich bringen? "Man muss sich halt abstimmen, Rücksicht nehmen, Kompromisse schließen…", vermuten die beiden.

Andreas‘ Freund Stefan, seine Frau Melanie und der kleine Noah sind schon einen Schritt weiter. Seit 2020 wohnen sie bereits gemeinsam mit Stefans Eltern und seiner Schwester samt Freund in einem Haus in einer anderen Lindacher Straße. Zehn Jahre lang hatte Stefan zuvor in Mannheim und Ludwigshafen gewohnt. Dann hatte er das Großstadtleben satt. Für ihn und seine ebenfalls aus einer kleinen Gemeinde stammende Ehefrau stand fest: "Wir wollten, dass unser Kind im Dorf aufwächst. Ein Leben mit Kind in der Großstadt mit ihrem Trubel, der Schnelllebigkeit, dem Verkehr, der schlechten Luft wäre für uns keine Option gewesen." Hinzu kommt: "Wohnraum und Lebenshaltungskosten in der Stadt sind deutlich teurer als auf dem Land." So sahen die beiden es als Glücksfall, dass die damals vermietete Wohnung im Untergeschoss des Lindacher Elternhauses frei wurde und rechtzeitig vor Noahs Geburt die Renovierung abgeschlossen war. Und nun soll angebaut werden. Alle drei im Haus befindlichen Wohnungen werden jeweils um ein Zimmer erweitert, was den dort lebenden Familien zusätzlichen Platz und Komfort bescheren soll. "Der wenige Verkehr, der Blick auf den Neckar, der Wald, das ist doch was Tolles", schwärmt Stefan. "Und hier gibt es Kühe und Ziegen auf den Wiesen – das ist so schön für Kinder", findet Melanie.

Wie klappt es beim Miteinander der Familien – nach eineinhalb Jahren gemeinsamen Wohnens? "Sehr gut", bestätigen die beiden unisono. "Wir essen öfter zusammen, kaufen füreinander ein, grillen, plaudern oder arbeiten gemeinsam im Garten. Und in der Corona-Zeit, wo man so lange isoliert war, da war man froh, die Familie im Haus zu haben." Nachteile? Da fällt den beiden "so spontan" nichts ein.

Auch Stefans Eltern sehen das Leben der drei Generationen unter einem Dach rundherum positiv: "Da wird’s einem nicht langweilig", lacht Vater Klaus, "da ist immer was los". "Man teilt sich die Arbeit im Haus, berichtet Mutter Adelheid. "Wenn wir in Urlaub fahren, werden ganz selbstverständlich die Blumen gegossen, die Fische gefüttert, die Katze versorgt. Und wir übernehmen natürlich gern mal die Kinderbetreuung. Für die Kinder ist es toll, in einer Großfamilie aufzuwachsen, sie haben keine Berührungsängste. Und für uns Ältere gilt: Man muss flexibel und spontan sein, bleibt näher am Zeitgeschehen dran – das hält jung."

Gibt es auch Nachteile? "Wenn man mal seine Ruhe haben will, kann es dann auch sein, dass das mal nicht geht…", lacht Adelheid.