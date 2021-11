An der Güterbahnhofstraße soll der neue Kindergarten gebaut werden – eines von vielen Projekten, für die die Stadt nächstes Jahr Millionen ausgeben will. Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Im Entwurf für den laufenden Haushalt klafft 2022 ein Loch von 2,9 Millionen Euro. Dennoch will die Stadt kräftig investieren: 14,1 Millionen Euro sollen in Kanäle, Straßen, einen neuen Kindergarten, das Hohenstaufen-Gymnasium und einiges mehr gesteckt werden. Ein "ambitioniertes Programm" kündigte Bürgermeister Peter Reichert bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an. Mit Folgen für alle: Der Grundsteuerhebesatz - zuletzt erhöht vor sechs Jahren – soll von 360 auf 400 von Hundert steigen. Darüber entscheidet der Gemeinderat diesen Monat noch einmal gesondert.

Einnahmen von 41 Millionen Euro stehen Aufwendungen von fast 44 Millionen Euro gegenüber. Das führt im Ergebnishaushalt zu einem Defizit. Ihre Abschreibungen kann die Stadt nicht vollständig erwirtschaften, wie es das neue kommunalen Haushaltsrecht seit ein paar Jahren vorsieht. Bürgermeister Reichert übte bei der Einbringung des Haushalts daran Kritik: "Diese Pflicht kommt aus dem Handelsrecht der freien Wirtschaft und kann einfach nicht auf Kommunen übertragen werden, da in vielen Bereichen keine kostendeckenden Erlöse erwirtschaftet werden können. Die Konsequenz wäre, dass wir Investitionen stoppen, um noch noch höhere Abschreibungen erwirtschaften zu müssen."

Geplant ist aber genau das Gegenteil: 14,1 Millionen Euro sollen 2022 investiert werden. Darunter sind einige bereits begonnene Projekte wie der Neubau des Kindergartens an der Güterbahnhofstraße (2,4 Millionen Euro) oder die Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums (zwei Millionen Euro).

Wie schon in den Vorjahren wird viel Geld in und unter der Erde vergraben: Mehr als 3,5 Millionen Euro sind für Regenüberlaufbecken und Kanäle eingeplant, unter anderem in Unterdielbach, Rockenau und Pleutersbach. In den Straßenbau sollen 2,5 Millionen Euro gesteckt werden. Davon sind fast 600 000 Euro für barrierefreien Bushaltestellen vorgesehen. Mit mehr als einer halben Million schlägt die Erneuerung des Gemeindeverbindungswegs zwischen Brombach und Heddesbach zu Buche, auf fast 200.000 Euro kommt die Sanierung des Igelsbacher Tannenkopfs – beides eigentlich schon in diesem Jahr geplant.

Ebenfalls eine halbe Million ist für das Dorfgemeinschaftshaus in Brombach vorgesehen. Dazu kommen viele kleinere Projekte und Anschaffungen: Für 15.000 Euro sollen Geschwindigkeitsanzeigegeräte gekauft werden. Darauf drängen unter anderem vom Verkehr genervte Anwohner der Friedrichsdorfer Landstraße. 200.000 Euro werden in den Breitbandausbau gesteckt, weitere 200.000 Euro in öffentliche Spiel- und Bolzplätze. 120.000 Euro sind für eine neue Toilettenanlage am Bahnhof vorgesehen, 200.000 Euro für die Sanierung des 50 Jahre alten Ohrsbergturms. Eine halbe Million will die Stadt für Klimaschutz ausgeben, weitere 110.000 Euro für die Umsetzung der Innenstadtkonzeption.

Dafür werden neben der geplanten Grundsteuererhöhung, die rund 270.000 Euro in die Kasse spülen soll, auch neue Schulden aufgenommen. Kämmerer Patrick Müller plant mit einer Netto-Neuverschuldung von 2,1 Millionen Euro. Damit stiegen die städtischen Schulden auf fast 18 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung nur für den Stadthaushalt stiege von 1100 Euro auf 1250 Euro. Zusammen mit den fast elf Millionen Verbindlichkeiten der Städtischen Dienste kommt Eberbach auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1840 Euro.

Die lag in der Vergangenheit auch schon bei fast 2500 Euro. Dennoch mahnt Kämmerer Müller in seinem Haushaltsbericht: "Es gilt mehr denn je, die Kosten für die einzelnen Maßnahmen im Blick zu behalten und mit Augenmaß über den Beginn weiterer großer Maßnahmen wie zum Beispiel Hallenbad zu entscheiden." Die Entscheidung liegt nun bei den Stadträten. Sie können zum vorliegenden Haushaltsentwurf noch Änderungsanträge einbringen.