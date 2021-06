Von Barbara Nolten-Casado

Brombach. Im Mai 2019 wurde Robin Seib erstmals in den Brombacher Ortschaftsrat gewählt. Im Oktober desselben Jahres, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, übernahm er auch gleich das Amt des Ortsvorstehers. Wie Covid 19 das Leben im rund 350 Einwohner zählenden Eberbacher Ortsteil seitdem verändert hat, darüber berichtet der 35-jährige Industrie-Elektroniker im Interview.

Brombachs Ortsvorsteher Robin Seib. Foto: bnc

Herr Seib, warum haben Sie sich für das Amt des Ortsvorstehers zur Verfügung gestellt?

Weil ich für den Ort, in dem ich aufgewachsen bin und in dem meine ganze Familie lebt, etwas Gutes tun will. Und weil mich die Arbeit im Ortschaftsrat interessiert.

Was schätzen Sie am meisten an Brombach?

Das Gefühl von Heimat. Egal, wo ich im Dorf bin, ich kenne die Leute. Ich wohne hier mitten in der Natur, da, wo andere Urlaub machen. Es gibt wenig Hektik. Und wenn man viel Arbeit hat, kann man sich hier gut entspannen.

Gibt es Geschäfte und Vereine im Ort?

Im Gasthaus "Stern" werden samstags Backwaren verkauft. Ansonsten gibt es keine Geschäfte. Aber mit Sportverein, gemischtem Gesangverein, Schützen-, Karnevals- und Bienenzuchtverein verfügt Brombach in normalen Zeiten über ein reges Vereinsleben.

Wie hat sich Corona in Brombach ausgewirkt? Was hat sich verändert?

Zwangsläufig wurden die sozialen Kontakte eingeschränkt, wie überall. Man hat sich ein bissel zurückgezogen, vielleicht das Eigenheim ein wenig renoviert. Man traf sich im Ort wo nötig, aber immer auf Distanz. Natürlich ist Corona schlimm. Aber man fühlt sich hier im Dorf nicht so nah dran. Wir haben die herrliche Natur, den Wald mit seinen schönen Wegen, da konnte man ja raus. Das haben auch viele Auswärtige aus Mannheim und anderen Städten der Region für sich entdeckt. Sie kamen zum Wandern oder Spazierengehen, einfach, um mal aus der Stadt rauszukommen. Sowohl im Sommer als auch im Winter konnte man viele fremde Autos auf den Parkplätzen rund um Brombach sehen. Insgesamt gesehen fand man in der Corona-Zeit ein bissel mehr Ruhe. Am Anfang war es sogar ganz schön, nicht ständig irgendwo hinzumüssen. Aber inzwischen würde man gerne mal wieder rauskommen, mal wieder unter Leute gehen, mal wieder ein Fest besuchen – ohne Abstand und schlechtes Gewissen.

Haben sich die Menschen im Ort trotz einer gewissen Distanz auch gegenseitig unterstützt?

Auf dem Land funktioniert Nachbarschaftshilfe immer, egal ob Corona oder nicht. Da hat sich nichts geändert. Die Gemeinschaft war stabil, niemand fühlte sich ausgegrenzt.

Was musste Corona-bedingt alles ausfallen?

Alle Feste der Vereine: das Ortsturnier der Brombacher Sportfreunde, das Sommerfest der Sänger, das Bienenfest, der Trainingsbetrieb und die Proben in den Vereinen. Auch die Gottesdienste in der Kirche sind zeitweise ganz ausgefallen. Inzwischen sind sie – je nach Inzidenzzahlen – wieder mit Einschränkungen möglich. Und dann die Traditionen: das Feuerrad in der Woche nach Fastnacht, das Maibaumstellen… Einfach alles, was mit gesellschaftlichem Leben zu tun hat.

Was erhoffen Sie sich für die Zeit nach Corona?

Am besten das, was vorher auch schon war. Ich hoffe, dass das Engagement und die Gemeinschaft im Dorf wieder genauso groß sein werden wie zuvor.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Auf das ganz normale Leben ohne Corona. Auf die einfachen Dinge, wie mit Freunden auf der Terrasse sitzen zu können und ein Bier zu trinken. Mal wieder auf ein Fest gehen, auf der Bierbank sitzen und schwätzen – ohne Mindestabstand…