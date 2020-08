Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es war der Kuckucksmarkt-Samstag im Jahre 1970. Während meines Studiums war ich Angehöriger des Freiwilligen Polizeidienstes, zugeteilt meinem Heimat-Polizeirevier in Eberbach. Üblicherweise war die kleine Polizeistation in der Kellereistraße während der Festzeit mit wenigen Beamten verstärkt. Ansonsten war eine Dienstschicht nachts drei Mann stark. Zwei Mann auf Streife, einer auf dem Revier.

An diesem Samstag auf Sonntag war eine Polizeistreife auf dem Markt gewesen, das große Festzelt neben der Neckarbrücke schien ruhig, die Zeltbahnen am Eingang waren verschlossen. Es schien niemand mehr feiern zu wollen. Die Verstärkung konnte ihren Dienst beenden. So verblieb die Eberbacher Polizei in Minimalbesetzung. Dass im Zelt noch einiges los war, hatte man übersehen.

Dann gegen halb zwei der Funkspruch: "Schlägerei im großen Zelt. Die Fußballer prügeln sich mit der Gruppe Schäfer". Die Gruppe Schäfer war stadtbekannt. Eine friedliche Horde, benannt nach dem Stärksten, kräftige Handwerker, zusammen seit der Schulzeit. Sie hatte einen behinderten ehemaligen Mitschüler immer mit dabei, auf den Eberbacher Festen und in der Umgebung. Er gehörte dazu, ihm musste man Respekt zollen. Und das taten in jener Kuckucksmarkt-Nacht die Fußballer nicht.

Es fiel der Begriff "Krüppel". Das Zeichen für die Schäfer, den Fußballern den gebührenden Respekt einzuflößen. Es krachte im Zelt, rund zwanzig Mann gingen aufeinander los. Gläser flogen, Tische und Bänke fielen um. Der Wirt war zum Polizeirevier gerannt und hatte den Vorfall gemeldet.

Ganze zwei Polizeibeamte jetzt vor dem Zelt, aus dem der Lärm der Schlägerei drang. Ein kurzer Blick hinein, die gegnerischen Gruppen waren auszumachen. Die Aufgaben der beiden Polizisten waren schnell aufgeteilt: "Du kümmerst Dich um die Fußballer, ich mich um die Gruppe Schäfer". Beim Einmarsch der beiden Grünen ein großes Hallo, so als würden die Gladiatoren jetzt in der Arena begrüßt. Schlagartig stockte die Schlägerei. Der Kollege nahm sich den Vorsitzenden der Fußballer vor, ich mir Schäfer.

"Wenn nicht Schluss ist, schlaft ihr heute Nacht auf dem Revier! Oder aber, ihr verschwindet durch den Hintereingang des Zeltes, die anderen durch den Vordereingang. Dann ist die Sache erledigt". Keiner der Beteiligten hätte gewagt, auch nur einen von uns anzufassen. Das galt in Kneipen so, wie auf der Straße. Die Fußballer sammelten sich also und verschwanden nach vorne aus dem Zelt, die Gruppe Schäfer trollte sich nach hinten weg.

Die Polizei genoss vor 50 Jahren noch gehörigen Respekt. Auch sonst wusste man mit dem Begriff was anzufangen. Er war kein bloßes Wort, eine leere Formel auf den Ärmeln von Fußballprofis ("Respect"). Eine Anzeige wurde übrigens in jener Kuckucksmarkt-Nacht nicht geschrieben. Der Wirt musste für seine kaputten Gläser selbst aufkommen. Schließlich hätte er sein Zelt um ein Uhr geräumt haben müssen.

Info: "Mit Empathie gegen Respektlosigkeit" war unser Artikel aus der Serie "Respekt", Teil IV, überschrieben, in dem der Leiter des Eberbacher Polizeireviers Gerd Lipponer über die heute immer mehr steigende Gewalt gegen Polizeibeamte berichtete. Genau 50 Jahre alt jetzt sind die Erfahrungen, die RNZ-Mitarbeiter Rainer Hofmeyer 1970 als Polizeifreiwilliger bei einem Einsatz auf dem Kuckucksmarkt machte. Das waren ganz andere Zeiten. Die Namen der beteiligten Gruppen wurden geändert.