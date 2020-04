Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. "Wir sind im Krieg" erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron bereits am 16. März: "im Krieg gegen einen unsichtbaren Feind"; sechsmal wiederholte er die eindringliche Warnung. Noch leben Menschen, die den Zweiten Weltkrieg bewusst erlebt haben. Einige haben wir angesichts der Coronakrise nach ihren Erinnerungen gefragt.

Macrons Kriegsrhetorik griff mit einer Verspätung von zwei Wochen auch Donald Trump auf. Bill de Blasio, Bürgermeister von New York, forderte "volle Mobilisierung des Militärs" im Kampf gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2; Bundesfinanzminister Olaf Scholz versprach schon früh, schweres Geschütz aufzufahren: eine "die Bazooka", die Wenigsten dürften da auf Anhieb gewusst haben, was das ist: eine Handfeuerwaffe, die in der Lage ist, sogar Panzer zu beschädigen.

Die Kriegsrhetorik scheint angemessen: Ein Angreifer bedroht uns, unvermittelt ist die Welt aus den Fugen, fast von einem Tag auf den Anderen. Es fühlt sich an wie eine Vollbremsung bei Höchstgeschwindigkeit.

Es gab ein Leben vorher, es wird ein Nachher geben, aber niemand kann sagen, wie es sein wird. Ein Großteil der Bevölkerung erlebt zum ersten Mal so etwas wie Versorgungsmangel. Lieferengpässe kannten wir bei Neuwagen, Schlange stehen vor Läden: Das gab es für ein iPhone 6 und selbstkochende Küchenmaschinen vom Discounter. Aber für Mehl und Hefe, Nudeln und Klopapier?

Dinge, über die man vor kurzem nur beim Schreiben des Einkaufszettels nachgedacht hat? Leere Regale, Ausgangsbeschränkungen, Menschen verlieren ihre Arbeit, ihre Existenz ist bedroht, viele sterben – wie im Krieg.

Wie sehen das Menschen, die den letzten Krieg auf deutschem Boden, den Zweiten Weltkrieg, noch bewusst erlebt haben?

Rechtsanwalt Dr. Rainer Jacobi ist 1937 in Thüringen geboren, sein Vater war Bürgermeister von Oberhof. Im Krieg musste er trotzdem an die Front. Zu Hause war kein Mangel an Klopapier: die Zeitungen wurden dafür in handliche Rechtecke geschnitten, zu Essen gab es rote Rüben, morgens, mittags, abends; völlig unterernährt kamen Rainer Jacobi und seine Schwester nach dem Krieg in den Odenwald.

In den ländlichen Gemeinden hier musste man im Krieg nicht hungern, viele hatten eine kleine Landwirtschaft: Ziegen, Hasen, vielleicht auch ein Schwein, zumindest aber einen Garten, und im Winter gab es "fünfmal in der Woche Kartoffeln", erinnert sich der Vater von Heddesbachs Bürgermeister Volker Reibold. Aber aus dem nahen Schönau, wo bereits mehr Industrie und weniger Landwirtschaft war, kamen die Leute scharenweise, um einen Liter Milch oder ein paar Eier zu ergattern: "Hamstern", noch so eine aktualisierte Kriegsvokabel.

Vor drei Jahren dokumentierte der Leistungskurs Geschichte am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium unter Leitung von Lehrer Michael Windorfer die Nahrungszuteilung in Eberbach in den ersten Nachkriegsjahren: pro Person waren 20 Gramm Fleisch und 30 Gramm Fett vorgesehen (was keineswegs hieß, dass man das auch bekam), eine Handvoll Nudeln, ein Löffel Haferflocken … unterm Strich grade 1000 kcal: Wenn heutzutage jemand abnehmen will, wird geraten, mehr zu essen.

Die Zeit hat Spuren hinterlassen, die meisten Gesprächspartner wollen ihre Namen nicht in der Zeitung sehen. Sie erzählen von Fliegerangriffen, dass man sich zum Schutz tagsüber im Wald versteckt hielt und erst nachts heimging, um die Feldarbeit zu machen und die Tiere zu versorgen. Dass sich man heute nicht mal mit den Enkeln treffen kann, findet eine Gesprächspartnerin spontan belastender, relativiert aber schnell: "Wir waren damals Kinder, für uns war das wie ein Abenteuer."

Von ihrem Mann hat sie später erfahren, wie groß die Not in den Städten war. So, dass im Rheinland sogar ein Kardinal das Klauen für rechtens erklärte, wenn Eltern ihren Kindern nichts mehr zu Essen geben konnten; "Fringsen" hieß das dann, der Namen des Kirchenmannes wurde Programm.

Kinder wurden klassenweise aufs Land verschickt, über Monate, ihr Mann und seine Mitschüler waren auch noch bei Kriegsende von ihren Eltern getrennt. Knapp 13 sei er damals gewesen, erzählt die Frau aus einem Eberbacher Ortsteil, mit den Anderen wurde er auf eine Lastwagen geladen und zur Zwangsbesichtigung in ein Konzentrationslager geführt; nie habe er die Überreste des Grauens dort vergessen können.

Andere erzählen von Bombenangriffen, Nächten in Luftschutzkellern, Wohnungen wurden zerstört, aller Besitz vernichtet; am Vortag war einer noch Fabrikbesitzer, ein paar Stunden später waren nur noch Reste von Werkzeugen da.

Wieder Andere mussten ihre Häuser und die Heimat verlassen, durften grade das Allernötigste mitnehmen. Es sind Geschichten von Flucht, von Verschleppung und Zwangsarbeit.

Jugendliche, halbe Kinder noch, wurden in den letzten Kriegstagen zum Kampf gezwungen, wie die Buben vom Hungerbuckel, die Panzerfäuste auf die anrückenden US-Soldaten feuern sollten. Frauen aus dem Ort haben das verhindert. Die Jungs hatten berechtigte Todesangst: Wer einen Befehl nicht ausführte, wurde erschossen, bis zuletzt. Aber die Frauen wussten, dass es hier keine Vorgesetzten mehr gab. Der Krieg war vorbei.

Auch eine Epidemie wird vorbei gehen, es wird ein Nachher geben. Eine Frau sagt: "Wir hungern nicht; so lange wir Wasser und Strom haben, geht es uns gut." Und Klopapier wird es auch wieder geben.