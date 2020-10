Der 22-jährige Philipp Wäsch am eigens wegen Corona eingerichtetem „Empfang“ zur Publikumslenkung durch das Eberbacher Rathaus. Hintendran Ausbilder und Abteilungsleiter des Personalamts Patrick Koch. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Philipp Wäsch gefällt die Arbeit im Rathaus, "sie ist sehr vielseitig, ich habe nette Kollegen und auch Kontakt zu Menschen", sagt der 22-Jährige. Inzwischen hat er den Kontakt zumindest "wieder". Während des Lockdowns ab Mitte März hat er im sonst rege besuchtem Bürgerbüro plötzlich Akten aussortiert und aufgeräumt; später dann "Fenstertermine" übernommen, etwa dringend benötigte Personalausweise durch das Fenster in der Friedrich-Ebert-Straße gereicht. "Das war schon ein komisches Gefühl", blickt er zurück.

Wäsch absolviert eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunal- und Landesverwaltung. Im September vergangenen Jahres hat er begonnen, wegen seines Abiturs wird die Ausbildung auf zweieinhalb Jahre verkürzt.

Sein Abitur hat er am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium gemacht, danach hat er bei Krauth Technology und im Rewe-Markt gejobbt. In Heilbronn hat er dann Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik studiert. Zwei Semester. "Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe festgestellt, dass ich nicht der Typ für das wenig praxisnahe Studium bin", sagt er. Die Stellenausschreibung für die Ausbildung hat er in der Eberbacher Zeitung gelesen, sich beworben und er wurde genommen.

Wie sein Ausbilder Patrick Koch, Abteilungsleiter des Personalamts, erläutert, gibt es derzeit im Rathaus noch zwei weitere Auszubildende zum Beruf des Verwaltungsfachangestellten im ersten Ausbildungsjahr, die im September begonnen haben. "Zudem haben wir einen Auszubildenden zum Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe bei den Städtischen Diensten Eberbach", erklärt er. Insgesamt hat die Stadt Eberbach etwa 180 Mitarbeiter, "dazu kommen die Stadtwerke Eberbach bzw. Städtische Dienste Eberbach mit etwa 60 Mitarbeitern. Davon arbeiten etwa 70 direkt im Rathaus."

Wäsch absolviert seine Ausbildung im Blockunterricht, alle drei bis vier Wochen wechselt er an die Julius-Springer-Schule in Heidelberg. Sein letztes halbes Jahr wird er dann Vollzeit in Mannheim unterrichtet.

"So schlimm war das nicht", blickt Wäsch auf den Lockdown insgesamt zurück. Als die Schule geschlossen wurde, war Homeschooling angesagt. "Die Lehrer haben über eine Cloud Aufgaben hochgeladen oder in "Moodle" Unterrichtsmaterialien reingestellt. Manche haben auch Videos gedreht, auf denen sie gezeigt haben, wie bestimmte Übungsbögen ausgefüllt werden müssen", erinnert sich Wäsch. Während dieser Zeit ist der Azubi immer etwas später aufgestanden. "Ich habe mir die Zeit anders eingeteilt", sagt er lachend.

Da Ausbilder Koch einen Überblick haben wollte, wie es in der Schule läuft, hatte Wäsch dann doch immer einen "gewissen Druck" seine Arbeiten zu erledigen. Probleme hat ihm diese Zeit nicht bereitet. Auch hat er sich ab und zu mit Freunden getroffen – soweit dies möglich war – und übers Internet gechattet. Zum Ende des Schuljahres gab es auch wieder Präsenzunterricht, mit Abstand, Einbahnstraßen und Masken. "Ein bisschen nervig war das schon alles, aber nicht schlimm – und ich sehe natürlich auch den Sinn dahinter", betont er.

Rund zehn Abteilungen gilt es für Wäsch nun im Rathaus – welches inzwischen wieder teilgeöffnet ist – zu "durchlaufen". Derzeit ist der Azubi bei der Stadtkasse und zählt unter anderem das Geld aus den Parkautomaten. Auch das macht dem 22-Jährigen Spaß. Morgens ist er oft noch im "Empfang" zur Corona-Publikumslenkung eingeteilt. Aber im Bürgerbüro hat es ihm dennoch bislang am besten gefallen. "Wegen der Menschenkontakte; es macht Spaß, den Leuten zu helfen."

Koch: "Es ist wichtig, dass die Azubis alle Abteilungen erleben bei uns im Haus." Er erläutert auch, dass "Verwaltungsfachangestellter" inzwischen ein Mangelberuf ist. Grundsätzlich sei man im Rathaus immer bestrebt, Azubis zu behalten. Mit Wäsch ist der Personalamtsleiter sehr zufrieden; "wir würden uns freuen, wenn er nach der Ausbildung bei uns bleibt".

Wäschs Ziel: Verwaltungsfachwirt – eventuell nach der Ausbildung – in zwei Jahren berufsbegleitend.