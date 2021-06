Von Barbara Nolten-Casado

Friedrichsdorf. "Die Lebendigkeit im Dorf" ist es, die Ortsvorsteher Harald Friedrich in den zurückliegenden, von der Corona-Pandemie geprägten Monaten am meisten im Eberbacher Ortsteil Friedrichsdorf gefehlt hat. "Die persönlichen Kontakte sind sehr zurückgegangen", hat er festgestellt. "Man hat wenig Leute auf den Straßen gesehen, insgesamt gab es mehr Distanz – das hat man schon deutlich gemerkt."

Seit 1999 ist der inzwischen 73-jährige pensionierte Industriekaufmann Mitglied des Ortschaftsrats von Friedrichsdorf mit seinen etwas über 300 Einwohnern. 2009 übernahm er das Amt des Ortsvorstehers, "aus Verantwortungsgefühl fürs Dorf und aus Interesse am Geschehen im Ort und an seiner Entwicklung", wie er sagt.

"Zum Glück leben wir hier ja nah an der Natur, man ist schnell im Wald. Die Gegend ist herrlich, die Leute verstehen sich, es gibt keine Streitigkeiten, man kennt sich und fühlt sich zugehörig", schwärmt der gebürtige Friedrichsdorfer von seinem Heimatort.

Ortsvorsteher Harald Friedrich. Foto: privat

Und dennoch: "Man vermisst natürlich die persönlichen Kontakte." Beim runden Geburtstag seiner Frau etwa mussten die verwandten Gratulanten draußen bleiben – man sprach vom Balkon aus miteinander. Oder an Heiligabend: "Da hat die Familie in kleine Grüppchen aufgeteilt und auf Abstand im Freien hinter dem Haus bei Fackel- und Kerzenschein gefeiert." Und die zehnköpfige private Laufgruppe musste ihre wöchentlichen gemeinsamen Touren ebenfalls vorerst ad acta legen.

Doch nicht nur im privaten Bereich, auch im öffentlichen sozialen Friedrichsdorfer Leben gab es deutliche Einschnitte: "Jeder war verunsichert, was man durfte und was nicht." So fiel das alljährlich vom Heimatverein veranstaltete Dorffest im vergangenen Jahr aus, dem Heckenfest der Feuerwehr erging es nicht besser. Auch der beliebte Grillplatz an der Itter wurde von der Stadtverwaltung geschlossen. "Es kamen immer wieder Anfragen von Gruppen, aber wegen der Pandemie-Verordnungen konnten wir sie ja nicht genehmigen", so Friedrich.

Die Fastnachtsgruppe des Dorfes "Die Wilden aus dem Ittertal" war ebenfalls betroffen. "Da sind Leute von jung bis alt dabei", berichtet der Ortsvorsteher. "Normalerweise bauen wir immer einen Wagen und gehen damit zu den Umzügen nach Eberbach, Hirschhorn und Mudau." Doch auch das blieb den Friedrichsdorfern zuletzt verwehrt.

"Katholische Gottesdienste fanden die ganze Zeit keine statt, evangelische nur sporadisch", klagt Friedrich. Und die traditionelle Senioren-Weihnachtsfeier, an der gewöhnlich auch die älteren Menschen aus Gaimühle teilnehmen, entfiel ebenfalls. Stattdessen brachte Ortsvorsteher Friedrich jeder und jedem einzelnen von ihnen diesmal ein kleines Geschenk: "Einen Weihnachtsstern für die Frauen und eine Flasche Wein für die Männer und für jeden eine Karte."

Was die Gemeinschaft im Dorf betrifft, so wurde natürlich speziell für ältere Leute, "die nicht mehr so beweglich sind", eingekauft und mal nachgehört wie’s geht. "Auf dem Dorf kennt man sich ja."

Inzwischen gibt es aber nun auch in Friedrichsdorf erste Lichtblicke am Corona-Horizont: Zur Laufgruppe, die zuletzt coronabedingt auf zwei oder drei Teilnehmer geschrumpft war, kommen neuerdings dank zunehmender Impfungen wieder weitere hinzu. "Und vielleicht wird ein Sommerfest des Heimatvereins ja in diesem Jahr doch noch möglich sein", hofft Harald Friedrich. Momentan wartet man in Friedrichsdorf allerdings erst mal ab, "ob sich die Situation stabilisiert. Dann werden Pläne gemacht."