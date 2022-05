Bei privaten Verbrauchern sollen zuletzt bei Versorgungsproblemen Liefermengen gekürzt werden, plant die Bundesregierung. Was sagt der Eberbacher Stadtwerkeleiter dazu? Foto: pa

Von Felix Hüll

Eberbach. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Frühwarnstufe des "Notfallplans Gas" in Kraft gesetzt. In diesem Zusammenhang äußert sich der Leiter der Eberbacher Stadtwerke, Günter Haag, im Interview über die aktuelle wie mittelfristige Versorgungssicherheit und über mögliche Handlungsoptionen im Sommer und Herbst 2022.

Darüber und über politische Lösungsstrategien auf Landesebene von Baden-Württemberg hatte Haag jüngst auch bei einer Online-Expertenrunde gesprochen. Zu ihr hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Jan-Peter Röderer eingeladen. An dieser Gesprächsrunde ebenfalls beteiligt waren SWE-Bereichsleiter Beschaffung, Erzeugung und Technik Andreas Schaab, der Manager Netzwirtschaft der MVV-Netze-GmbH, Benjamin Peschka, sowie die Stadtwerke-Geschäftsführer Gerhard Barth aus Neckargemünd und Tilman Bauer aus Sinsheim.

Günter Haag, Leiter der Eberbacher Stadtwerke GmbH sowie der Städtischen Dienste, äußert sich zu Fragen möglicher Versorgungsprobleme aufgrund aktueller Umstände. Foto: Hüll

Herr Haag, wie viele Menschen im Raum Eberbach versorgen die Stadtwerke derzeit mit Energie?

Es sind 7800 Abnahmestellen im Strom und 2000 Abnahmestellen im Gas.

Wie viele Unternehmen erhalten von Ihnen Gas und Elektrizität, aber auch mit Energie aufbereitetes und transportiertes Wasser?

Bei Strom haben wir 25 Abnahmestellen, beim Gas zwölf. Alle Unternehmen und Haushalte in Eberbach mit seinen Ortsteilen erhalten aufbereitetes Wasser.

Welche Mengen Gas schlagen die Stadtwerke Eberbach pro Jahr um?

Es werden rund 80 Millionen Kilowattstunden im Jahr umgeschlagen. Die Menge ist natürlich von den Temperaturen abhängig zum Beispiel in kalten Wintern oder von heißen Sommern.

Der Konflikt mit Russland ausgelöst durch dessen Krieg in der Ukraine beeinträchtigt die bisherigen Lieferrahmenbedingungen. Womit rechnen Sie aktuell? Und womit rechnen Sie im Herbst/Winter 2022/23?

Derzeit ist die Gasversorgung auch aufgrund milder Temperaturen gesichert. Sollte ein Gaslieferembargo durch Russland oder die EU erfolgen, kann der Winter 2022/23 kritisch werden. Deshalb hat der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch die Frühwarnstufeausgerufen – die erste Stufe des Notfallplanes Gas.

Ohne russisches Erdgas für die Speicherfüllung oder adäquate Ersatzmengen wie zum Beispiel Flüssiggas) könnte im Winter der Notfallplan notwendig werden.

Welche Vorkehrungen treffen Sie in Ihrem Handlungsbereich?

Es wurde ein Krisenteam Gasversorgung gebildet. Dieses Krisenteam ist verantwortlich für Faktenanalysen verbunden mit fundierten Aussagen in der Öffentlichkeit.

Des Weiteren besteht ein ständiger Kontakt mit unserem vorgelagerten Netzbetreiber MVV und den Verbänden BDEW und VKU. das sind der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sowie die Vereinigung der kommunalen Unternehmen.

Wir bauen zusätzlich ein Krisenkommunikationsteam auf, das für die Sorgen der Kunden über verschiedene Kanäle zur Verfügung steht.

Was tut die Energieversorgerbranche, um Stadtwerken wie Ihnen weiter die gewohnte Versorgung zu ermöglichen?

Die Verbände informieren wöchentlich über die aktuelle Gasversorgungslage in Deutschland. So sind die Gasflüsse nach Deutschland dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent gestiegen, insbesondere über den belgischen Grenzübergangspunkt. Dagegen ist der Verbrauch in Deutschland gegenüber dem Vorjahr schon um acht Prozent gesunken.

Auch unser Handelspartner Südweststrom informiert uns laufend über die Gasflüsse und Gashandelspreise.

Die Bundesminister Robert Habeck und Christian Lindner haben sogenannte Liquiditätshilfen für Energieversorger, beschlossen, die vom Ukrainekrieg wirtschaftlich hart betroffen sind. Unternehmen und Haushalte sollen aufgrund des Energiepreisanstiegs ebenfalls Kostenzuschüsse erhalten.

Worauf können sich Verbraucher wie einstellen – auch wenn sich die Situationen ja nicht unbedingt verschlimmern muss?

Einstellen können sie sich auf eine aktive und klare Kommunikation zur aktuellen Versorgungslage und zu den Preisentwicklungen, auch wenn es für die Kunden nicht immer angenehm ist. Insbesondere dann, wenn wir gezwungen sind, unsere Preise wieder zu erhöhen.

Was kann jeder einzelne Verbraucher jetzt tun, um sich möglichst lange ein flexibles Reagieren auf später sich eventuell schlagartig verändernde Umstände zu ermöglichen?

Das Wichtigste: Energie sparen und den Verbrauch senken. Man könnte über Wärmepumpen und eine regenerative Wärmeversorgung nachdenken. Je mehr private Haushalte einsparen, desto weniger müssen Industriebetriebe abgeschaltet werden. Wir von den Stadtwerken werden wie schon im Gemeinderat angekündigt die Wassertemperatur im Freibad um zwei Grad absenken.

Wann sind wichtige Orientierungsdaten in diesem Sommer und Herbst im Bezug auf die Energieversorgung?

Die wichtigste Orientierung ist, inwieweit ein Gasembargo eintritt. Dann wird voraussichtlich die Notfallstufe ausgerufen. Inwieweit es dann zu Abschaltungen kommt, hängt im Wesentlichen vom Gasverbrauch der Haushalte vom Frühjahr bis in den Herbst ab.

Des Weiteren ist entscheidend, dass im selben Zeitraum die Gasflüsse nach Deutschland durch andere Lieferländer weiter steigen. Denn nur dann lassen sich die Gasspeicher einigermaßen füllen. Über die entsprechenden Kennzahlen werden die Eberbacher Stadtwerke durch die Verbände laufend informiert.