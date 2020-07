Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Im Grunde ist es ganz einfach, ein Ticket für ein Zeitfenster im Eberbacher Freibad zu buchen. Allerdings braucht man einen Internetzugang, um auf die Startseite der Stadtwerke Eberbach zu kommen. Dann ist alles ganz einfach aufgebaut. Denn der heimische Freibadbetreiber bedient sich des Ticketsystems pretix.

Eine Woche im Voraus kann man buchen. Und am selben Tag ist es noch eine Stunde vor der gewünschten Einlasszeit möglich. Die Zeitfenster sind übersichtlich: Frühschwimmer 7 bis 9 Uhr, dann die Zeitblöcke 9 bis 12, 13 bis 16 und 17 bis 20 Uhr. Sofern Zeiten durch Vereine und Gruppen blockiert sind, werden die entsprechenden Zeitfenster schon gar nicht angeboten. Derzeit ist das montags und mittwochs, 17 bis 20 Uhr. In der Ferienzeit sind auch diese Blöcke für jedermann frei.

Sonderservice: Badtickets telefonisch Eine Eintrittskartenerwerb-Lösung bieten jetzt zwei ehrenamtliche Helferinnen für jene Ausnahmefälle von Badewilligen, die über keinen Internetzugang verfügen und auch sonst keine Möglichkeit finden, die Schwimmbad-Eintrittskarten wie derzeit ausschließlich möglich auf er Webseite der Stadtwerke online zu erwerben. > Bettina Greif (unter Telefon 0176 / 612.898 83) und > Büsra Isik (unter der Nummer 0151/ 633 756 79) sind diesen mutmaßlich eher betagteren Mitbürgern gerne behilflich. Die Badeinteressierten können sich mit ihrer Hilfe die gewünschten Badezeitblöcke reservieren und das Ticket dafür sichern, sodass auch sie das Eberbacher Freibad in der Au unter den aktuelle gegebenen Corona-Vorschriften nutzen können. Die Stadtwerkeleitung bittet allerdings ausdrücklich darum, dieses Angebot wirklich nur dann zu nutzen, wenn man keine anderen Möglichkeiten für den Erwerb eines Tickets hat. Die Stadtwerke Eberbach bedanken sich zudem ganz herzlich "für diese tolle Unterstützung" durch zwei Bürgerinnen, die auch schon während des Lockdowns als Einkaufshelferinnen in der Stadt engagiert waren. (RNZ)

Mehrere Blöcke hintereinander kann man nicht buchen. Schließlich ist jeweils eine freie Stunde zur Desinfektion der Anlage eingeplant. Für Erwachsene kostet der Eintritt 2 Euro. Ermäßigte Tickets für einen Euro bekommen Kinder, Schüler, Studenten und Erwachsende mit Schwerbehinderung. Kinder unter 6 Jahren sind frei, müssen aber bei Erwachsenen mitgebucht werden. Die Zahl der Tickets kann man im Bestellvorgang erhöhen. Dabei wird fortlaufend angezeigt, wie viele Plätze im Bad noch frei sind. Die Höchstzahl der Besucher beträgt pro Abschnitt 220.

Am Mittwoch, 1. Juli, zwischen 13 und 16 Uhr waren 217 Tickets verkauft, wie Michael Sigmund, der Bäder-Beauftragte der Stadtwerke mitteilte. Wer bucht, sollte seine IBAN und auch die BIC seiner Bank parat haben. Es sind die eigene Mail-Adresse, der Name und die Anschrift einzugeben. Es muss ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt werden, mit dem um den entsprechenden Einlasstag abgebucht wird. Wie bei einem üblichen Bestellvorgang im Internet müssen die Tickets in einen "Warenkorb" geschickt werden, ehe Name und Bezahldaten einzugeben sind.

Nach der "kostenpflichtigen Bestellung" muss man nicht mehr tun, auch nicht mehr über eine Mail bestätigen.

Ist der ganze Bestellvorgang im Internet abgewickelt, kann man die Buchung per PDF abrufen und ausdrucken und sogar per Klick auf seinem IPhone oder Android-Smartphone als "Passcode-Wallet" (etwa: virtueller "Geldbeutel", der Tickets und Beläge aufnimmt) speichern. Beim Einlass an der Freibad-Kasse muss man den Papierausdruck oder sein Handy mit dem entsprechenden QR-Code vorzeigen.

Zwei Mails bekommt man auch noch als Bestätigung geschickt. Da ist auch nochmals das PDF mit dem Einlassticket zu finden - und selbstverständlich die Rechnung. Nicht angetretene Badbesuche werden nicht zurückerstattet.