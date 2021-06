Singletrails wie diese soll es auch in Eberbachs Wald geben - am 1. Juli ist dazu ein Gesprächstermin bei der Stadtverwaltung für alle Konfliktparteien. Foto: pa

Eberbach (fhs) "Biker ist nicht gleich Biker" legt Raffael Lutz vor den Teilnehmern beim jüngsten Treffen des Runden Tischs Jugendbeteiligung in Eberbach dar. Lutz ist als Gast zum Tagesordnungspunkt "Singletrails" geladen.

Bürgermeister Peter Reichert führt den Fachmann ein, indem er darauf verweist, dass das Naturparkzentrum "schon seit vielen Jahren mit Radfahren im Wald befasst" sei. Eine Gruppe junger Leute in der Stadt strebt den Ausbau eines Streckennetzes für diese Gelände-/ Bergfahrräder an. Die Stadtverwaltung habe daher die Gelegenheit genutzt, dass das Naturparkzentrum seinen Sitz im Thalheimschen Haus hat. Lutz ist dort zuständig fürs "Projektmanagement Erholungsinfrastruktur und Mountainbike".

Vor den Jugendlichen analysierte Lutz diesen immer mehr nachgefragten modernen Freizeitsport, der auch in der Touristikwerbung als Standortfaktor gilt. Um zu verdeutlichen, dass man Mountainbiken nicht als extravagante Randsportart abtun sollte, erklärte Lutz, dass Umfragen zufolge unter jungen Leuten elf Millionen Menschen sagten, sie spielten gern Fußball in ihrer Freizeit, dass aber 15 Millionen junge Menschen gern Mountainbike fahren. Innerhalb dieser Interessengemeinschaft ließen sich unterschiedliche "Segmente" ausmachen.

Lutz unterschied vier Gruppen: je nachdem, ob die Befragten das Mountainbike lediglich als Touren-Radfahrer nutzen, als Ausdauersportler, ob sie damit "Abenteuer und Spiel" suchten oder ob sie sich damit ein "Abfahrtserlebnis und Actionsport" erhofften.

Die mit Abstand größte Gruppe darunter sind mit 59,5 Prozent der Befragten die Jugendlichen, die Abenteuer und Spiel mit dem Mountainbike verbinden. Auf dem zweiten Platz folgen ihnen die reinen Freizeitfahrer (Touren) mit 22,8 Prozent. Die Actionsport-Radler auf der Suche nach dem Nervenkitzel bei ihren Abfahrten machen dieser Erhebung zufolge noch 10,3 Prozent aus; reine Ausdauersportler kommen auf einen Anteil von 2,4 Prozent.

Im Wald, insbesondere in einem Naturpark wie in Neckartal/Odenwald komme es naturgemäß zu Interessenkonflikten, wenn unterschiedliche Nutzergruppen aufeinander treffen. Biker und Wanderer auf schmalen Wegen, Naturschützer, die für die Tiere und Pflanzenwelt sprechen, Jäger, denen an "natürlichen" Lebensbedingungen mit geringer Störung ihres Jagdwildes gelegen ist und eben die Biker .

Dazu findet ein erstes Austausch-Treffen aller am Thema "Mountainbike-Konzept für Eberbach" Beteiligten am 1. Juli statt.

Bei gegenseitiger Rücksichtnahme auf die Belange des jeweils anderen hält Lutz ein Auskommen mit den anderen Waldnutzern für machbar; Bürgermeister Reichert sprach von 16 rings um Eberbach geplanten Singletrails. Generell gilt in Baden-Württemberg, dass Mountainbike-Fahren nur auf über zwei Meter breiten Waldwegen gestattet ist. Darunter sind jedoch Ausnahmen möglich.

Die dafür eigens ausgewiesenen und gekennzeichneten Strecken und mögliche Interessenkonflikte sollen bei diesem Konzept erörtert und bereinigt werden.