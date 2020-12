Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Für die Gastronomie dürfte es in diesem von der Coronakrise geschüttelten Jahr ein weiterer Schlag ins Kontor sein: Betriebsweihnachtsfeiern finden 2020 nicht statt. Dass innerhalb der Belegschaften nicht wenige den Wegfall dieser nicht immer gemütlichen Feiern im Kollegenkreis mit dem lachenden Auge sehen mögen, sei dahingestellt. Aber dass die Pandemie diese so fest im Kalender verankerte Jahresabschlussveranstaltung schlichtweg unmöglich macht, ist neu und natürlich auch ganz was anderes. In hiesigen Betrieben hat man sich deshalb auf neue Wege besonnen, um zumindest diesen Programmpunkt zu retten: den Mitarbeiter, Jubilaren und Neu-Rentnern Danke zu sagen. Eine Umfrage.

Bei Krauth Technology haben sich Geschäftsleitung und Mitarbeiter am Donnerstag mit einer seit Corona angewandten Kommunikationssoftware zusammengeschaltet. "Damit haben wir alle Kollegen im Homeoffice und im Büro erreicht", freut sich Christina Streifel. Das von ihr geleitete Marketingteam hat sich diese Alternative zur üblichen Winterfeier ausgedacht. Normalerweise feiert die Firma mit ihren 160 Beschäftigten in der eigenen Produktionshalle und engagiert einen Caterer.

Die Geschäftsleiter Gerd Neureuter und Daniel Ott und Betriebsratsvorsitzender Andreas Reutzel ließen das Geschäftsjahr jetzt per Videoschalte Revue passieren und dankten allen. Aber auch Weihnachtsgeschenke wurden verteilt — ganz analog. Aufgebaut auf einer Theke, durfte sich jeder Mitarbeiter seins innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens praktisch kontaktlos abholen, begleitet von stimmungsvoller Musik.

Dietrich Müller geht mit seinen 35 Mitarbeitern an Weihnachten immer zum Abendessen in ein Eberbacher Restaurant. Feierlich geht es da zu, "mit allem Klimbim", bemüht sich der Geschäftsmann um Leichtigkeit. Denn was vor dem neuen Lockdown jetzt ablief, war offenbar eine hochemotionale Angelegenheit und ging allen an die Nieren: "Alle Mitarbeiter waren im Geschäft, ich habe mich von jedem einzelnen persönlich verabschiedet und ein Weihnachtsbriefchen überreicht", so Müller. Dass er bei allen Unwägbarkeiten dieses Jahres kein einziges Nein aus seiner Belegschaft gehört habe, das, so Müller, habe ihn wirklich sehr stolz gemacht.

Bei Gelita hatte man die Entwicklung bis zum letzten Moment abgewartet und sich dann kurzfristig für einen firmeneigenen Botendienst entschieden. Die insgesamt zwanzig Jubilare und Neu-Rentner des Jahres erhielten ein persönliches Schreiben des Vorstandsvorsitzenden Dr. Franz Josef Konert plus Genusspaket und Weihnachtsstern persönlich überbracht, heißt es aus dem Unternehmen. Wo dies nicht möglich war, wurde das Paket direkt zugestellt. Reaktion der Mitarbeiter: "Sie waren überrascht und erfreut, da sie nicht damit gerechnet hatten".

Bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald musste die üblicherweise im Januar stattfindende Winterfeier in der "Alten Mälzerei" Mosbach abgeblasen werden. Die betroffenen rund 400 Mitarbeiter hätten dies verständnisvoll und zustimmend aufgenommen. Sie alle werden jetzt zu Weihnachten mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht und dürfen sich auf eine "unterjährige feierliche Veranstaltung" freuen, wenn es die Lage wieder zulässt.

Die Volksbank Neckartal verzichtet schon lange auf eine vorweihnachtliche Feier für die 300-köpfige Belegschaft und spendet das Geld stattdessen für wohltätige Zwecke. In diesem Jahr durften sich Vereine darüber freuen. "Unsere Mitarbeitenden unterstützen diesen Weg und geben uns auch immer wieder Ideen, wie wir die Mittel verwenden können", heißt es auf Nachfrage. Jubilaren und Ruheständlern gratuliert der Vorstand ohnehin immer zum jeweiligen Termin ganz individuell.

Ersatzlos streichen musste die Eberbacher GRN-Klinik ihr übliches gemütliches Weihnachtsessen für die über 370 Mitarbeiter im Hause. Geschäftsführung und Personalmanagement einigten sich auf eine andere Form des Dankes "für ihren außergewöhnlichen Einsatz in einem außergewöhnlichen Jahr": Allen Mitarbeitern flatterte diese Woche ein Weihnachtsbrief samt Gutschein ins Haus.