Das letzte der drei alten Wildschweine am Weckerschen Haus in der Altstadt ist erlegt, die neuen mit dem Spruch "Auf einen Sprung nach Eberbach" hängen: (v.l.) Jürgen Cellarius, Peter Reichert, Anneliese und Fritz Seibert. Foto: Christofer Menges

Eberbach. (cum) "Auf einen Sprung nach Eberbach": Die drei hölzernen Wildschweine mit dem Spruch an der Fassade des Weckerschen Hauses in der Pfarrgasse gehören zu den beliebten Fotomotiven unter Besuchern der Altstadt. Wind und Wetter hatten dem Holz über die Jahre jedoch zugesetzt. Also bastelten Hauseigentümer Fritz Seibert und Jürgen Cellarius kurzerhand neue.

Jetzt wurden sie mit symbolischem Knalleffekt und Jagdhornklang enthüllt. Gut 20 Gäste waren zur Enthüllung gekommen und Fritz Seibert, ganz Karnevalist alter Schule, machte sich einen Spaß draus: Einer der alten Eber hing noch und auf den wurde stilecht mit Horn zur Jagd geblasen. Bürgermeister Peter Reichert bekam einen antiken Vorderlader in die Hand gedrückt und musste symbolisch das alte Wildschwein von der Wand schießen. Zwei junge Helfer trugen die erlegte Sau auf einer mit Nadelzweigen bedeckten Trage davon. Jäger Reichert stimmte ein "Horrido! Waidmanns Heil" an. Dann wurden die von einer Stadtfahne verdeckten neuen Eber enthüllt.

Ein "historischer Anlass für die Stadt Eberbach" sei das, tat der Bürgermeister augenzwinkernd kund. Tatsächlich hat Fritz Seibert mit kleinen Mitteln am Weckerschen Haus am Bettendorfschen Tor einen echten Hingucker geschaffen. Der ist dabei noch gar nicht so historisch wie das über 500 Jahre alte Fachwerkgebälk: 2012 wählte die Rasselbande der KG Kuckuck "Eskimos" als Fastnachtsmotto. Die Eber dienten statt Hunden als Zugtiere für den närrischen Schlitten.

Nach der Fastnacht sinnierte Seibert darüber nach, was er mit den Borstenviechern anstellen könnte und kam auf die Idee, sie mit dem von Jürgen Cellarius aufgemalten Spruch an die Hauswand zu hängen.

Die alten Eber waren aus Faserplatten, die neuen sind aus geleimtem Holz und sollen nun wieder einige Jahre halten. Als Dank für seine unentgeltliche Arbeit zur Erneuerung der Eber schenkte Reichert Seibert einen Essensgutschein. Den Spaß mit der gestellten Wildschweinjagd in der Altstadt machte der Jagdscheinbesitzer aus dem Rathaus ebenfalls mit, allerdings mit etwas gemischten Gefühlen: Nicht dass es am Ende noch Leserbriefschreiber gebe, die forderten, er solle lieber die echten Wildschweine in der Stadt jagen. Die echten Schwarzkittel lassen sich jedenfalls nicht ganz so leicht zur Strecke bringen.