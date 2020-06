Die Mutter südafrikanische Inderin, der Vater Hirschhorner, in Eberbach geboren und zuhause, mit 20 zum Islam übergetreten, vielfältig engagiert: Wegen ihres Äußeren ist Büsra Isik aber auch in ihrer Heimatstadt schon angefeindet worden. Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Eigentlich ist Büsra Isik ein echtes Odenwälder Mädchen. In Eberbach geboren, der Vater aus Hirschhorn. Gerne spricht sie breiten Odenwälder Dialekt. Die 41 Jahre alte Mutter zweier Kinder geht Blut spenden, ist seit mehr als fünf Jahren Elternbeiratsvorsitzende an der Steige-Grundschule, beratendes Mitglied im städtischen Verwaltungs- und Finanzausschuss, und erste Nachrückerin für die SPD im Gemeinderat. Mittlere Reife an der Eberbacher Werkrealschule, Berufsausbildung. Als Hobbyreporterin schreibt sie für ein lokales Online-Nachrichtenportal.

Im März und April, während der drastischen Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie, fuhr sie ehrenamtlich Essen, vor allem für ältere Leute, aus. Eigentlich ist Büsra Isik eine engagierte Eberbacherin, wie man sie sich nur wünschen kann. Und dennoch ist es ihr schon passiert, dass ein älterer Mann vor ihr auf die Straße gespuckt und gesagt hat: "Geh doch dahin zurück, wo du herkommst."

Denn Büsra Isik ist eben nicht das, was man sich gemeinhin unter einer "original Odenwälder Kartoffel" vorstellt. Sie ist ein bisschen mehr, sie sieht ein bisschen anders aus, ihres Glaubens wegen trägt sie Kopftuch. Das bekommt sie auch im beschaulichen Eberbach öfter zu spüren, als ihr lieb ist.

Wenn Büsra Isik ihre Familiengeschichte erzählt, klingt das wie ein Krimi. Ihr Vater lernte bei einem Arbeitseinsatz in Südafrika Ende der 1970er-Jahre ihre Mutter kennen. In Südafrika herrschte Apartheid – strikte Trennung zwischen den europäischstämmigen und anders aussehenden Einwohnern. Menschen mit dunkler Hautfarbe wurden von den herrschenden Buren als "Kaffer" geschmäht. Nelson Mandela war auf Robben Island inhaftiert. Der Unmut wuchs.

Beim Aufstand von Soweto im Juni 1976 starben 176 schwarze Schüler und Studenten. Ausgerechnet in diesem Pulverfass verliebte sich der Deutsche aus Hirschhorn in die südafrikanische Inderin – eine im südafrikanischen Apartheid-Regime gefährliche, verbotene Liebe. "Meine Eltern durften damals nicht zusammensein", erzählt sie. Ärger hatte ihr Vater wohl auch mit einem Kollegen, einem Buren: Der habe es nicht verstehen können, dass ihr Vater Schwarze wie Menschen behandelt habe.

Isiks Familie ist bunt: Sie hat in Südafrika noch zwei Halbgeschwister aus erster Ehe ihrer Mutter. Diese musste sie auf der Flucht vor den Repressalien nach Deutschland zurücklassen, "mit dem Gedanken, sie nachzuholen", sagt sie. Ihr älterer Halbbruder sieht aus wie der Boxer George Foreman. Seine Frau hat portugiesische Wurzeln. Sie haben sich auch schon alle getroffen – zu einem gemeinsamen Ausflug in die Pfalz.

Vor mehr als 40 Jahren war das noch undenkbar. Als ihre Mutter nach Hirschhorn kam, sprach sie nur Afrikaans und Englisch. Mit der Sesamstraße und Kreuzworträtseln lernte sie Deutsch. Auf der Straße wurde das Paar angeglotzt. Und die Gerüchteküche brodelte: Die Frau sei gekauft, sie habe ihren Mann nur des Geldes wegen geheiratet. "Die ganzen Klischees", sagt Isik.

Als Kind bekam Isik das kaum mit: "Für mich war meine Familie normal und die Hautfarbe meiner Mutter hat keine Rolle gespielt. Nur diese Blicke waren immer da. Das ist mir erst später richtig bewusst geworden." Auch in der Schule habe sie Ausgrenzung oder Rassismus nie wirklich wahrgenommen. "Ich hab immer schnell Anschluss gefunden. Für mich hat das keinen Unterschied gemacht."

Dass sie anders war als viele, spürte sie erst deutlich, als sie erwachsen war. Büsra Isik ist im Alter von fünf Jahren auf den Namen Jessica katholisch getauft worden, ihre Mutter hatte in Deutschland die katholische Religion angenommen. Die Oma war evangelisch, der Opa katholisch. "Mir war Religion immer wichtig, aber das was ich gesucht habe, habe ich nicht im katholischen Glauben gefunden", sagt Isik. In der Schule begann sie, sich für den Islam zu interessieren. Mit 20, sie war in Heidelberg in der Ausbildung zur Apothekenhelferin, ist sie nach vielen Büchern und Gesprächen konvertiert.

"Als ich den Schritt gemacht habe, habe ich mich entschieden, ihn gleich mit Kopftuch und allem drum und dran zu machen", sagt sie. Auch ihren Namen änderte sie: Aus Jessica wurde Büsra, die "Freudenbotschaft". Ihr damaliger türkischstämmiger Freund, heute ihr Ehemann, fragte sie noch: "Bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst?"

Sie tat es. Nach den Sommerferien 1999 kam sie mit Kopftuch in die Berufsschule zurück. "Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, es war einfach", erinnert sie sich. Von diesem Zeitpunkt an, gab es noch mehr Blicke. "Wenn wir zusammen unterwegs waren, meine Eltern als gemischtes Ehepaar und ich mit Kopftuch, haben die Leute uns angestarrt. Manche haben auch die Straßenseite gewechselt."

Zwei Jahre später ging es richtig los. "Nach dem 11. September 2001 wurde es richtig schlimm", sagt Isik. Spitze Bemerkungen: "Ihr Moslems wollt eh alles umbringen, was nicht glaubt wie ihr!" – "Immer diese Verallgemeinerungen, immer dieses ,Ihr’", sagt Isik, damals Anfang 20:"Natürlich war das für mich auch schlimm, als ich an dem Tag vor dem Fernseher gesessen bin und gesehen habe, wie die Türme einstürzten. Ich habe gedacht: Um Himmels Willen! Was ist da los?"

Giftige Blicke. Der Mann, der seinen die Nase hoch gezogenen Rotz vor ihr ausspie. "Verpiss dich! Halt dich fern von mir", habe der sie angezischt. "Diese Sprüche wie ,Verpiss dich! Geh wieder dahin zurück, wo du herkommst!’, die verfolgen mich noch heute", sagt die Mutter zweier Kinder. "Dass so was hier rumlaufen darf ..." habe sie sich auch schon anhören müssen, in Eberbach in der Kellereistraße, direkt vor dem Polizeirevier.

Dass sie "anders" aussieht, färbt auch auf ihr Umfeld ab: Wenn sie als Kopftuchträgerin mit türkischen Freundinnen unterwegs ist, die kein Kopftuch tragen, werde die ganze Gruppe anders behandelt.

Oft redeten Leute auch gaaanz langsam mit ihr, als ob sie schwer von Begriff wäre. "Wenn ich dann was sage, scheinen die Leute oft wie vor den Kopf gestoßen: Scheiße, die kann ja antworten!" Und Büsra Isik antwortet, auf deutsch, uff Eweerbacherisch. Das ist ihre Waffe, mit der sie sich gegen Anfeindungen zur Wehr setzt. Sie ist weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen. Meist ist dann schnell Ruhe. "Aber syrische Flüchtlinge oder türkische Frauen, die nicht gut Deutsch und sich nicht wehren können, die müssen sich beschimpfen lassen", denkt sie auch an andere. Auch auf Facebook hat sie keine Ruhe: "Wirst du unterdrückt?", muss sich die zweifache Mutter da schon mal fragen lassen.

Dabei versucht Büsra Isik ihr Leben zu leben, wie viele andere auch. Die Sommerferien verbringt sie seit vielen Jahren mit ihrer Familie im Bayrischen Wald, nördlich von Passau. Und dennoch zweifelt sie manchmal, ob ihr Weg der richtige ist, ob sie das Kopftuch nicht ablegen soll – auch des Geldes wegen. Sie hat Familie. Im Moment sucht sie Arbeit. "Mit Kopftuch und ohne Beziehungen einen Job zu finden,ist fast unmöglich", sagt sie. Dabei sei für viele Personaler schon ihr Name eine Hürde. Aber verstellen will sie sich auch nicht. Zuversicht geben ihr dabei ihr Mann, ihre Familie, ihre Freunde.

Die Einstellung ,Alles, was befremdlich ist, ist schlecht’ begegne ihr häufiger. "Lass es doch erst einmal auf dich zukommen", sagt die 41-Jährige. Denn in der Folge fühlten sich viele Migranten nirgends richtig zugehörig, ernst genommen und zuhause – weder in Deutschland noch in dem Land, in dem sie ihre Wurzeln haben, selbst wenn sie teils schon in dritter und vierter Generation in Deutschland lebten.

"Ich finde es schade, dass viele Leute so verbissen durchs Leben gehen", sagt Isik, "Ich kann nur appellieren, dass man sich zuhört. Und behandle doch jeden so, wie du selbst behandelt werden willst."